Украина хочет поставлять в ЕС российский газ по европейским правилам

Верховная рада приняла закон об анбандлинге "Нафтогаза". В Киеве это называют важным шагом в предстоящих переговорах с "Газпромом" о транзите газа в Европу.
Верховная рада Украины 31 октября утвердила законопроект об анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из состава НАК предприятия по транспортировке природного газа и сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). За законопроект проголосовал 341 депутат. В украинском правительстве анбандлинг "Нафтогаза" называют важным шагом в подготовке к заключению нового контракта по транзиту газа с российским "Газпромом" по европейским правилам.
Закон о анбандлинге защищает украинские интересы
Обязательства провести реструктуризацию "Нафтогаза" по принципу анбандлинга - иными словами, разделить транспортировку, хранение и продажу газа - Украина взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета Европейского Энергосообщества. Согласно новому закону и планам украинского правительства, с 1 января 2020 года транзитом газа будет заниматься ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который остается в стопроцентной государственной собственности. Решение об участии в его управлении других лиц может быть утверждено только Верховной радой. Государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Протяженность газопроводов Украины составляет около 38 тысяч километров, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1400 газораспределительных станций.
В Киеве надеются, что закон о анбандлинге "Нафтогаза" защитит украинские интересы на переговорах с "Газпромом"
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал принятие закона "историческим моментом в сфере защиты украинских интересов". По его словам, выделить из состава "Нафтогаза" предприятие по транзиту "голубого топлива" было необходимо, "чтобы нас больше не шантажировали, и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов".
Козырь на переговорах с Москвой
Создание "Оператора газотранспортной системы Украины" растянулось на долгие годы, и окончательно завершилось лишь к концу января 2019 года. Срок действия нынешнего 10-летнего транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. К этому моменту Москва хочет заключить краткосрочный транзитный контракт, Украина, в свою очередь, настаивает на новом 10-летнем договоре, чтобы избежать полной остановки транзита российского газа через свою территорию после введения в эксплуатацию обходного газопровода "Северный поток - 2".
В Киеве надеются, что переход на законодательную базу, основанную на европейских нормах, позволит Украине избежать новых газовых войн с Россией. "Нам нужен новый контракт, который будет основан на европейской практике. Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта. Продолжение на один год по старым правилам нам не подходит", - заявил 1 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Время работает на "Газпром"
Президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар уверен, что Киев может добиться успеха на переговорах с Москвой. "Корпоративный сектор "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаз" занимают жесткую позицию, запасов в подземных хранилищах газа достаточно, учения по реверсу ГТС проведены, поэтому Украина может выстоять", - считает Гончар. Однако руководитель спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев сомневается, что Украина сможет успеть завершить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января. "Эта процедура предусматривает целый ряд взаимосвязанных мер и пока нет никакой уверенности в том, что за оставшийся отрезок времени их удастся реализовать", - говорит он.
Заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Юлия Ковалив уверена, что сертификация нового транзитного оператора газа на национальном уровне пройдет успешно. Однако новый оператор ГТС должен быть сертифицирован и Евросоюзом. Как объяснил DW бывший сотрудник "Нафтогаза" Валерий Землянский, после этого украинская ГТС должна выставить свои услуги на аукцион, "на который выйдут европейские компании, забронируют соответствующие мощности и будут ими пользоваться". "Как все это будет сочетаться с переговорами с "Газпромом" о долгосрочном контракте, сказать сложно, поскольку европейцы подписывают контракты только на один год", - отметил Землянский.
Украинская ГТС способна прокачивать более 100 миллиардов кубометров газа в год. Киев предлагает "Газпрому" десятилетний контракт на транзит по крайней мере 60 кубометров в год. Несмотря на усилия Еврокомиссии, выступающей посредником на газовых переговорах Киева и Москвы, ощутимого прогресса пока что достичь не удалось.
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