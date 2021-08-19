Город в России.
Административный центр одноименных области и района, расположен на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь.
В связи с гибелью 31-летнего белоруса Романа Бондаренко, избитого силовиками в штатском, ЕС обвинил Минск в игнорировании фундаментальных прав белорусов и пренебрежении их жизнями. Представитель Евросоюза по внешней политике заявил, что Брюссель готов к введению новых ограничительных мер.
Уголовное дело в РФ по поводу отравления Алексея Навального по-прежнему не возбуждено. Доследственная проверка и "проверочные мероприятия" продолжаются. Журналист Андрей Захаров съездил в Томск и выяснил, что это за "мероприятия".