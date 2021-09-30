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Президент Туниса Каис Саид поручил сформировать новое правительство страны Наджле Боден Ромдан. Она стала первой в истории Туниса женщиной-премьером.
По мнению послов "Группы семи", Каис Саид должен в кратчайшие сроки назначить нового главу правительства Туниса и возобновить работу парламента.
Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры" в сложившейся ситуации. Его критики считают, что в Тунисе произошел госпереворот.
Госсекретарь США призвал президента Туниса соблюдать демократические принципы и права человека. Правительство ФРГ считает важным скорейшее восстановление конституционного порядка.
Тунисский лидер Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента. Спикер парламента в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.
В Рамбуйе 36-летний тунисец, выкрикивавший "Аллах акбар!", зарезал ножом сотрудницу полиции. Президент Франции Макрон пообещал, что страна не капитулирует перед терроризмом.
Под стражей остаются трое из шести задержанных после нападения на посетителей базилики Нотр-Дам. Глава МВД Франции по распоряжению президента едет в Тунис для обсуждения борьбы с терроризмом.
Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли. Выздоровели более 5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 июня.
Президент Турции не исключил военной интервенции в Ливии в случае запроса правительства национального согласия. Эрдоган прибыл в Тунис с неанонсированным визитом.
Депутатки от турецкой оппозиционной партии исполнили песню "The Rapist is You" в знак протеста против насилия в отношении женщин. Ранее аналогичные акции состоялись в Тунисе и Бразилии.
Эксперты считают победу почетного профессора права Каиса Саида на президентских выборах в Тунисе признаком разочарования населения в политических элитах.
Согласно новому прогнозу, профессор права может рассчитывать более чем на 70 процентов голосов. Саида поддерживают и исламисты, и левые.
На пост главы государства претендуют профессор и медиамагнат, во второй тур не прошли премьер-министр и министр обороны. Один из кандидатов только что освободился из заключения.
На борту лодки из Туниса находились около 50 человек, 22 были спасены. Судно затонуло в шести морских милях от Лампедузы.
Первый тур выборов в Тунисе проиграли премьер-министр и министр обороны. Наибольшую поддержку получили профессор права и находящийся под арестом медиамагнат.
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