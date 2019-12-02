Убеждения и лицемерие: на частном самолете - на конференцию по климату

Если юная экоактивистка Грета Тунберг добирается на конференции ООН по климату на яхте или поездом, то большинство остальных делегатов предпочитает авиаперелеты, неизбежно сопровождаемые интенсивным выбросом углекислого газа. Некоторые высокопоставленные лица прибыли на климатическую конференцию в Мадрид на частных самолетах - например, миллиардер Майкл Блумберг, недавно объявивший о том, что будет бороться за пост президента США.

Знаменитости летают на саммиты по климату на личных самолетах

Такого рода лицемерие не ускользнуло от внимания тех, кто борется за охрану окружающей среды: мировых лидеров и знаменитостей то и дело приглашают во все концы света, чтобы обсудить экологические проблемы, - и они отправляются туда на собственных самолетах, что лишь усугубляет ситуацию. "Даже если супербогачи преследуют благие цели, они не могут помочь, продолжая загрязнять окружающую среду", - написал британский экоактивист Джордж Монбио в своей недавней колонке в The Guardian.

Грета Тунберг принципиально не летает самолетами

Он привел в пример конференцию по климату, организованную Google в июле. Многие из списка гостей, включая бывшего президента США Барака Обаму, британского принца Гарри и голливудского актера Леонардо Ди Каприо, прилетели в Италии на частных самолетах. Всего участники этой конференции использовали 114 частных авиалайнеров.

Полугодом ранее, в январе, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе нидерландский историк Рутгер Брегман вызвал всеобщий ажиотаж, заметив, что 1500 частных самолетов прилетели в Швейцарию, чтобы их владельцы смогли услышать речь сэра Дэвида Аттенборо о том, как мы разрушаем нашу планету.

На вертолете над пробками в мегаполисах

Но авиапутешествия на личных самолетах - не просто популярный способ передвижения мировой элиты. В перегруженных автомобилями мегаполисах в США, странах Азии и Южной Америки вечно страдающие от нехватки времени бизнесмены все чаще пересаживаются на персональный авиатранспорт. В Сан-Паулу те, кто могут себе это позволить, годами летают на частных вертолетах над пробками, постоянно возникающими на улицах бразильской финансовой столицы. Такой способ передвижения становится все более популярным и в крупных городах Индии, Китая, Индонезии и в Сингапуре.

Частные вертолеты тоже загрязняют окружающую среду

В проведенном в США в 2018 году журналом Business Jet Traveler исследовании, в котором приняли участие более 1400 руководителей и лиц с высоким уровнем дохода, говорится, что комфорт, приватность и безопасность стали ключевыми факторами при принятии ими решения летать на частных самолетах. Многие делают такой выбор, чтобы сэкономить время и насладиться удобствами маленьких аэропортов. Кроме того, 77% респондентов сообщили, что их обычный полет не превышает расстояние в 2400 км, и только 7% использовали частные самолеты для межконтинентальных перелетов.

Согласно "Отчету о благосостоянии" за 2019 год, опубликованному риелторской компанией Knight Frank, Северная Америка лидирует по количеству личных самолетов - их парк там превышает 13 600 машин. На втором месте с большим Европа и Россия, где в совокупности насчитывается 2 879 таких летательных аппаратов.

Больше роскоши, больше эмиссии СО2

Уже давно стало ясно, что путешествия самолетом - не самая хорошая идея с точки зрения окружающей среды. На пассажира, летящего из Берлина в Нью-Йорк и обратно экономклассом, приходится от полутора до двух тонн выбросов CO2. В 2016 году среднестатистический житель Германии с учетом всех источников загрязнения был ответствен за эмиссию почти 8,9 тонны CO2 в год - таковы данные Международного энергетического агентства (МЭА). В США этот показатель составляет около 15 тонн на человека.

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг на Всемирном климатическом саммите в Бонне

Согласно исследованию Всемирного банка за 2013 год, на авиапассажиров, путешествующих первым классом, приходится примерно втрое больше выбросов CO2 по сравнению с пассажирами экономкласса - кресла в первом классе занимают больше места.

Недавний анализ, проведенный британским аналитическим центром левого толка Common Wealth, который изучает полеты в пределах Европы, показал, что пассажир, путешествующий на частном самолете, ответственен за эмиссию парниковых газов, в 4-15 раз большую, чем пассажир экономкласса, и в 75-250 - чем тот, кто путешествует на скоростном поезде.

И это только в случае, если все места в самолете были заняты. По оценкам Европейской ассоциации бизнес-авиации (EBAA), по меньшей мере 40% рейсов на частных самолетах - перегонные, когда порожнее воздушное судно перелетает в другие аэропорты для удобства клиента. Но критики, в том числе и EBAA, признают, что даже если выбросы CO2 от авиаперелетов к середине века утроятся, они составят лишь 2% от общемирового объема эмиссии. А влияние личных самолетов на окружающую среду и того меньше.

"Противники борьбы против изменения климата часто указывают на эти цифры как на причину ничего не делать", - заявил DW Лео Мюррэй, основатель британской компании A Free Ride, которая поддерживает введение налога на часто летающих пассажиров. "Если выбросы СО2 от частных самолетов - лишь малая доля от общего объема, то недавний анализ Университета Лунда показал, что люди, которые совершают такие полеты, оставляют личный "углеродный след", в сотни или даже в тысячи раз превышающий средний", - указывает Мюррей.

Запретить частные самолеты?

В начале ноября организации A Free Ride и Common Wealth опубликовали отчет, в котором предлагается к 2025 году запретить в Великобритании частные самолеты, использующие ископаемое топливо. Такие самолеты - вершина "углеродного неравенства", говорится в отчете, описывающем экологические издержки частной авиации: "Их постоянное использование на фоне обострения климатического кризиса больше не может быть оправдано, особенно в свете социальных последствий таких полетов".

Владельцы частных самолетов оставляют больший "углеродный след", чем те, кто пользуется рейсовыми авиаперелетами

В Лейбористской партии Великобритании пообещали, что подробно изучат "очень убедительное" предложение, если партия победит на парламентских выборах 12 декабря. "Почему правительство позволяет миллиардерам разрушать климат, а от последствий будем страдать мы все? - задается вопросом представитель лейбористов по вопросам транспорта Энди Макдональд. - Всего через несколько лет эти полеты можно будет совершать на электрических летательных аппаратах - если правительство примет правильные стимулирующие меры".

В EBAA от предложения отмахнулись, заверив, что оно мало что изменит в борьбе с изменением климата. "Авиасообщение - международный бизнес, а это значит, что односторонние, локальные решения не имеют большого смысла, - ответили в EBAA на запрос DW. - Поэтому мы предлагаем более реалистичный и целостный подход".

Планы EBAA включают в себя использование экологичных видов топлива, схемы компенсации за выбросы СО2 и проведение исследований в сферах электрификации транспорта и эффективности использования топлива. Цель организации - к 2050 году уменьшить вдвое выбросы углекислого газа по сравнению с 2005 годом.

Будущее за электросамолетами?

Лео Мюррэй верит, что запрет летательных аппаратов, работающих на ископаемых видах топлива, заставит владельцев частных самолетов инвестировать в альтернативные способы передвижения, в том числе - в электрическую авиацию.

"Летательные аппараты с электродвигателями регулярно рекламируются руководителями авиакомпаний и членами правительств как технологическое решение, которое позволит минимизировать ущерб окружающей среде от авиаперевозок. И перемены не за горами", - уверен он. Его компания предлагает в ближайшее время назначить дату прекращения использования частных самолетов, работающих на ископаемом топливе, чтобы помочь продвинуть использование электротяги, добавляет Мюррэй.

К середине 2020-х аэрокосмическая индустрия сможет производить "самолеты с новыми, полностью электрическими двигателями, способные перевозить небольшое количество пассажиров на расстояние до 1000 км", говорится в совместном отчете A Free Ride и Common Wealth.

В нем также утверждается, что Airbus и Siemens смогут заменить электросамолетами воздушные суда, летающие на ископаемом топливе, в восьми из десяти рейсов в пределах Европы, которые сейчас выполняют частные самолеты. Конкуренты - в том числе сервис такси Uber и компания Volocopter в Германии - уже планируют в течение следующих двух-четырех лет представить собственные электрические вертолеты в Дубае, Шанхае и Сингапуре.

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