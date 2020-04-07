 Трамп полагает, что США достигли пика эпидемии коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2020

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Мир

Трамп полагает, что США достигли пика эпидемии коронавируса

Несмотря на ежедневный рост количества летальных случаев, президент США заявляет, что пик эпидемии уже достигнут и начинается ее спад. Эксперты высказываются более осторожно.

Вывоз трупов из больницы в США

Вывоз трупов из больницы в США

Президент США Дональд Трамп на фоне ежедневного роста количества смертей от коронавируса SARS-CoV-2 заявил, что пик эпидемии уже пройдет и начинается ее спад. "Я практически уверен, что мы находимся на вершине холма. И теперь мы начинаем спуск. В некоторых случаях этот процесс уже начался", - заявил он вечером в четверг, 9 апреля, в Белом доме.

Трамп выразил уверенность в том, что от коронавируса умрет меньше людей, чем предполагалось. Президент сказал, что смертность может составить ниже прогноза в 100 тысяч человек, отметив, в то же время, что это "ужасающие цифры".

Вице-президент СШАМайк Пенс, со своей стороны, уточнил, что регионы, особенно сильно пострадавшие от коронавируса, такие как Нью-Йорк, Луизиана и Детройт, близки к пику эпидемии. "Есть признаки прогресса. И надежда становится видимой", - сказал он.

"Душераздирающая неделя"

Пенс назвал текущую неделю "душераздирающей" на фоне сводок о росте числа умерших. "Это не числа, это жизни", - подчеркнул он. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также назвал нынешнюю неделю крайне тяжелой, поскольку с каждым днем устанавливаются все новые рекорды по количеству смертей.

В то же время он отметил, что число госпитализируемых снижается, что, по его словам, говорит о движении в правильном направлении. При этом Фаучи предостерег от поспешного возвращения к нормальной жизни. "Ограничение социальных контактов и карантин демонстрируют свою эффективность, и сейчас не время проявлять чрезмерную поспешность. В конечном счете, сам вирус решит, когда возвращаться к нормальному ведению дел", - резюмировал Фаучи.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в США инфицировано уже более 475 тысяч человек, от последствий заражения скончались 17055 человек. В последние дни жертвами коронавируса в США ежедневно становились около двух тысяч человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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