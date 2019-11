"Унесенные ветром" попали в кинотеатр для пчел (фото)

Мюнхен • Этот миниатюрный кинотеатр создан специально для пчел. Первый сеанс состоялся в конце октября на вернисаже в Мюнхене. Как сообщает агентство dpa, автор инсталляции "Thank you for the Honey"- 33-летний студент-кинематографист из баварской столицы Ваутер Вирт (Wouter Wirth) решил таким образом отблагодарить этих трудолюбивых насекомых за все, чем мы им обязаны - не только за мед, но и за роль в экологических системах в целом.

Изображение на экране в пчелином кинотеатре

Кинотеатр для пчел создан на основе научных исследований - так, чтобы они могли, насколько это возможно, воспринимать изображение и звук, как их воспринимают люди. Для этого Ваутер Вирт специально обработал самый кассовый фильм в истории мирового кинематографа - "Унесенные ветром". Он не только сократил картину, но и произвел коррекцию цветов и обработал звуковую дорожку. Например, зеленные оттенки были конвертированы в серые, красные - в пурпурные.

Автор проекта Ваутер Вирт родился в Нидерландах и вырос в Германии

В свою очередь, звуки стали напоминать жужжание, чтобы пчелы могли чувствовать колебания воздуха своими волосками. Также примерно в десять раз было увеличено количество кадров, демонстрируемых в секунду. В обычных кинотеатрах показывается от 24 до 48 кадров, в пчелином - 300 в секунду, иначе движения не будут для них на экране плавными.

"Пчелиный кинотеатр". Вид снаружи

Во время работы над проектом автор специально освоил профессию пасечника и сейчас владеет тремя ульями, для которых теперь устраиваются кинопоказы. Критики проекта отмечают, что обычно пчелы живут в ульях в темноте, поэтому кино будет мешать и отвлекать от работы.

Ничего не поделаешь. Искусство, как известно, требует жертв.

Соты в зрительном зале расставлены ярусами, как в настоящем кинотеатре

Смотрите также:

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Медоносная пчела Никто так прилежно не опыляет цветущие сады и поля, как пчелы. Благодаря обыкновенной медоносной пчеле (лат. Apis) мы собираем богатые урожаи, обеспечивающие наше существование. Но не только пчелы стремятся собрать как можно больше нектара и пыльцы. У них есть "конкуренты", причем не только среди насекомых.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Шмель Более крупный вид семейства настоящих пчел - шмель (лат. Bombus). Как и пчелы, шмели служат своей королеве, а заодно, можно сказать, спасают мир от голодной смерти, опыляя растения. В оранжереях Германии для этого нередко специально размещают шмелиные гнезда.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Цветочная оса Ну что хорошего можно сказать об осах? Ничего! Назойливые, агрессивные, жалят часто и больно... Большая часть ос в процессе опыления участия не принимает. Однако цветочные осы, они же мазарины (лат. Masarinae), собирают пыльцу и переносят ее. Причем, в отличие от пчел, - в зобу.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Журчалка Журчалки (лат. Syrphidae) - двукрылые насекомые из подряда короткоусых. Они тоже очень любят пыльцу и сладкий нектар. Несмотря на окраску, напоминающую окраску опасных ос, журчалки абсолютно безобидны И полезны. Причем, во всех отношениях: даже их личинки избавляют растения от тли.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Бабочка Известно более 18 тысяч видов отряда чешуекрылых, или попросту - бабочек (лат. Lepidоptera Linnaeus). Перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу, хоть и в небольшом количестве. Зато, в отличие от пчел, бабочки различают оттенки красного цвета и поэтому опыляют те растения, на которые пчелы могут и не обратить внимания.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Моль Эта невзрачная на вид родственница бабочки известна под именем настоящей моли (лат. Tineidae). Основное отличие: моль ищет нектар ночью, и поэтому яркая окраска крыльев, как у бабочки, ей просто ни к чему.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Жук-бронзовка Жук, опыляющий цветы? Во всяком случае, жук бронзовка (лат. Cetoniinae) из семейства пластинчатоусых именно этим и занимается. Взрослые особи жука с блестящим панцирем питаются цветочным нектаром, древесным соком и фруктами. Известно более 4000 видов этого насекомого.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Пресмыкающиеся Невероятно, но факт: некоторые виды змей и ящериц, как, например, гекконы (на снимке) также умеют опылять растения. Особенно важную роль рептилии играют на островах, где наблюдаются их более многочисленные популяции. Их рацион включает фрукты, цветочный нектар и пыльцу.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Нектарницы Так окрестили семейство птиц из отряда воробьинообразных (лат. Nectariniidae). Сейшельская нектарница (на снимке) - мелкая певчая птица, которая с удовольствием лакомится цветочным нектаром. Птичка размером 12 сантиметров предпочитает цветы гибискуса.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Летучая мышь Это миниатюрное чудовище, вылетающее на охоту по ночам, тоже питается сладким нектаром, как бы вылизывая его своим длинным языком. При этом летучие мыши (лат. Microchiroptera) из отряда рукокрылых отлично справляются с задачей опыления. Отдельные виды растений особо зависимы от их усердия и поэтому распускают бутоны своих цветов с наступлением темноты.

Фотогалерея: Кто опыляет наши сады Лемуры Их можно считать пчелами Мадагаскара: лемуры (лат. Lemuriformes) из подотряда мокроносых приматов. Карликовые разновидности (на снимке) пьют нектар, окуная нос в цветок. А потом перебираются к следующему… Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер