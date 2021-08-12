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Уинстон Черчилль

С именем Черчилля связана победа ангитлеровской коалиции, начало объединения Европы и начало холодной войны.

Государственный и политический деятель Великобритании, премьер-министр страны в 1940-145 и 1951-1955 годах.

November 1943***Soviet Union Premier Josef Stalin, U.S. President Franklin D. Roosevelt, center, and British Prime Minister Winston Churchill sit at the Teheran Conference in the capital of Persia, Iran, on Nov. 28, 1943. The three leaders, meeting for the first time, are to discuss Allied plans for the war against Germany and for postwar cooperation in the United Nations. (AP Photo)

Фото в Twitter с послами России и Британии вызвало дипскандал в Иране 12.08.2021

Посол России в Иране выложил в Twitter фото с британским коллегой. Это вызвало негативную реакцию в Иране, поскольку фото напоминает о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году.
6401556 29.11.2020 Protesters holding historical white-red-white flags of Belarus show V-signs during a rally March of neighbours against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Как знак ''виктори'' стал победным 14.01.2021

80 лет назад всемирно известный символ веры в победу - жест "виктори" стал широко использоваться в Европе. Как он возник, причем здесь Бетховен и есть ли в нем что-то плохое?
(l-r) Der britische Premierminister Winston Churchill, der amerikanische Präsident Harry S. Truman und der sowjetische Diktator Josef Stalin reichen sich während der Postdamer Konferenz vor Schloß Cecilienhof die Hände. Auf der Konferenz, die am 17. Juli 1945 begann und mit der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August 1945 endete, wurden die politischen und wirtschaftlichen Grundsätze über die Behandlung des besiegten Deutschen Reiches festgelegt.

Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии 02.08.2020

2 августа 1945 года было подписано Потсдамское соглашение. Ее участники СССР, США и Великобритания определили будущее послевоенной Германии...
In Jalta an der Küste der Krim trafen sich vom 4. - 11.Februar 1945 (sitzend l-r) der britische Premierminister Winston Churchill, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der sowjetische Diktator Josef Stalin zu einer Konferenz (Archivfoto). Neben militärischen und politischen Maßnahmen zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurden Vereinbarungen über eine Neuordnung Europas getroffen. (u.a. die Aufteilung des Deutschen Reiches in vier Besatzungszonen, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung Deutschlands und die Forderung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze). dpa (zu dpa Themenpakt Kriegsende vom 27.04.2005 - nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Россия рассекретила часть документов Ялтинской конференции 04.02.2020

Архивная служба МИД России к 75-летию открытия Ялтинской конференции обнародовала протоколы переговоров и переписку высокопоставленных дипломатов.
English: Yalta summit in February 1945 with (from left to right) Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin. Also present are USSR Foreign Minister Vyacheslav Molotov (far right); Field Marshal Alan Brooke, Admiral of the Fleet Sir Andrew Cunningham, RN, Marshal of the RAF Sir Charles Portal, (standing behind Churchill); George Marshall, Army Chief of Staff and Fleet Admiral William D. Leahy, USN, (standing behind Roosevelt). Čeština: Jaltská konference v únoru 1945, které se účastnili (zleva doprava) Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt a Josif Stalin. Dále jsou přítomni Vjačeslav Michajlovič Molotov (vlevo vzadu), Andrew Cunningham, Charles Portal (oba za Churchillem), Alan Brooke a William D. Leahy (za Rooseveltem). Français : Conférence de Yalta en Février 1945, avec la participation de (de gauche à droite) Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et Josif Stalin. En outre, sont aussi présents: Vyacheslav Mikhailovich Molotov (à l'arrière gauche, pour Staline), Andrew Cunningham, Charles Portal (pour Churchill), Alan Brooke et William D. Leahy (pour Roosevelt). Date February 1945 Source [1] The source web page include the following caption: Photo #: USA C-543 (Color) This image is a work of a U.S. Army soldier or employee, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Ялтинская конференция: кто развязал холодную войну? 04.02.2020

По мнению немецкого историка Йоста Дюльфера, британцы, американцы и Советский Союз одинаково виновны в разжигании холодной войны. А Россия сегодня наступает на те же грабли, что и СССР в 1945 году.
FILE - This Sept. 16, 2016 file image made from a video shows the 18-karat toilet, titled America, by Maurizio Cattelan in the restroom of the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Thieves have stolen the solid gold toilet worth up to 1 million pounds from Blenheim Palace, the birthplace of Winston Churchill. The toilet, the work of Italian conceptual artist Maurizio Cattelan, had been installed only two days earlier at Blenheim Palace, west of London, after previously being on show at the Guggenheim Museum in New York. (AP Photo, File) |

Из британского дворца украден золотой унитаз стоимостью более 5 млн евро 15.09.2019

Функционирующий золотой унитаз под названием "Америка" был экспонатом выставки в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль. Еще Владимир Ленин мечтал об общественных отхожих местах из золота.
30.08.2018, Brandenburg, Potsdam: Der Ehrenhof des Schlosses Cecilienhof nach Abschluss der Sanierung. Das Schloss wurde im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg für die preußischen Schlösser und Gärten saniert. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии отремонтировали дворец, в котором встречались Сталин, Трумэн и Черчилль (фото) 31.08.2018

Эта красная звезда на лужайке перед дворцом Цецилиенхоф напоминает о Потсдамской конференции, проходившей здесь в 1945 году.
Albert Einstein 1935 before his departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Albert Einstein 1935 Before His Departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Imago/United Archives International

Знаменитости, талант которых заметили не сразу 07.08.2017

Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
12.11.2016 Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus Blick-in-Ausstellung: Elf Gemälde, Schriften und Reden sind zu sehen und zu hören.

Картины кисти британского премьера: пейзажи, лебеди, руины 23.11.2016

Уинстон Черчилль умел не только выигрывать войны. Он также был одаренным живописцем и писателем. Выставка в Любеке знакомит публику с его художественным наследием.
Jalta - die Uraufführung des Stückes im Schauspielhaus Düsseldorf. http://duesseldorfer-schauspielhaus.de/de_DE/Presse/Produktionsfotos_A_bis_Z.1856/Jalta.20880 Das Bild ist kostenpflichtig. Die Kosten übernimmt die Russische Redaktion, was mit dem Fotografen schon geklärt ist. copyright: Sebastian Hoppe

3 причины сделать Сталина женщиной 28.10.2013

На сцене Дюссельдорфского драмтеатра идет пьеса под названием "Ялта", посвященная встрече Рузвельта, Черчилля и Сталина. Почему вершителей послевоенного мира играют женщины?
***Darf nur bei Veranstaltungshinweisen genutzt werden!!*** Der Prozess Nach Franz Kafka - Regie: Andrej Mogutschi - Premiere 15.9.12 Für Programmtipps, Veranstaltungshinweise und Partner ist der Abdruck frei. Der Abdruck bei redaktioneller Verwendung ist honorarpflichtig. Bitte immer den Fotografen nennen / Please respect the copyright: Sebastian Hoppe Telefon: +49.211.85 23 161 sebastian.hoppe@duesseldorfer-schauspielhaus.de Zusendung eines Belegs obligatorisch: Neue Schauspiel GmbH, Pressebüro, Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf

Сталин, Рузвельт и Черчилль снова встретятся в "Ялте" 23.07.2013

Политики, решавшие в 1945 году в Крыму судьбу послевоенной Европы, снова получат шанс пообщаться друг с другом на сцене драмтеатра в Дюссельдорфе.
Der Reichsminister und seit 1933 Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, beim Vorbeimarsch der ostpreußischen SA auf dem Gauparteitag 1934 in Königsberg. 1939 wurde er nach Hermann Göring zu Hitlers 2. Nachfolger ernannt. Um Großbritannien zu Friedensverhandlungen zu bewegen, sprang er am 10. Mai 1941 mit einem Fallschirm über Schottland ab. Die Briten internierten ihn bis Kriegsende. 1946 in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt. Rudolf Heß wurde am 26. April 1894 in Alexandria (Ägypten) geboren und hat sich, als einziger Insasse des Kriegsverbrechergefängnisses Berlin-Spandau, am 17. August 1987 in seiner Zelle erhängt.

Полет Рудольфа Гесса 20.07.2010

Одним из самых загадочных событий Второй мировой войны остается перелет Рудольфа Гесса в Шотландию в 1941 году. Никакого влияния на ход истории этот эпизод не оказал, тем не менее, он продолжает занимать историков.
Buchcover (Ausschnitt) Helmut Kohl, Erinnerungen 1990 bis 1994, Teil III. Verlag: Droemer/Knaur

Книга недели: "Воспоминания" Гельмута Коля 17.11.2007

В субботу, 17 ноября, на прилавках книжных магазинов Германии появилась третья книга воспоминаний бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.
Politiker und politischer Schriftsteller (1894 - 1972), Begründer der Paneuropa-Bewegung. Undatierte Aufnahme. Bild für Kalenderblatt

Кому обязан своим рождением Европейский Союз 20.03.2007

В течение долгого времени объединенная Европа была лишь мечтой. Война определила ее будущее на несколько лет вперед. Сейчас все это уже в прошлом - благодаря энергии и идеям особо упорных политиков - основателей ЕС.
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ООН отмечает 60-летие 26.06.2005

25 апреля 1945 года делегаты 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций. 25 июня 1945 года ООН начинает свою работу с единогласного принятия устава.
Crowds of civilians, British and Allied troops wave and cheer as Winston Churchill, second balcony from left, and members of the cabinet appear, to celebrate the end of the war in Europe, in Whitehall, London, May 8, 1945. (AP Photo)

Британия: закат после триумфа 20.03.2005

В Великобритании с облегчением встретили окончание Второй мировой войны. Но многие осознавали, что лучшие времена остались позади. Новые задачи и представления очень скоро изменили лицо британского общества.
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