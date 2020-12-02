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Трофейное искусство

Irina Antonowa mit Leonid Breschnew und einer Regierungsdelegation, 1972. Co: Puschkin-Museum

Ирина Антонова: последний символ Советского Союза 02.12.2020

Музейный мир чтит память великого и сложного человека, оставившего двойственный след в истории.  
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 17, 2019: Pushkin State Museum of Fine Arts President Irina Antonova during a press breakfast to present the program of the 2019 Sviatoslav Richter's December Evenings. Walks with Thomas Gainsborough festival at the residence of the UK's Ambassador to Russia. Mikhail Tereshchenko/TASS

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова 01.12.2020

Ирина Антонова известна в Германии как "страж "трофейного искусства", вывезенного в Москву после Второй мировой войны.
Eisenzeit. Europa ohne Grenzen Co: Eremitage/St.Petersburg

"Железный век": германо-российский выставочный блокбастер 10.11.2020

1600 объектов, пять лет подготовки и одна пандемия: с 11 ноября в санкт-петербургском Эрмитаже доступна археологическая выставка года.
06.07.2020, Bayern, Nürnberg: Auf einem historischen Foto ist Hans Posse (l) abgebildet, wie er am 18. Juni 1938 mit Adolf Hitler (M) durch die Dresdner Gemäldegalerie geht. Das Foto befindet sich mit Posses Tagebüchern im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Posse war Hitlers früherer Sonderbeauftragter. Auf seinen Dienstreisen bekam er einen guten Überblick über die geraubten Kunstwerke der Nationalsozialisten. In den vergangenen drei Jahren haben Forscherinnen am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg die schwer verständlichen Notizen von Hans Posses Dienstreisen entziffert. (zu dpa Tagebücher bringen neue Erkenntnisse zu NS-Kunstraub) Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Как эмиссар Гитлера собирал шедевры для "Музея фюрера" 03.08.2020

Ханс Поссе был искусствоведом и директором Дрезденской картинной галереи. А кроме того - специальным уполномоченным "фюрера" по нацистскому "трофейному искусству".
HANDOUT - Das undatierte Foto der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland zeigt das «Porträt einer jungen Frau» des Künstlers Thomas Couture (1815 bis 1879). (zu «Das entscheidende Loch - Neuer Fall von NS-Raubkunst bei Gurlitt» vom 25.10.2017) ACHTUNG: Nur zur aktuellen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten dpa-Text und bei Nennung der Quelle: Foto: Mick Vincenz/Kunst- und Ausstellungshalle GmbH/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Нацистский арт-дилер и его коллекция: кому достанутся картины? 08.06.2020

Несколько лет искусствоведы, историки и реставраторы выясняли происхождение произведений искусства, тайно хранившихся у сына нацистского арт-дилера. Что удалось узнать?

Конкурентки "Бурановских бабушек" из Австрии - "Европа в фокусе" (03.09.2018) 03.09.2018

Также в программе: рок-фестиваль против нацистов в Германии, вся правда о буднях полицейского во Франции, коррупция в Румынии и трофейное искусство возвращается в Польшу.
Bilderrahmen aus verschiedenen Epochen hängen am 15.12.2012 in Düsseldorf (Nordrhein- Westfalen) im Rahmenmuseum. Dem Besucher des Museums bietet sich eine Sammlung von Rahmen von der Gotik bis zum 19. Jahrhundert. Die Rahmensammlung aus sechs Jahrhunderten und aus verschiedenen Ländern wurde von der Familie Conzen zusammengetragen. Foto: Horst Ossinger/dpa (zu dpa-KORR «Der beste Rahmen genießt seinen Auftritt in der Nebenrolle vom 17.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Украдено или подарено: кому вершить судьбу культурных сокровищ 15.06.2018

Брать в руки ценнейшие произведения искусства, изучать старинные документы и погружаться в мир украденных сокровищ, - все это ждет студентов новой магистратуры в Германии.

09.02.2018, Sachsen, Müglitztal: Das Schloss Weesenstein zeichnet sich vor dem blauen Himmel ab. Am 16. Februar stellt die taatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH ihre Bilanz für das Jahr 2017 vor. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Нацистский тайник в старинном замке 04.04.2018

Под семью замками прятали нацисты шедевры мирового искусства, вывезенные из немецких музеев и похищенные из оккупированных стран. Одно из таких хранилищ находилось в Саксонии.
HANDOUT - Das undatierte Foto der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland zeigt das «Porträt einer jungen Frau» des Künstlers Thomas Couture (1815 bis 1879). (zu «Das entscheidende Loch - Neuer Fall von NS-Raubkunst bei Gurlitt» vom 25.10.2017) ACHTUNG: Nur zur aktuellen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten dpa-Text und bei Nennung der Quelle: Foto: Mick Vincenz/Kunst- und Ausstellungshalle GmbH/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Обнаружен еще один шедевр, присвоенный нацистами 02.11.2017

Крохотная дырочка на холсте помогла экспертам идентифицировать еще одну картину из скандального собрания Гурлитта, принадлежавшую французскому политику еврейского происхождения.
Ein Mann betrachtet bei einer Pressekonferenz am 10.07.2017 im Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen (Nordrhein-Westfalen) das Werk «Blumen in einer Wanli-Vase» des niederländischen Barockkünstlers Balthasar van der Ast. Das Gemälde wurde 1942 ausgelagert und galt dann als verschollen und ist nun nach 75 Jahren ins Suermondt-Ludwig-Museum zurückgekehrt. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Похищенный советской шпионкой натюрморт вернулся в Германию 11.07.2017

Этот шедевр пропал после Второй мировой войны. Теперь он снова вернулся в ахенский музей, к коллекции которого принадлежит.

Titel: Archiv der Digitalisierung der Akten aus dem Zentralarchiv des russischen Verteidigungsministerium Personalkarte Co: DHI Moskau (Deutsches Historischer Institut)

Почему в российских архивах боятся немецких историков 06.04.2016

От досье гестапо до писем солдат вермахта: миллионы архивных документов из Германии попали в Советский Союз в качестве "трофеев". России они вряд ли нужны. Но и немцам их не отдают.

Пропавшую в годы войны икону нашли в Германии - DW Новости (24.03.2016) 24.03.2016

В Россию из ФРГ вернулась пропавшая в годы войны икона "Скоропослушница". Она была написана в мастерской на Афоне и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра III.
Schenkung Ikone der Gottesmutter Skoroposluschnitza Die Bilder hat Oxana Evdokimova gemacht, unsere Korrespondentin. Copyright: DW/O. Evdokimova

Пропавшую в годы войны икону из Царского села нашли в Германии (видео) 24.03.2016

В Россию из Германии вернулась пропавшая в годы Второй мировой войны икона "Скоропослушница". Она была выполнена в мастерской на горе Афон и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра III.

Пропавшую икону вернули в Царское Село из Германии (24.03.2016) 24.03.2016

В Россию из Германии вернулась пропавшая в годы Второй мировой войны икона "Скоропослушница". Она была выполнена в мастерской на горе Афон и подарена великому князю Алексею Александровичу, брату царя Александра III.
Professor Wolfgang Eichwede und eine russische Ikone, Die Bilder hat Oxana Evdokimova gemacht, unsere Korrespondentin. Copyright: DW/O. Evdokimova

Возвращение "Скоропослушницы" 24.03.2016

В Россию из Германии возвращается икона, принадлежавшая великому князю Алексею Александровичу, брату Александра III, а затем вошедшая в собрание музея-заповедника "Царское село".

DW Новости 100 секунд (24.03.2015) 24.03.2016

СМИ сообщают, что возможной целью террористов в Бельгии были АЭС. Радовану Караджичу грозит пожизненное заключение. Из ФРГ в Россию отправляется икона, пропавшая в годы Второй мировой войны.
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