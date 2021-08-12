Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
С именем Черчилля связана победа ангитлеровской коалиции, начало объединения Европы и начало холодной войны.
Государственный и политический деятель Великобритании, премьер-министр страны в 1940-145 и 1951-1955 годах.
Посол России в Иране выложил в Twitter фото с британским коллегой. Это вызвало негативную реакцию в Иране, поскольку фото напоминает о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году.
80 лет назад всемирно известный символ веры в победу - жест "виктори" стал широко использоваться в Европе. Как он возник, причем здесь Бетховен и есть ли в нем что-то плохое?
2 августа 1945 года было подписано Потсдамское соглашение. Ее участники СССР, США и Великобритания определили будущее послевоенной Германии...
Архивная служба МИД России к 75-летию открытия Ялтинской конференции обнародовала протоколы переговоров и переписку высокопоставленных дипломатов.
По мнению немецкого историка Йоста Дюльфера, британцы, американцы и Советский Союз одинаково виновны в разжигании холодной войны. А Россия сегодня наступает на те же грабли, что и СССР в 1945 году.
Функционирующий золотой унитаз под названием "Америка" был экспонатом выставки в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль. Еще Владимир Ленин мечтал об общественных отхожих местах из золота.
Эта красная звезда на лужайке перед дворцом Цецилиенхоф напоминает о Потсдамской конференции, проходившей здесь в 1945 году.
Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
Уинстон Черчилль умел не только выигрывать войны. Он также был одаренным живописцем и писателем. Выставка в Любеке знакомит публику с его художественным наследием.
На сцене Дюссельдорфского драмтеатра идет пьеса под названием "Ялта", посвященная встрече Рузвельта, Черчилля и Сталина. Почему вершителей послевоенного мира играют женщины?
Политики, решавшие в 1945 году в Крыму судьбу послевоенной Европы, снова получат шанс пообщаться друг с другом на сцене драмтеатра в Дюссельдорфе.
Одним из самых загадочных событий Второй мировой войны остается перелет Рудольфа Гесса в Шотландию в 1941 году. Никакого влияния на ход истории этот эпизод не оказал, тем не менее, он продолжает занимать историков.
В субботу, 17 ноября, на прилавках книжных магазинов Германии появилась третья книга воспоминаний бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.
В течение долгого времени объединенная Европа была лишь мечтой. Война определила ее будущее на несколько лет вперед. Сейчас все это уже в прошлом - благодаря энергии и идеям особо упорных политиков - основателей ЕС.
25 апреля 1945 года делегаты 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций. 25 июня 1945 года ООН начинает свою работу с единогласного принятия устава.
В Великобритании с облегчением встретили окончание Второй мировой войны. Но многие осознавали, что лучшие времена остались позади. Новые задачи и представления очень скоро изменили лицо британского общества.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact