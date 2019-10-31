Украина хочет поставлять в ЕС российский газ по европейским правилам

Верховная рада Украины 31 октября утвердила законопроект об анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из состава НАК предприятия по транспортировке природного газа и сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). За законопроект проголосовал 341 депутат. В украинском правительстве анбандлинг "Нафтогаза" называют важным шагом в подготовке к заключению нового контракта по транзиту газа с российским "Газпромом" по европейским правилам.

Закон о анбандлинге защищает украинские интересы

Обязательства провести реструктуризацию "Нафтогаза" по принципу анбандлинга - иными словами, разделить транспортировку, хранение и продажу газа - Украина взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета Европейского Энергосообщества. Согласно новому закону и планам украинского правительства, с 1 января 2020 года транзитом газа будет заниматься ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который остается в стопроцентной государственной собственности. Решение об участии в его управлении других лиц может быть утверждено только Верховной радой. Государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Протяженность газопроводов Украины составляет около 38 тысяч километров, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1400 газораспределительных станций.

В Киеве надеются, что закон о анбандлинге "Нафтогаза" защитит украинские интересы на переговорах с "Газпромом"

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал принятие закона "историческим моментом в сфере защиты украинских интересов". По его словам, выделить из состава "Нафтогаза" предприятие по транзиту "голубого топлива" было необходимо, "чтобы нас больше не шантажировали, и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов".

Козырь на переговорах с Москвой

Создание "Оператора газотранспортной системы Украины" растянулось на долгие годы, и окончательно завершилось лишь к концу января 2019 года. Срок действия нынешнего 10-летнего транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года. К этому моменту Москва хочет заключить краткосрочный транзитный контракт, Украина, в свою очередь, настаивает на новом 10-летнем договоре, чтобы избежать полной остановки транзита российского газа через свою территорию после введения в эксплуатацию обходного газопровода "Северный поток - 2".

Киев надеется избежать новой газовой войны с Москвой

В Киеве надеются, что переход на законодательную базу, основанную на европейских нормах, позволит Украине избежать новых газовых войн с Россией. "Нам нужен новый контракт, который будет основан на европейской практике. Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта. Продолжение на один год по старым правилам нам не подходит", - заявил 1 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Время работает на "Газпром"

Президент киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар уверен, что Киев может добиться успеха на переговорах с Москвой. "Корпоративный сектор "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаз" занимают жесткую позицию, запасов в подземных хранилищах газа достаточно, учения по реверсу ГТС проведены, поэтому Украина может выстоять", - считает Гончар. Однако руководитель спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев сомневается, что Украина сможет успеть завершить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января. "Эта процедура предусматривает целый ряд взаимосвязанных мер и пока нет никакой уверенности в том, что за оставшийся отрезок времени их удастся реализовать", - говорит он.

Заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Юлия Ковалив уверена, что сертификация нового транзитного оператора газа на национальном уровне пройдет успешно. Однако новый оператор ГТС должен быть сертифицирован и Евросоюзом. Как объяснил DW бывший сотрудник "Нафтогаза" Валерий Землянский, после этого украинская ГТС должна выставить свои услуги на аукцион, "на который выйдут европейские компании, забронируют соответствующие мощности и будут ими пользоваться". "Как все это будет сочетаться с переговорами с "Газпромом" о долгосрочном контракте, сказать сложно, поскольку европейцы подписывают контракты только на один год", - отметил Землянский.

Украинская ГТС способна прокачивать более 100 миллиардов кубометров газа в год. Киев предлагает "Газпрому" десятилетний контракт на транзит по крайней мере 60 кубометров в год. Несмотря на усилия Еврокомиссии, выступающей посредником на газовых переговорах Киева и Москвы, ощутимого прогресса пока что достичь не удалось.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

