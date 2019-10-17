 Трамп обиделся на ″Твиттер″: месть будет жестокой? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.05.2020

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Мир

Трамп обиделся на "Твиттер": месть будет жестокой?

Twitter пометил твиты Дональда Трампа как "вводящие в заблуждение", а тот лишил соцсети защиты от уголовного преследования. Сергей Елкин о попытке президента США взять контроль в свои руки.

Карикатура Сергея Елкина: президент США Дональд Трамп крадется за птичкой - символом Twitter

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 14:15

Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Опускаются рейтинги – "Заповедник", выпуск 122, 10.05.20

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