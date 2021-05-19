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Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.
Вирусологи - герои нашего времени. От результата их работы зависят жизни многих людей. Какими знаниями должны обладать эти специалисты? И где в Германии учат взламывать вирусы?
В Германии объявили, кто стал "студентом года". Сагитжан Сурендра из Баварии, сам выросший в сложных условиях, помогает детям из неблагополучных семей реализовать себя.
В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.
Раньше акушерскому делу в Германии обучали только в медучилищах. Сейчас можно получить высшее образование. Университет Любека стал первым вузом, готовящим акушеров.
50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность?
Немецкое правительство решило повысить сумму средств, выделяемых на поддержку студентов по программе BAföG. На получение стипендии могут рассчитывать и иностранцы.
Число тех, кто получает высшее образование в Германии, остается на рекордно высоком уровне. Правда, есть и плохая новость для немецкой экономики.
Самую высокую зарплату в Германии получают врачи, инженеры и экономисты. Намного хуже зарабатывают лингвисты - они менее востребованы на немецком рынке труда. Представляем список топ-10.
В большинстве государственных вузов Германии за обучение платить не надо, и в то же время раз в полгода студентам присылают счет. За что?
Министерство образования ФРГ представило подробный доклад. Как обстоят дела с немецкими вузами и теми, кто получает в них диплом?
Как изучают немецкий те, кто хочет получить высшее образование в Германии? Хватает ли школьных знаний для поступления в университет? Студенты-иностранцы приняли участие в опросе.
Code University - первый в Германии вуз для программистов. Получить диплом бакалавра в нем может и тот, кто ранее с IT не имел ничего общего.
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