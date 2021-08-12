Фото в Twitter с послами России и Британии вызвало дипскандал в Иране

Выложенное в Twitter совместное фото российского и британского послов в Тегеране вызвало в Иране политический скандал, поскольку оно повторило известное историческое фото лидеров трех союзных держав СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на конференции в Тегеране в 1943 году. Послы РФ и Британии Леван Джагарян и Саймон Шерклифф в четверг, 12 августа были вызваны в МИД Ирана, где уходящий и будущий министры иностранных дел Ирана Джавад Зариф и Хосейн Амирабдолахян выразили им свою резко негативную реакцию.

Скандальную фотографию, сделанную в посольстве РФ в Тегеране, выложил в Twitter посол России. Зариф назвал это фото "неуместным", а его преемник Амирабдолахян - недипломатическим актом, попирающим национальную гордость иранцев. Оба посла со своей стороны заверили, что у них не было дурных намерений и выложенная фотография не имела целью продемонстрировать неуважение к иранцам. По словам послов, фотография была лишь призвана напомнить о сотрудничестве между СССР и Великобританией в борьбе против нацистской Германии.

Для Ирана Тегеранская конференция 1943 года стала унижением, поскольку США, Великобритания и СССР фактически вынудили его стать ареной для обсуждения целей, не имевших к нему никакого отношения, отмечает агентство dpa. Иран воспринял эту конференцию как попрание своей независимости и суверенитета, к тому же персидская монархия больше симпатизировала нацистам, чем союзникам. Тегеранская конференция является для Ирана страницей истории, о которой он предпочитает не вспоминать, резюмирует dpa.

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