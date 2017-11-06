"Унесенные ветром" попали в кинотеатр для пчел (фото)

Проект позволяет не только пчелам посмотреть кино, но и людям посмотреть кино глазами пчел. В программе - "Унесенные ветром".
Мюнхен • Этот миниатюрный кинотеатр создан специально для пчел. Первый сеанс состоялся в конце октября на вернисаже в Мюнхене. Как сообщает агентство dpa, автор инсталляции "Thank you for the Honey"- 33-летний студент-кинематографист из баварской столицы Ваутер Вирт (Wouter Wirth) решил таким образом отблагодарить этих трудолюбивых насекомых за все, чем мы им обязаны - не только за мед, но и за роль в экологических системах в целом.
Кинотеатр для пчел создан на основе научных исследований - так, чтобы они могли, насколько это возможно, воспринимать изображение и звук, как их воспринимают люди. Для этого Ваутер Вирт специально обработал самый кассовый фильм в истории мирового кинематографа - "Унесенные ветром". Он не только сократил картину, но и произвел коррекцию цветов и обработал звуковую дорожку. Например, зеленные оттенки были конвертированы в серые, красные - в пурпурные.
В свою очередь, звуки стали напоминать жужжание, чтобы пчелы могли чувствовать колебания воздуха своими волосками. Также примерно в десять раз было увеличено количество кадров, демонстрируемых в секунду. В обычных кинотеатрах показывается от 24 до 48 кадров, в пчелином - 300 в секунду, иначе движения не будут для них на экране плавными.
Во время работы над проектом автор специально освоил профессию пасечника и сейчас владеет тремя ульями, для которых теперь устраиваются кинопоказы. Критики проекта отмечают, что обычно пчелы живут в ульях в темноте, поэтому кино будет мешать и отвлекать от работы.
Ничего не поделаешь. Искусство, как известно, требует жертв.
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