 Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова | Новости из Германии о России | DW | 01.12.2020

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Россия

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Ирина Антонова известна в Германии как "хранительница произведений "трофейного искусства", которые были вывезены в Москву после Второй мировой войны.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова

На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник, 1 декабря.

Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая выразила соболезнования в связи со смертью Антоновой и назвала ее в интервью РБК "примером безупречного служения музейному делу, безупречным авторитетом и очень уважаемым человеком".

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Искусствовед по профессии, она стала лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". В Германии Антонова известна прежде всего как "хранительница произведений "трофейного искусства". Речь идет о шедеврах, доставленных после Второй мировой войны в Москву в качестве возмещения ущерба, нанесенного Советскому Союзу нацистами. В 1998 году Госдума России приняла закон, который признал почти все предметы "трофейного искусства" собственностью российского государства.

Смотрите также:

  • ''Закон и благодать''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из Готы: ''Закон и благодать''

    Среди девяти картин, привезенных для выставки из Готы, эта знаменитая программная работа "Закон и благодать", написанная при деятельном участии друга Кранаха Старшего, Мартина Лютера, в качестве консультанта: картина назидательно объясняет, что спасение дает лишь Христос, а залог его - праведная жизнь. Отправной точкой Реформации был протест против торговли идульгенциями.

  • ''Христос и Мария''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из Готы: ''Христос и Мария''

    Это одна из самых загадочных работ: "Христос и Мария". Но какая Мария? Богородица или Мария Магдалина? Написанная на пергаменте, картина, возможно, хранилась в мастерской и служила образцом для работавших в ней художников.

  • Юдифь и Олоферн

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из Готы: "Юдифь и Олоферн"

    И эта картина на библейский сюжет хранится в Готе более 400 лет. Как и в большинстве программных работ Кранаха, приобретенных для коллекции саксонских курфюрстов, здесь есть идеологическое послание: призыв к непреклонности веры.

  • ''Суд Париса''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из Готы: ''Суд Париса''

    Как и "Закон и благодать", эта знаковая работа Кранаха вернулась в 1958 году из Москвы обратно в Готу. Таким образом, это второе "московское путешествие" этой картины Кранаха.

  • ''Господин бургомистр''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из ''трофейного фонда'': ''Господин бургомистр''

    Портрет знатного горожанина в костюме бургомистра был передан в Готу в 1936 году на временное хранение из Гейдельберга. Согласно условиям договора между музеями Готы и Гейдельберга, картина должна была вернуться домой "по окончании войны". В январе 1946 года она была обнаружена "трофейными бригадами" и отправлена вместе с другими картинами в Москву.

  • Женский портрет

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из ''трофейного фонда'': женский портрет

    Долгое время считалось, что этот женский портрет является парным к "Портрету бургомистра". Сейчас доказано, что это самостоятельная картина, лишь случайно совпадающая по колористическому решению. Мастерская Кранахов писала множество заказных портретов.

  • ''Грехопадение''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из ''трофейного фонда'': ''Грехопадение''

    Работа "Адам и Ева" ("Грехопадение") долгое время считалась одним из главных шедевров коллекции в Готе. Картину, в которой Кранах предстает не только как мастер обнаженной натуры, но и как тонкий ландшафтный художник, саксонские курфюрсты приобрели для своего собрания еще в 1624 году. Эта картина первой "выбралась" из спецхрана. Впервые она была показана на выставке "Дважды спасенные" в 1995 году.

  • ''Поклонение волхлов''

    Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве

    Из ''трофейного фонда'': ''Поклонение волхлов''

    В течение многих лет картина из Готы, также включенная в постоянное собрание Пушкинского музея, приписывалась Кранаху Старшему. Однако дендрологический анализ доски показал, что работа не могла быть создана ранее 1600 года. Таким образом, в качестве автора рассматривается Лукас Третий - внук Лукаса Кранаха Старшего и наследник его мастерской.

    Автор: Анастасия Буцко


Смотреть видео 02:20

"Кранахи" в Пушкинском музее: сенсационная выставка в Москве

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