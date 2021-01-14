 Как знак ′′виктори′′ стал победоносным | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.01.2021

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Культура и стиль жизни

Как знак ''виктори'' стал победоносным

80 лет назад всемирно известный символ веры в победу - жест "виктори" стал широко использоваться в Европе. Как он возник, причем здесь Бетховен и есть ли в нем что-то плохое?

Belarus Proteste Demonstrant

Один из самых известных в мире жестов, жест "виктори" используют и протестующие против Лукашенко. К примеру, поднятые вверх руки с "виктори" отдавали последнюю честь погибшему Роману Бондаренко. По белорусскому телевидению этот символ называют сатанинским. Когда "виктори" стали употреблять впервые и какова его "подноготная"?

Как Бетховен помог ''виктори''

Разгар Второй мировой войны. Латинская буква "V" быстро распространяется по оккупированной нацистами Европе. Ее рисуют на тротуарах, стенах зданий, плакатах, автомобилях немцев. Ровно 80 лет назад, 14 января 1941 года министр юстиции Бельгии, бежавший в Лондон, Виктор де Лавелье призвал по бельгийской радиостанции BBC своих соотечественников и их союзников использовать "V". Этот символ легко прижился благодаря его простоте и понятности на нескольких языках. "V" - значит "победа" от "Victory" по-анлийски, Victoire - по-французски, Vrijheid - по-фламандски.

Его растущей популярности способствовала кампания BBC "V for Victory": в радиоэфире на оккупированных немцами территориях в качестве джингла звучал код из азбуки Морзе, означающий букву "V". По иронии его ритм  соответствовал знаменитому "Та-та-та-таааа!", главной теме "Пятой симфонии" Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven), которую еще  называют "темой судьбы". Бетховен - немец, и "Так судьба стучится в дверь" было намеком на предстоящее окончательное поражение Германии. К тому же V - не только буква, но и римская цифра "5".

Главный популяризатор ''виктори''

Знак "виктори" оказался настолько психологически действенным, что нацисты даже пытались использовать его для собственной пропаганды, назвав такой же свой символ "Victoria". Например, большая буква "V" была размещена на Эйфелевой башне в занятом немцами Париже. Но их кампания не была успешной. Вскоре "V" как символ победы над нацизмом стали использовать и в США.

Британцы радуются победе над нацистской Германией

Британцы радуются победе над нацистской Германией

Однако, как указывает лингвист, доцент Технического университета в Хемнице, исследующая значение жестов в речи, Яна Брессем (Jana Bressem) в публикации "Жесты: вчера, сегодня, послезавтра", по-настоящему всемирно известным этот жест сделал Уинстон Черчилль - как универсальный символ веры в победу над нацистской Германией. Британский премьер-министр превратил его в свой фирменный знак, сопровождав публичные выступления вытянутыми вверх указательным и средним пальцами правой руки.

Правда, поначалу делал он это по невнимательности не всегда верно, поворачивая к зрителю не ладонь, а тыльную сторону кисти, что в Британии и других англоязычных странах является оскорблением. Но потом все же следил за собой.

Уинстон Черчилль, 1946 год

Уинстон Черчилль, 1946 год

Культурный контекст в интерпретации жеста даже чуть ли не вылился в международный скандал. Во время визита Черчилля в Грецию в 1949 году местные солдаты хотели приветствовать его фирменным знаком министра, но были в замешательстве. Показали бы они ему "виктори" в греческом варианте тыльной стороной руки к зрителю, это было бы оскорблением для британцев, а ладонью - оскорбительным жестом для греков. В итоге ему просто отдали салют.

Жест ''виктори'': другие версии и значения

Несмотря на широкое использование "виктори" в годы Второй мировой, происхождение этого жеста окончательно не выяснено. Менее исторически подтвержденная версия уходит корнями в Средневековье. Во времена Столетней войны (1337-1453) игравшим в сражениях важную роль английским лучникам после попадания в плен к французам отрубали большой, средний и указательный пальцы правой руки, чтобы те больше не могли держать лук. Поэтому, чтобы продемонстировать свое стремление к победе, лучники дразнили перед битвой и после нее врага, показывая неповрежденные пальцы.

В новейшей истории помимо триумфального значения жест "V" приобрел еще несколько смысловых оттенков. В 1960-е годы среди протестующих против войны во Въетнаме он был распространенным приветствием на демонсторациях. Хиппи использовали его как символ мира, а поп-квинтет Spice Girls - как символ "девичьей силы". В японской поп-культуре этот жест получил распространение в 1970-е годы. И сегодня в Восточной Азии он полностью лишен политического смысла: "виктори" любят демонстрировать при фотографировании и видеосъемке, чтобы подчеркнуть свое радостное настроение.

Этот жест часто можно увидеть на протестных акциях в разных уголках мира, например, на демонcтрациях движения "Black Lives Matter", перед или после заседаний суда. В разных ситуациях его использовали звезды шоу-бизнеса, спортсмены на соревнованиях, врачи, демонстрируя веру в победу над "короной", общественные деятели, политики разных взглядов - от Пэрис Хилтон и Джастина Тимберлейка до лидера польской "Солидарности" Леха Валенсы и папы римского Иоанна Павла II. Кстати, и сам Александр Лукашенко совсем еще в недавнем прошлом им не брезговал.

Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске 16 августа 2020 года

Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске 16 августа 2020 года

А что же с оккультизмом?

А, да, был такой британский оккультист Алистер Кроули, который утверждал, что первым предложил использовать знак "V" в противовес нацистской свастике. Он ссылался на свою публикацию 1913 года, в которой продемонстрированы оба символа. Но исследователи всерьез эту версию не воспринимают. А связь с "вендеттой" - "кровной местью", на которую также  намекают по белорусскому телевидению, - и вовсе художественный вымысел британского писателя Алана Мура. Позже по его графическому роману "V for Vendetta", вышедшему в 1980-х, был снят одноименный фильм.

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