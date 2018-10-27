Фахверковые домики на городской стене (фото)

В Средние века такие фахверковые или даже каменные домики строили в Германии на городских и других крепостных стенах для дозоров и охраны.
27.10.2018, Нойбранденбург • "Wiekhäuser" - так немцы называют дозорные домики на городских стенах. После Тридцатилетней войны некоторые приспособили под жилье. Особенно много можно увидеть в городе Нойбранденбург - целых двадцать пять. Сейчас здесь хотят не только их отреставрировать, но и восстановить еще столько же на прежних местах. Этой городской стене - более 700 лет.
Октябрьские кадры из Германии
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