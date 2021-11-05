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Работа большинства энергоблоков на тепловых электростанциях Украины остановлена из-за недостатка угля, сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько. По его словам, возникла угроза веерных отключений.
Остановка поставок энергетического угля Украине связана с ростом внутреннего спроса в зимний период, заявили в Минэкономразвития РФ.
В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.
Украинские ТЭС покупают уголь в РФ по цене вдвое дороже той, что российские компании платят за энергоносители с территорий "ДНР"/"ЛНР". Кому выгодны поставки дешевого донбасского угля в Россию?
Новый президент США Джо Байден делает ставку на "зеленую энергетику". Как к этому относятся в штате Вайоминг, где расположено большое число угольных предприятий? Репортаж DW.
Немецкая электроэнергетика отказывается от угля быстрее, чем ожидалось. Уже к 1 января 2021 года отключат 4,8 ГВт мощности. После этого поставки из Кузбасса еще больше сократятся.
"Экозащита!" выпустила подробный доклад об экологии, заболеваемости и смертности в Кемеровской области. Экологи требуют соблюдать законы РФ и готовиться к закату угольной отрасли.
Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.
Восемь немецких деревень планируют расселить и снести из-за расширения угольного карьера Гарцвайлер под Кельном. Притом карьер прекратит работу уже в 2038 году. Подробности - у DW.
Использование каменного и бурого угля для производства энергии может быть прекращено уже в 2035 году. Владельцы угольных электростанций и зависящие от них регионы получат компенсацию.
Углежог? Когда вы в последний раз слышали о такой профессии, если вообще когда-нибудь слышали?
Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?
Ветер, биогаз и солнце стали в Германии в 1-м квартале 2020 года главными энергоносителями, роль угля стремительно падает. Его крупнейший поставщик на немецкий рынок - Россия.
Переговоры федерального правительства и премьер-министров отдельных земель затянулись в ведомстве федерального канцлера за полночь.
Движение гражданского неповиновения Ende Gelände провело на востоке Германии акции с призывом прекратить добычу угля.
Кузбасс наращивают добычу угля и его экспорт в ФРГ, несмотря на падение цен на это топливо. Рост угледобычи негативно влияет на экологию. Но обо всем этом речь шла не в Новокузнецке, а в Берлине.
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