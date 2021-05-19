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Учеба

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Учеба".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

08.04.2020, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Zu Beginn des Sommersemesters an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg hält Prof. Dr. Jörg Schilling am Institut für Physik vor leerem Hörsaal eine Online-Video-Vorlesung zum Thema «Experimentalphysik» mit Experimenten für verschiedene Fachbereiche. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Studenten bis zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der nächsten Zeit Vorlesungen von vielen Instituten online auf ihren Laptops verfolgen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы 19.05.2021

Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
MINSK, BELARUS - OCTOBER 29, 2020: Demonstrators hold signs during a protest in support of students of the Belarusian State Medical University. The messages on the signs read: We want our students back and Students, health workers stand by you, On 27 October, the president of Belarus announced plans to expel students from universities for taking part in opposition protests. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS

Германия даст доучиться студентам из Беларуси 07.05.2021

Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt am 03.06.2019 erschoepft in einem Buero in Berlin (gestellte Szene). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert | Verwendung weltweit

Не бойся что-то менять: как в Германии помогают студентам 27.11.2020

Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
ARCHIV - 10.07.2010, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Absolventen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn werfen auf dem Campus in Talare gekleidet ihre Barette in die Luft. Wer wird Exzellenzuniversität? - Eine Kommission verkündet am Freitag die Entscheidung über künftige Förderungen. (zu dpa: Elf deutsche Unis und Verbünde künftig «Elite-Unis») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии 24.06.2020

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.
Portrait of a attractive, young, confident female health care professional in hes working environment. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где надо учиться, чтобы стать вирусологом? 02.04.2020

Вирусологи - герои нашего времени. От результата их работы зависят жизни многих людей. Какими знаниями должны обладать эти специалисты? И где в Германии учат взламывать вирусы?
Student des Jahres Sagithjan Surendra Copyright: privat

У всех ли в Германии есть шанс на образование? 07.02.2020

В Германии объявили, кто стал "студентом года". Сагитжан Сурендра из Баварии, сам выросший в сложных условиях, помогает детям из неблагополучных семей реализовать себя.
ILLUSTRATION - Ein Sparschwein steht am 13.03.2013 in Berlin neben einem Stapel Bücher. | Verwendung weltweit

Сколько стоит учеба в университетах Германии 02.12.2019

В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.
ARCHIV - Eine Hebamme untersucht am 11.03.2014 in einer Praxis eine schwangere Frau. In Brandenburg gibt es eine neue Hebammenschule. Der Schulbetrieb in Eberswalde (Barnim) startet am 01.11.2017 mit 15 Auszubildenden, wie die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg als Betreiber ankündigte. (zu «Neue Hebammenschule in Brandenburg startet») Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Акушер - с немецким дипломом 05.05.2019

Раньше акушерскому делу в Германии обучали только в медучилищах. Сейчас можно получить высшее образование. Университет Любека стал первым вузом, готовящим акушеров.
Geschäftsmann mit Werkzeug | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Самый практичный немецкий диплом 08.02.2019

50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность?
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Государственная стипендия в Германии станет больше 01.02.2019

Немецкое правительство решило повысить сумму средств, выделяемых на поддержку студентов по программе BAföG. На получение стипендии могут рассчитывать и иностранцы.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Studierende der Georg-August-Universität sitzen am 28.10.2015 in Göttingen (Niedersachsen) in einem Hörsaal im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG). Foto: Swen Pförtner/dpa (zu dpa «Lust auf ferne Länder - Studenten machen häufiger im Ausland Station» vom 24.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Вузы Германии побили рекорд 03.12.2018

Число тех, кто получает высшее образование в Германии, остается на рекордно высоком уровне. Правда, есть и плохая новость для немецкой экономики.
Eine Mitarbeiterin der bisherigen MSO Mikroschichtoptik GmbH Jena prüft am Dienstag (16.03.2010) optische Bauelemente, auf denen durch ein ausgeklügeltes Bedampfungsverfahren extrem dünne Schichten aus Metalloxiden aufgebracht sind, deren einzelne Schichtstärken im Nanometerbereich liegen (ein Nanometer ist der Millionste Teil eines Millimeters). Das Jenaer Unternehmen informiert am Dienstag über seine Übernahme durch die Optics Balzers (Liechtenstein) und firmiert ab sofort unter Optics Balzers Jena GmbH. Die High-Tech-Firma in der Saalestadt war 1998 durch Ausgründung aus dem in Jena ansässigen Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik entstanden und beschäftigt heute 25 Mitarbeiter (www.opticsbalzers.com). Foto: Jan-Peter Kasper dpa/lth |

Сколько зарабатывают в Германии с высшим образованием 09.11.2018

Самую высокую зарплату в Германии получают врачи, инженеры и экономисты. Намного хуже зарабатывают лингвисты - они менее востребованы на немецком рынке труда. Представляем список топ-10.
ILLUSTRATION - Eine Studentin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf trägt am 06.09.2013 in der Universitätsbibliothek in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) ihr VRR-Semesterticket in der Hosentasche. Der Preis eines Semestertickets für Studenten im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) soll steigen - Zeit und Umfang der Erhöhung stehen aber noch nicht fest. Weil Studenten das Ticket häufiger und für längere Strecken nutzten, will der VRR mit den Studierendenvertretungen verhandeln, um den Preis Stück für Stück anzupassen. Foto: Jonas Güttler/dpa

За что со студентов в Германии берут деньги 28.09.2018

В большинстве государственных вузов Германии за обучение платить не надо, и в то же время раз в полгода студентам присылают счет. За что?
Erstsemester-Studenten sitzen am 17.10.2016 bei einer Begrüßungsveranstaltung im Audimax der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen). Die Universitäten in Niedersachsen erwarten im Wintersemester 2016/2017 mehr Studenten als im vergangenen Jahr. In Hannover studieren knapp 28.000 Studenten, insgesamt sind es landesweit ca. 200.000 Studenten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Mehr Studenten an niedersächsischen Universitäten» vom 17.10.2016) | Verwendung weltweit

Что дает высшее образование в Германии: новое исследование 26.06.2018

Министерство образования ФРГ представило подробный доклад. Как обстоят дела с немецкими вузами и теми, кто получает в них диплом?
Eine Teilnehmerin eines Integrationskurses sitzt mit einem Russisch-Wörterbuch in der Hand in einem Dolmetscher-, Übersetzer- und Spracheninstitut in Düsseldorf (Foto vom 10.11.2010). Die Sprache in der Bundesrepublik ist Deutsch, und Zuwanderer sollten sie lernen. Aber Tausende warten monatelang auf einen Kurs. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw (zu dpa-Korr vom 12.11.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий для вуза: где иностранцы учат язык 12.02.2018

Как изучают немецкий те, кто хочет получить высшее образование в Германии? Хватает ли школьных знаний для поступления в университет? Студенты-иностранцы приняли участие в опросе.
Unterrichtsräume der Code University in Berlin Copyright: Manuel Dolderer

В Берлине открылся вуз для будущих Цукербергов 18.10.2017

Code University - первый в Германии вуз для программистов. Получить диплом бакалавра в нем может и тот, кто ранее с IT не имел ничего общего.
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