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Уголь

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ARCHIV - Viele Strommasten stehen an einem Umspannwerk nahe Kiew (Ukraine), aufgenommen am 11.06.2008. Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht zum Sonntag überall die Lichter ausgegangen. Knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Stromversorgung, berichteten die russischen Agenturen am Sonntagmorgen. Nach ersten Berichten waren auf dem ukrainischen Festland mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden, über die die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa 0035 vom 22.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Украине опасаются веерных отключений электроэнергии 05.11.2021

Работа большинства энергоблоков на тепловых электростанциях Украины остановлена из-за недостатка угля, сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько. По его словам, возникла угроза веерных отключений.
KEMEROVO REGION, RUSSIA. JULY 30, 2006. A miner loads a cart with coal at No. 12 Coal Pit in Kisilyovsk, Kemerovo Region. Foto: ITAR-TASS / Maxim Shipenkov +++(c) dpa - Report+++

Россия с 1 ноября прекращает поставки угля Украине 29.10.2021

Остановка поставок энергетического угля Украине связана с ростом внутреннего спроса в зимний период, заявили в Минэкономразвития РФ.
6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Угольное дело Медведчука: "терроризм" или "все легально"? 15.10.2021

В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.
January 28, 2020. Ukraine, Donetsk region. Miners during the opening ceremony of a new lava in the Zasyadko mine in Donetsk in the self-proclaimed Donetsk People's Republic.

Донбасский уголь продают за бесценок в Россию? Кто на этом наживается 11.03.2021

Украинские ТЭС покупают уголь в РФ по цене вдвое дороже той, что российские компании платят за энергоносители с территорий "ДНР"/"ЛНР". Кому выгодны поставки дешевого донбасского угля в Россию?
Windkraftanlage in Wyoming, USA

Первые указы Байдена. Как американцы реагируют на защиту климата 22.01.2021

Новый президент США Джо Байден делает ставку на "зеленую энергетику". Как к этому относятся в штате Вайоминг, где расположено большое число угольных предприятий? Репортаж DW.
ARCHIV - 10.09.2015, Niedersachsen, Hohenhameln: Das Kohlekraftwerk Mehrum und Windräder produzieren Strom. (zu dpa Vogt für erweiterten Emissionshandel statt CO2-Steuer) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Уголь из России теряет рынок Германии: в ФРГ закроют 11 электростанций 02.12.2020

Немецкая электроэнергетика отказывается от угля быстрее, чем ожидалось. Уже к 1 января 2021 года отключат 4,8 ГВт мощности. После этого поставки из Кузбасса еще больше сократятся.

Schwarzer Schnee wegen Kohleförderung im russischen Kohlerevier Kusbass

Черный снег Кузбасса. Как добыча угля губит природу и здоровье людей 28.10.2020

"Экозащита!" выпустила подробный доклад об экологии, заболеваемости и смертности в Кемеровской области. Экологи требуют соблюдать законы РФ и готовиться к закату угольной отрасли.
ITAR-TASS: IRKUTSK REGION, RUSSIA. Train runs along the shore of Lake Baikal between Baikal station and Slyudyanka town. This route is the part of Trans-Siberian Railway. (Photo ITAR-TASS / Maxim Kashirin)

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию 17.07.2020

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Thema Geisterdörfer im rheinischen Kohlegebiet Protestschild am Ortseingang Keyenberg Das Bild ist im Januar 2019 von Gero Rueter in Keyenberg gemacht worden und für die DW freigegeben.

Деревни-призраки: как населенные пункты в ФРГ исчезают из-за добычи угля 10.07.2020

Восемь немецких деревень планируют расселить и снести из-за расширения угольного карьера Гарцвайлер под Кельном. Притом карьер прекратит работу уже в 2038 году. Подробности - у DW.
16.01.2020, Niedersachsen, Hohenhameln: Die Sonne geht hinter dem momentan still stehenden Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine auf. Deutschland soll bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle aussteigen. Das Steinkohlekraftwerk Mehrum war zuletzt immer wieder wegen niedriger Strompreise nicht ans Netz gegangen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

В Германии принят закон об отказе от угля к 2038 году 03.07.2020

Использование каменного и бурого угля для производства энергии может быть прекращено уже в 2035 году. Владельцы угольных электростанций и зависящие от них регионы получат компенсацию.
12.06.2020, Sachsen, Tornau: Die als «Köhlerliesel» von der Köhlerei Eisenhammer in der Dübener Heide bekannte Norma Austinat arbeitet in ihrer kleinen Waldgalerie mit der Kettensäge an einer Holzskulptur Die ehemalige Projektmanagerin, die vor einigen Jahren aus der Großstadt aufs Land zog und hier als Geschäftsführerin mit ihrem Mann Jörn Austinat die Jahrhunderte Jahre alte traditionsreiche Köhlerei betreibt, hat die Kettensägekunst als ihr Hobby entdeckt. Die Holzkunstwerke, vom kleinen Igel über große Adler bis zum einen Meter großen Waldgeist stehen zusammen mit Arbeiten von Künstlern aus der Region in ihrer Köhlerei-Galerie. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Виртуоз бензопилы и углежог (фото) 29.06.2020

Углежог? Когда вы в последний раз слышали о такой профессии, если вообще когда-нибудь слышали?
04.03.2015 * Miners walk out of the Zasyadko coal mine in Donetsk March 4, 2015. Dozens of miners were trapped underground and feared dead after a blast on Wednesday at the coal mine in the eastern Ukrainian rebel stronghold of Donetsk. Mine officials said the explosion was most likely caused by gas and not linked to fighting at the nearby frontline in the war between Moscow-backed rebels and Ukraine government forces. The regional administration said the bodies of nine miners have been found so far but the fate of another 23 remains unknown. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CONFLICT CIVIL UNREST ENERGY DISASTER)

Как добывают уголь в шахтах Донбасса в условиях войны и коронавируса 01.06.2020

Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?
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Доля ВИЭ в электроэнергетике ФРГ впервые превысила 50 процентов 28.05.2020

Ветер, биогаз и солнце стали в Германии в 1-м квартале 2020 года главными энергоносителями, роль угля стремительно падает. Его крупнейший поставщик на немецкий рынок - Россия.
14.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Elsdorf: Ein Schaufelradbagger der RWE Power AG arbeitet im Braunkohle-Tagebau Hambach. Die Verhandlungen mit den Braunkohle-Unternehmen über Entschädigungen für das Abschalten von Kohlekraftwerken haben sich länger hingezogen als geplant. In dieser Woche könnten Entscheidungen fallen. Es ist sowohl ein Treffen der Kraftwerksbetreiber mit der Bundesregierung geplant als auch ein Spitzentreffen der Ministerpräsidenten der Kohle-Länder mit Kanzlerin Merkel (CDU) am 15. Januar. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Берлин и земли согласовали график отключения ТЭС на буром угле 16.01.2020

Переговоры федерального правительства и премьер-министров отдельных земель затянулись в ведомстве федерального канцлера за полночь.

30.11.2019, Sachsen, Neukieritzsch: Klimaaktivisten dringen in den Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig ein. In dem Revier hatten sich nach Angaben des Bündnisses Ende Gelände bis zu 800 Menschen versammelt. In den Tagebauen Schleenhain und Jänschwalde sind am Wochenende verschiedene Klimaproteste geplant. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие экоактивисты провели массовую акцию против добычи угля 30.11.2019

Движение гражданского неповиновения Ende Gelände провело на востоке Германии акции с призывом прекратить добычу угля.
Bergarbeiter im sibirischen Kusbass. Copyright: DW/Artjem Khan (DW russisch)

Уголь Кузбасса: последствия добычи для региона и будущее экспорта в ФРГ 26.11.2019

Кузбасс наращивают добычу угля и его экспорт в ФРГ, несмотря на падение цен на это топливо. Рост угледобычи негативно влияет на экологию. Но обо всем этом речь шла не в Новокузнецке, а в Берлине.
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