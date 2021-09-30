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Тунис

Newly appointed Prime Minister Najla Bouden Romdhane poses for a picture during her meeting with Tunisia's President Kais Saied, in Tunis, Tunisia September 29, 2021. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Правительство Туниса впервые возглавила женщина 30.09.2021

Президент Туниса Каис Саид поручил сформировать новое правительство страны Наджле Боден Ромдан. Она стала первой в истории Туниса женщиной-премьером.
TUNIS, TUNISIA - JULY 26: A screen grab captured from a video on July 26, 2021, shows Tunisian President Kais Saied meets union leaders in Tunis, Tunisia. Tunisian Presidential Image / Anadolu Agency

"Семерка" призвала президента Туниса срочно назначить премьера 07.09.2021

По мнению послов "Группы семи", Каис Саид должен в кратчайшие сроки назначить нового главу правительства Туниса и возобновить работу парламента.
TUNIS, TUNISIA - JULY 26: A screen grab captured from a video on July 26, 2021, shows Tunisian President Kais Saied meets union leaders in Tunis, Tunisia. Tunisian Presidential Image / Anadolu Agency

Президент Туниса отложил возобновление работы парламента 24.08.2021

Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры" в сложившейся ситуации. Его критики считают, что в Тунисе произошел госпереворот.
Soldaten der tunesischen Armee bewachen den Eingang des Parlamentsgebäudes während einer Demonstration einen Tag nachdem der tunesische Präsident Saied den Premierminister entlassen hat. Die Arbeit des Parlaments ist für zunächst 30 Tage eingefroren.

В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе 27.07.2021

Госсекретарь США призвал президента Туниса соблюдать демократические принципы и права человека. Правительство ФРГ считает важным скорейшее восстановление конституционного порядка.
TUNIS, TUNISIA - JULY 25: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied announces to assume executive authority in addition to suspending parliament at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 25, 2021. During a meeting with military leaders, Saied said he had decided to sack Prime Minister Hicham Mechichi, according to the Tunisian Presidency's official Facebook page. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента на 30 дней 25.07.2021

Тунисский лидер Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента. Спикер парламента в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.
French police officials and firefighters stand outside the police station in Rambouillet, south-west of Paris, on April 23, 2021, after a woman was stabbed to death in the town. - A female police employee was stabbed to death by a Tunisian man at a police station southwest of Paris on Friday, the local prosecutor's office and a police source told AFP. The attacker was fatally wounded when an officer opened fire on him at the station in Rambouillet, a wealthy commuter town about 60 kilometres from Paris, a police source told AFP. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Убийство полицейской во Франции объявлено терактом 23.04.2021

В Рамбуйе 36-летний тунисец, выкрикивавший "Аллах акбар!", зарезал ножом сотрудницу полиции. Президент Франции Макрон пообещал, что страна не капитулирует перед терроризмом.
Police officers stand guard at the scene of a reported knife attack at Notre Dame church in Nice, France, October 29, 2020. France's national anti-terror prosecutors said Thursday they have opened a murder inquiry after a man killed three people at a basilica in central Nice and wounded several others. The city's mayor, Christian Estrosi, told journalists at the scene that the assailant, detained shortly afterwards by police, kept repeating 'Allahu Akbar' (God is Greater) even while under medication. He added that President Emmanuel Macron would be arriving shortly in Nice. Photo by Eric Gaillard/Pool/ABACAPRESS.COM |

Трое фигурантов дела о нападении в Ницце отпущены на свободу 02.11.2020

Под стражей остаются трое из шести задержанных после нападения на посетителей базилики Нотр-Дам. Глава МВД Франции по распоряжению президента едет в Тунис для обсуждения борьбы с терроризмом.
HANDOUT - 17.08.2020, Bayern, Kahl am Main: Eine Katze sitzt im Container eines Lastwagens. Das Tier aus Tunesien ist an Bord eines verplombten Lkw-Anhängers nach Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg gereist. Die Fahrt endete bei einer Firma in Unterfranken. Mitarbeiter des Unternehmens hörten Geräusche aus dem Laster und riefen die Polizei. Im Inneren des Anhängers entdeckten die Beamten dann die Katze und lockten sie in eine Transportbox. Sie war nach Polizeiangaben durstig und hungrig, hatte die unfreiwillige Reise sonst aber gut überstanden. Foto: -/Polizeipräsidium Unterfranken/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике (фото) 17.08.2020

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.
ARCHIV - Zwei Touristen liegen am 28.06.2015 am Strand neben dem Imperial Marhaba Hotel in Sousse (Tunesien). Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa «UN-Organisation zieht Tourismusbilanz des Jahres 2015» vom 18.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Тунис открыл границы для немецких туристов 25.06.2020

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 июня.
25.12.2019 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, left and Tunisian President Kais Saied, inspect a military honour guard at the airport, in Tunis, Tunisia, Wednesday, Dec. 25, 2019. Erdogan with top Turkish officials is on an unannounced visit to Tunisia to meet Saied. (Slim Abid/Tunisian Presidency via AP) |

Эрдоган сообщил о 2000 бойцов ЧВК Вагнера в Ливии 25.12.2019

Президент Турции не исключил военной интервенции в Ливии в случае запроса правительства национального согласия. Эрдоган прибыл в Тунис с неанонсированным визитом.
On December 8, 2019, women gathered in Istanbul for a demonstration inspired by the recent Las Tesis protests in Chile. The protest began with the Turkish translation of the lyrics, but the police did not allow the crowd to perform with the original Spanish lyrics, stating that the demonstration is against the law. Riot police attacked the crowd and several people have been taken under custody. Women resisted the police, continued to march and chanted slogans such as Don't stop women, stop the femicides!. (Photo by Erhan Demirtas/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В парламенте Турции устроили флешмоб против фемицида 15.12.2019

Депутатки от турецкой оппозиционной партии исполнили песню "The Rapist is You" в знак протеста против насилия в отношении женщин. Ранее аналогичные акции состоялись в Тунисе и Бразилии.

Conservative academic Kais Saied (C), flanked by his wife Ichraf Chebil (R), celebrates his victory in the Tunisian presidential election in the capital Tunis on October 13, 2019. - Saied won a landslide victory in Tunisia's presidential runoff, sweeping aside his rival, media magnate Nabil Karoui, state television Wataniya said. It said he scooped almost 77 percent of the vote, compared to 23 percent for Karoui. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

На выборах президента в Тунисе победил беспартийный профессор 14.10.2019

Эксперты считают победу почетного профессора права Каиса Саида на президентских выборах в Тунисе признаком разочарования населения в политических элитах.
Conservative academic Kais Saied (C), flanked by his wife Ichraf Chebil (R), celebrates his victory in the Tunisian presidential election in the capital Tunis on October 13, 2019. - Saied won a landslide victory in Tunisia's presidential runoff, sweeping aside his rival, media magnate Nabil Karoui, state television Wataniya said. It said he scooped almost 77 percent of the vote, compared to 23 percent for Karoui. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

На президентских выборах в Тунисе уверенно лидирует беспартийный Каис Саид 14.10.2019

Согласно новому прогнозу, профессор права может рассчитывать более чем на 70 процентов голосов. Саида поддерживают и исламисты, и левые.
Tunisians queue to cast their ballot at a polling station in the capital Tunis on October 6, 2019, during the third round of legislative elections since the North African country's 2011 revolution. - Some seven million voters are expected to head to polling stations, just weeks after the first round of the presidential polls swept aside the post-Arab Spring political establishment. (Photo by ANIS MILI / AFP) (Photo by ANIS MILI/AFP via Getty Images)

В Тунисе выбирают президента из двух аутсайдеров 13.10.2019

На пост главы государства претендуют профессор и медиамагнат, во второй тур не прошли премьер-министр и министр обороны. Один из кандидатов только что освободился из заключения.
April 19, 2017 - Salerno, Italy - Landing of migrants in the port of Salerno, Italy on April 19, 2017. The Gregoretti ship carried about 400 migrants form Subsaharian to port of Salerno, on the ship there are more than two corpses, 354 man and 40 women. Salerno Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20170419_zaa_n230_049 Copyright: xPaoloxManzox April 19 2017 Salerno Italy Landing of Migrants in The Port of Salerno Italy ON April 19 2017 The Gregoretti Ship carried About 400 Migrants Shape to Port of Salerno ON The Ship There are More than Two corpses 354 Man and 40 Women Salerno Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20170419_zaa_n230_049 Copyright xPaoloxManzox

У побережья итальянской Лампедузы затонула лодка с мигрантами 07.10.2019

На борту лодки из Туниса находились около 50 человек, 22 были спасены. Судно затонуло в шести морских милях от Лампедузы.
17.09.2019 *** The official results of Tunisia's presidential election are projected on a screen during a press conference held by the Independent Higher Authority for Elections (ISIE) in the capital Tunis on September 17, 2019. - Law professor Kais Saied and imprisoned media mogul Nabil Karoui are to advance to the next round of Tunisia's presidential elections, the electoral board said. Saied gained 18.40 percent of votes and Karoui 15.58 percent, it said, and were thus to move on to a runoff likely to be held early next month. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

Во второй тур президентских выборов в Тунисе вышли два аутсайдера 17.09.2019

Первый тур выборов в Тунисе проиграли премьер-министр и министр обороны. Наибольшую поддержку получили профессор права и находящийся под арестом медиамагнат.
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