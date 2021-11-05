Как добывают уголь в шахтах Донбасса в условиях войны и коронавируса

Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?