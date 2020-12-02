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Музейный мир чтит память великого и сложного человека, оставившего двойственный след в истории.
Ирина Антонова известна в Германии как "страж "трофейного искусства", вывезенного в Москву после Второй мировой войны.
1600 объектов, пять лет подготовки и одна пандемия: с 11 ноября в санкт-петербургском Эрмитаже доступна археологическая выставка года.
Ханс Поссе был искусствоведом и директором Дрезденской картинной галереи. А кроме того - специальным уполномоченным "фюрера" по нацистскому "трофейному искусству".
Несколько лет искусствоведы, историки и реставраторы выясняли происхождение произведений искусства, тайно хранившихся у сына нацистского арт-дилера. Что удалось узнать?
Также в программе: рок-фестиваль против нацистов в Германии, вся правда о буднях полицейского во Франции, коррупция в Румынии и трофейное искусство возвращается в Польшу.
Брать в руки ценнейшие произведения искусства, изучать старинные документы и погружаться в мир украденных сокровищ, - все это ждет студентов новой магистратуры в Германии.
Под семью замками прятали нацисты шедевры мирового искусства, вывезенные из немецких музеев и похищенные из оккупированных стран. Одно из таких хранилищ находилось в Саксонии.
Крохотная дырочка на холсте помогла экспертам идентифицировать еще одну картину из скандального собрания Гурлитта, принадлежавшую французскому политику еврейского происхождения.
Этот шедевр пропал после Второй мировой войны. Теперь он снова вернулся в ахенский музей, к коллекции которого принадлежит.
От досье гестапо до писем солдат вермахта: миллионы архивных документов из Германии попали в Советский Союз в качестве "трофеев". России они вряд ли нужны. Но и немцам их не отдают.
В Россию из ФРГ вернулась пропавшая в годы войны икона "Скоропослушница". Она была написана в мастерской на Афоне и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра III.
В Россию из Германии вернулась пропавшая в годы Второй мировой войны икона "Скоропослушница". Она была выполнена в мастерской на горе Афон и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра III.
В Россию из Германии возвращается икона, принадлежавшая великому князю Алексею Александровичу, брату Александра III, а затем вошедшая в собрание музея-заповедника "Царское село".
СМИ сообщают, что возможной целью террористов в Бельгии были АЭС. Радовану Караджичу грозит пожизненное заключение. Из ФРГ в Россию отправляется икона, пропавшая в годы Второй мировой войны.
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