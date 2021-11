В парламенте Турции устроили флешмоб против фемицида

Депутатки от турецкой оппозиционной партии исполнили песню "The Rapist is You" в знак протеста против насилия в отношении женщин. Ранее аналогичные акции состоялись в Тунисе и Бразилии.