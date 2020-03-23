Ученый о пандемии коронавируса: "Будет хуже, прежде чем ситуация улучшится"

Научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше (Stefan Flasche) занимается разработкой математических моделей распространения инфекций. Ранее он проводил исследования таких заболеваний, как лихорадка Эбола и свиной грипп, а также консультировал Всемирную организацию здравоохранения при разработке методик борьбы с распространением лихорадки денге и малярии.

В интервью DW он рассказал о том, насколько эффективными оказались китайские меры по борьбе с коронавирусом, стоит ли ограничивать транспортное сообщение между странами и почему ситуация в Италии приобрела столь угрожающие масштабы.

DW: Последние два месяца вы занимаетесь изучением коронавируса. Что вам уже удалось выяснить?

Штефан Флаше

Штефан Флаше: Мы исследуем распространение и характерные признаки SARS-CoV-2, а также показатели смертности. Вспышка вируса на круизном лайнере в Японии (лайнер Diamond Princess, который в феврале в течение двух недель находился на карантине в порту города Йокогама - Ред.) помогла нам лучше понять, как вирус себя ведет, поскольку все протестированные там люди находились в условиях ограниченного пространства. Согласно полученным данным, уровень смертности от последствий коронавируса составляет около одного процента, учитывая все возрастные группы. При этом очень многое зависит от возраста пациента. Чем старше человек, тем риск выше: смертность начинает расти после 50, а особенно - после 60 лет.

- Что означает коэффициент распространения "R", о котором так много говорят в последние дни?

- С помощью этого показателя мы можем определить, сколько человек может заразить один инфицированный при отсутствии ограничительных мер. Если коэффициент выше единицы, то это означает, что один носитель вируса может заразить больше одного человека. В случае с коронавирусом коэффициент несколько колеблется. По предварительным данным, один инфицированный в среднем заражает 2-2,5 человека.

- Почему так сложно определить реальное количество инфицированных?

- У многих еще нет никаких симптомов, однако они уже являются носителями вируса. Таких людей чрезвычайно сложно выявить. В нашем исследовании мы исходим из того, что в 10-30 % случаев заражения вирус передается людьми, у которых симптомы пока отсутствуют. В то же время стратегия сдерживания направлена на тех, у кого симптомы уже есть. Это означает, что на многих людей, которые также являются источниками заражения, не обращают должного внимания. Возможно, это одна из причин, по которой избежать распространения коронавируса не удалось практически ни одной стране.

- Является ли это причиной того, что ситуация в Италии так быстро приобрела катастрофические масштабы?

- В Италии ряд случаев инфицирования остались незамеченными. Если в стране умирает первый человек, то это означает, что за две недели до этого там не заметили сто случаев заражения: ведь должно пройти некоторое время, прежде чем состояние пациента станет настолько тяжелым, чтобы он мог умереть. В течение этого периода сто инфицированных передают вирус другим людям с коэффициентом распространения "два". Поэтому если вирус замечают только после первого летального исхода, то к тому моменту в стране насчитывается уже 1000 случаев заражения.

- Чему мы можем поучиться у Китая и Южной Кореи? Там вспышка вируса была зафиксирована намного раньше, чем в Европе.

Тест на коронавирус в Южной Корее

- В Китае и Южной Корее число новых случаев заболевания снижается. Этим странам удалось затормозить распространение вируса с помощью крайне жестких мер по ограничению социальных контактов. Если вирус будет распространяться беспрепятственно, то системы здравоохранения разных стран быстро достигнут предела своих возможностей. Замедление темпов распространения вируса также помогает сократить количество людей, которые болеют одновременно, и тем самым сохранить работоспособность системы здравоохранения. Кроме того, это дает драгоценное время для разработки вакцины против коронавируса и новых способов лечения.

- Означает ли это, что стратегия "социального дистанцирования" в Китае и других странах оказалась успешной?

- С одной стороны, предпринятые шаги оказались эффективными. Проблема, однако, заключается в том, что после отмены ограничительных мер число случаев заражения снова увеличится, поскольку у большей части населения еще не будет выработан иммунитет. Правительства окажутся в сложном положении, ведь меры по ограничению общественной жизни крайне негативно влияют на быт людей и экономику стран и поэтому могут оставаться в силе лишь весьма непродолжительное время.

- Что это означает для Европы?

- Если начать закрывать школы и отменять крупные мероприятия слишком рано, то это может привести к еще большим проблемам, ведь в этом случае ограничительные меры будут действовать еще дольше. Вот почему некоторые политики сомневались в том, что время для подобных мер уже пришло.

- Многие страны ввели ограничения на транспортное сообщение с другими государствами, а некоторые и вовсе закрыли свои границы. Насколько это целесообразно?

- Цель транспортных ограничений - не допустить въезд в страну уже инфицированных людей. Это имеет смысл только в том случае, если число зараженных в конкретно взятой стране крайне невелико. Однако если вирус уже распространился по всей ее территории, то несколько инфицированных, прибывших из-за рубежа, уже не изменят ситуации.

- Что еще можно сделать для борьбы с коронавирусом?

- Менее радикальной мерой было бы сосредоточить основное внимание только на группах риска. Это, впрочем, не ограничит распространение вируса. Но если мы в любом случае не можем предотвратить вспышку заболевания, то одна из стратегий предполагает изоляцию наиболее уязвимых групп населения.

- На ваш взгляд, как долго продлится эпидемия коронавируса?

- Сложно сказать. Пока у нас нет данных, которые бы указывали на то, что вирус летом исчезнет.

- Вы обеспокоены сложившейся ситуацией?

- Мы все должны быть обеспокоены. Это сложное время. И прежде чем ситуация улучшится, будет становиться только хуже. В данный момент мы мало что можем предпринять. Мы должны оставаться благоразумными и получать информацию из надежных источников.

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