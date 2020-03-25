 Украина 27 марта закрывает границу из-за коронавируса | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2020

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Украина

Украина 27 марта закрывает границу из-за коронавируса

Государственная граница полностью закрывается, прекращаются все пассажирские перевозки, сообщил президент Украины Зеленский. Об украинцах, которые не успеют вернуться, позаботятся диппредставительства за рубежом.

КПП на границе России и Украины

КПП на границе России и Украины

Украина в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрывает границы с 27 марта. "До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу в четверг, 26 марта.

Президент напомнил, что еще две недели тому назад он призвал украинцев срочно вернуться на родину. При этом большинство вернулось домой самостоятельно, а более 80 тыс. человек вернули домой самолетами, поездами и автобусами. "Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства за рубежом. "Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил президент.

Прекращение транспортного сообщения

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 27 марта будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.

Украинская железнодорожная компания АО "Укрзализныця" назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и РФ, которые вследствие ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Как сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци", поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36 и прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

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    Автор: Марина Барановская


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