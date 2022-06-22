В баварских вузах иностранцам придется платить дополнительно?

В Баварии хотят модернизировать систему высшего образования. В рамках стратегии "Hightech Agenda Bayern" планируется вывести местные вузы на ведущие позиции в международном сравнении. Менеджмент должен быть дебюрократизирован, что позволит, например, быстрее назначать профессоров. Специальные программы должны улучшить карьерные возможности для ученых. Кроме того, сотрудникам вузов должно быть проще инвестировать в бизнес или открывать спин-оффы.

Новый законопроект обещает вузам больше гибкости и свободы, в том числе, в распоряжении финансами. И в этом загвоздка. Государственным вузам хотят разрешить брать плату с иностранцев. Касается это студентов из стран, не входящих в ЕС. Конкретные суммы пока не называются.

Где в Германии иностранцы дополнительно платят за обучение

Бавария - не единственная федеральная земля, рассматривающая эту возможность пополнения университетских касс. Такое право за ректорами вузов закреплено в Саксонии. Однако до сих пор дополнительную плату решили ввести только две музыкальные академии. Так, в Лейпцигской высшей школе музыки и театра помимо обязательного для всех сервисного семестрового взноса, размер которого сейчас составляет 240 евро, студенты, не являющиеся гражданами ЕС, должны платить 1800 евро в семестр. В Дрезденской высшей школе музыки с осени семестровый взнос составит почти 290 евро, а для иностранцев, получающих в Германии первое высшее образование, предусмотрена оплата 2000 евро за полугодие, в случае магистратуры - 1300 евро.

Ну а первым плату за обучение для иностранцев не из ЕС ввел Баден-Вюртемберг. С 2017 года во всех университетах и высших школах прикладных наук она составляет 1500 евро в семестр - если студент получает первый диплом в Германии и у него нет немецкого аттестата зрелости. Дополнительно вырученные средства частично предусмотрены для улучшения программ по работе с иностранцами, включая языковые курсы. Они также должны повысить привлекательность вузов для учащихся из других стран. Однако, как показывают данные Федерального статистического ведомства, эта мера вызвала противоположный эффект. Если в 2016 году в Баден-Вюртемберге учились 9091 студентов не из ЕС, в 2017-м, после введения платы за обучение, - 7748, то в 2020 году их число сократилось до 5175.

Технический университет Мюнхена - один из самых известных баварских вузов

Брать деньги со студентов не из ЕС по примеру Баден-Вюртемберга намеревалось и правительство Северного Рейна - Вестфалия. Но после двух лет рассмотрения этой модели здесь от нее все же решили отказаться. По данным Германской службы академических обменов DAAD, в этой федеральной земле на западе Германии больше всего студентов- иностранцев. Бавария по этому показателю занимает второе место. Но сможет ли она сохранить популярность после введения платы за обучение - вопрос.

Критика баварских планов

Проблемы с финансированием учебы являются одной из основных трудностей, с которыми сталкиваются около 325 000 иностранных студентов в Германии. Это подтверждают опросы, которые регулярно проводит Общество по содействию учащимся вузов (DSW). Несмотря на то, что для получения студенческой визы необходимо предоставить гарантии финансирования (например, 10 300 евро на год на блокированном счете), фактические расходы на жизнь представляют большую проблему. В той же Баварии стоимость аренды студенческого жилья одна из самых высоких по стране. Мюнхен бъет рекорды. Стоимость комнаты в квартире на несколько человек (Wohngemeinschaft, WG) доходит до 700 евро в месяц.

Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию - многие студенты были лишены возможности подрабатывать. Поэтому DSW решительно выступает против планов Баварии и указывает на то, что плата за обучение является "ядом для равенства шансов".

Оплата жилья - основная статья студенческих расходов

С критикой выступили и несколько организаций, представляющих интересы студентов и ученых. "Бавария оказывает медвежью услугу справедливости в сфере образования. Помимо и без того высокой стоимости жизни в Баварии плата за обучение по усмотрению университетов добавляет еще одно финансовое препятствие, которое еще больше стимулирует социальный отбор", - подчеркивает Ванесса Гомбиш (Vanessa Gombisch) из Федерального объединения студентов-иностранцев (BAS).

Защитники студенческих интересов надеются, что политики их услышат и вычеркнут соответствующий параграф из нового законопроекта, работа над которым велась два года. После одобрения баварским правительством в нынешнем мае сейчас его обсуждает земельный парламент. Начать действовать новый закон должен в январе 2023 года.

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