Туризм после пандемии: как коронавирус изменит путешествия?

Как пандемия коронавируса SARS-CoV-2 изменит мировой туризм, можно ли будет куда-то отправиться в отпуск этим летом, и как нынешний кризис отразится на стоимости поездок? На эти и другие вопросы в интервью DW ответил эксперт Института туризма и исследования курортов в Северной Европе Ульф Зонтаг (Ulf Sonntag).

DW: Всемирная туристская организация прогнозирует, что в 2020 году число туристов по всему миру снизится на треть - с 1,4 до 1 млрд человек. Был ли когда-нибудь такой спад в этой сфере?

Ульф Зонтаг: Нет, в такой форме еще не было. И я бы сказал, что цифры, называемые этой организацией, могут оказаться слишком оптимистичными. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70 процентов.

- Как вы думаете, нам придется в этом году проводить отпуск дома, не имея возможности путешествовать?

Ульф Зонтаг

- Все зависит от политических рамочных условий, а предсказать, какими они будут, очень сложно. Политическая воля у тех, кто принимает ключевые решения, по всей видимости, есть. Существуют и первые сценарии того, кому и в какой последовательности можно будет вновь посещать туристические регионы: сначала разрешат это делать тем, у кого в этих регионах есть собственное жилье. Затем туристам, которые будут останавливаться на ночлег, а потом уже тем, кто приезжает без ночевок. Я надеюсь, что с середины или с конца мая мы снова увидим первые признаки возобновления иностранного туризма. А вот когда мы снова сможем свободно пересекать границы других государств, в настоящий момент действительно трудно сказать.

- На немецких курортах Балтийского и Северного морей владельцы отелей думают о том, чтобы предоставлять в туристических целях лишь каждое второе койко-место, чтобы не допустить массового скопления туристов. Из Италии поступило предложение изолировать лежаки на пляже и столики в ресторанах с помощью плексигласа - боксов из органического стекла. Насколько все это реалистично?

- До тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, мы должны будем соблюдать предписанную дистанцию по отношению друг к другу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас появляются такие планы. Как можно предотвратить большое скопление народа в ограниченном пространстве? Одно из возможных решений - сдавать лишь каждый второй номер в отеле. Или открыть лишь каждый второй отель. Или сделать так, чтобы люди на пляже не находились слишком близко друг ко другу. Станут ли плексигласовые боксы выходом из ситуации, нужно рассматривать подробно. Но, в любом случае, этот пример показывает, какие креативные и инновационные попытки предпринимаются для того, чтобы спасти туристическую отрасль.

- Давайте заглянем чуть дальше. Многих интересует вопрос, когда мы снова сможем путешествовать без каких-либо ограничений. Какие условия должны быть выполнены для этого?

- Предполагаю, что границы для туристов откроют лишь в самом конце пошагового возвращения к нормальной жизни. Может быть, это сначала произойдет здесь, в Европе. Для того, чтобы это произошло глобально, сначала должна появиться вакцина против коронавируса или разработано эффективное лечение.

- После того, как закончится пандемия, будем ли мы путешествовать по миру так же спокойно и беззаботно, как раньше, или же поведение туристов изменится, и человечество вообще откажется от массового туризма?

- Почти в любом обществе, во всяком случае в Европе, туризм является частью нормальной жизни. И люди будут очень рады снова иметь возможность путешествовать. В каком объеме они смогут себе это позволить, зависит от того, насколько сильно нас затронет экономический кризис, являющийся последствием пандемии коронавируса. Но в целом необходимость наверстать упущенное в плане туризма будет очень высока.

Хотя сложно предсказать, будут ли люди путешествовать, как раньше, или же многие сделают для себя определенные выводы. Актуальная дискуссия в туристической сфере идет о том, как сделать туризм более качественным. Туристические компании и их партнеры в регионах сейчас используют время для того, чтобы сделать свои предложения более экологичными, если позволяют финансы. Если и есть шанс, чтобы переориентировать сферу туризма и изменить туристический продукт, то сейчас самый лучший момент для этого. Но откажемся ли мы хотя бы частично после пандемии коронавируса от массового туризма, каким мы его знаем сейчас, пока не известно.

- Из-за коронавируса и его последствий многие туристические агентства и предприятия, работающие в этой сфере, по всему миру обанкротились, что ведет к меньшей конкуренции на рынке. Значит ли это, что после пандемии туристические поездки подорожают?

- Безусловно, очень болезненно, что многие предприятия туристической отрасли обанкротились. Но не только конкуренция уменьшится - поначалу снизится и спрос. Потому что люди будут бояться тратить деньги. Поэтому мы исходим из того, что цены не очень сильно вырастут, но и больших скидок ждать не стоит.

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