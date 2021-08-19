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Томск

Город в России.

Административный центр одноименных области и района, расположен на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь.

HANDOUT - 15.09.2020, Berlin: Die Kinder (nicht im Bild) des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny machen ein Selfie mit Nawalny und dessen Frau Julia am Krankenbett in der Charite. Gepostet wurde das Bild auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ (Wiederholung mit anderem Bildausschnitt - bestmögliche Qualität) Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕС снова призвал Россию к расследованию отравления Навального 19.08.2021

Попытка убийства Навального должна быть расследована с соблюдением полной прозрачности и без промедлений. Брюссель призвал Москву сотрудничать с ОЗХО, обеспечив беспристрастное международное расследование.
Medical specialists carry Russian opposition leader Alexei Navalny on a stretcher into an ambulance on their way to an airport before his medical evacuation to Germany in Omsk, Russia August 22, 2020. Alexei Navalny was taken ill with suspected poisoning en route from Tomsk to Moscow on a plane, which made an emergency landing in Omsk. The local hospital delivering medical support to Navalny later allowed German doctors to fly him to Germany for treatment. REUTERS/Alexey Malgavko

В МВД Томска отказались предоставить следователям данные о Навальном 08.02.2021

В ответе юристам ФБК отдел томского МВД заявил, что доводы о причастности к отравлению Алексея Навального сотрудников ФСБ "не соответствуют действительности".
HANDOUT - 22.09.2020, Berlin: Das Foto zeigt Alexej Nawalny, das der russische Oppositionsführer am Dienstag, den 22. September 2020 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Foto: Uncredited/navalny/Instagram/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bellingcat: Алексея Навального отравили оперативники ФСБ 14.12.2020

По данным журналистов-расследователей, покушение на Алексея Навального в Томске совершила группа оперативников ФСБ, сопровождавшая его в поездках по РФ с 2017 года. Bellingcat назвал их имена.

Гибель Бондаренко шокировала ЕС: ждать ли Лукашенко новых санкций? (13.11.2020) 13.11.2020

В связи с гибелью 31-летнего белоруса Романа Бондаренко, избитого силовиками в штатском, ЕС обвинил Минск в игнорировании фундаментальных прав белорусов и пренебрежении их жизнями. Представитель Евросоюза по внешней политике заявил, что Брюссель готов к введению новых ограничительных мер.
Handschellen auf Untergrund mit Paragraphenzeichen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мэр Томска задержан оперативниками ФСБ 13.11.2020

Ивана Кляйна увели в наручниках прямо с селекторного совещания в мэрии Томска. На него заведено дело о превышении должностных полномочий.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30, 2018: Opposition activist Alexei Navalny takes part in a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue. On April 13, 2018, Moscow's Tagansky District Court ruled to block Telegram in Russia. Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Навальный отрицает наличие у него хронического панкреатита 06.11.2020

Алексей Навальный заявил, что ежегодно проходил медобследование и был здоров в день вылета из Томска. МВД РФ утверждает, что врачи якобы обнаружили у политика панкреатит и не подтвердили его отравление.
Russian opposition politician Alexei Navalny speaks during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Суд в Томске подтвердил отказ в возбуждении дела об отравлении Навального 30.10.2020

Кировский суд Томска признал законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении Алексея Навального и отказал в требовании вернуть вещи оппозиционера.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Томске задержан ученый по подозрению в передаче технологий Китаю 30.09.2020

Томич Александр Луканин находится в СИЗО, ФСБ обыскала его квартиру, ученого подозревают в передаче технологий КНР, пишет "МБХ медиа". Луканин работал в Шэньянском университете, рассказал друг задержанного.

О чем свидетельствует "бутылка Навального" (18.09.2020) 18.09.2020

Почему бутылка из гостиницы, в которой жил Навальный в Томске, может быть важной уликой в деле об отравлении оппозиционера? Что она могла рассказать о "Новичке" экспертам бундесвера?
A water bottle is seen in a hotel room where Russian opposition politician Alexei Navalny stayed during his recent visit in the Siberian city of Tomsk, on this still image from a social media video obtained by Reuters September 17, 2020. Red mark is from source. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

В Кремле не сочли бутылку со следами "Новичка" доказательством отравления Навального 18.09.2020

По словам Дмитрия Пескова, информация ФБК и "Проекта" противоречит заключениям экспертов, и в случае нанесения "Новичка" на бутылку должны быть и другие пострадавшие.
Nemtsova. Interview mit Ivan Zhdanov, Geschäftsfürer der Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) Thema: Russland, Politik, Gesellschaft, Opposition Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 24.08.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Lithuania

Директор ФБК Жданов: Радует, что в ЕС научились разговаривать с Москвой 18.09.2020

Директор ФБК Иван Жданов в интервью DW рассказал о резолюции Европарламента, принятой в связи с отравлением Навального, и о действиях команды ФБК в Томске после известия об ухудшении состояния политика.
Medical specialists carry Russian opposition leader Alexei Navalny on a stretcher into an ambulance on their way to an airport before his medical evacuation to Germany in Omsk, Russia August 22, 2020. Alexei Navalny was taken ill with suspected poisoning en route from Tomsk to Moscow on a plane, which made an emergency landing in Omsk. The local hospital delivering medical support to Navalny later allowed German doctors to fly him to Germany for treatment. REUTERS/Alexey Malgavko

"Проект" и ФБК: Навальный был отравлен в гостинице в Томске 17.09.2020

Бутылка из-под минеральной воды, на которой нашли следы яда, была изъята из гостиничного номера Навального в Томске. Об этом сообщили соратники политика и издание "Проект".
In this August 2020 photo provided by Alexei Navalny's team, Ksenia Fadeyeva, who is running for the city council in Tomsk, Russia, poses for a photo next to her election poster. She is a supporter of opposition leader Alexei Navalny, who is in a coma in a Berlin hospital after suffering what German authorities say was a poisoning with a chemical nerve agent while traveling in Siberia on Aug. 20. Fadeyeva says that won’t stop the political campaigns that Navalny has launched across Russia to end the dominance of the Kremlin’s United Russia party. (Andrei Fateyev/Alexei Navalny's team via AP) |

Соратники Навального станут депутатами в Новосибирске и Томске 14.09.2020

В Томске представители штаба Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев обошли соперников из "Единой России". В Новосибирске глава штаба Сергей Бойко опередил представителя КПРФ на выборах в горсовет.
13.09.2020, Russland, Moskau: 6331212 13.09.2020 A woman explores a screen displayed a chart at the information centre of the Russian Central Election Commission, in Moscow, Russia. Russia holds regional elections for governors and assemblies in 41 regions, in addition to four by-elections for national members of parliament. Early voting began on September 11, but September 13 is the main day. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

Предварительные данные ЦИК РФ говорят о победе действующих губернаторов 13.09.2020

В России завершился Единый день голосования. "Единая Россия" заявляет о победе своих кандидатов на выборах глав в 18 регионах. В гордуму Томска и горсовет Новосибирска проходят представители штабов Навального.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

После расследований Навального в Новосибирске и Томске низкая явка на выборах 13.09.2020

В РФ проходит основной день голосования. DW следит за сообщениями о явке и нарушениях.

Как (не) расследуют отравление Навального в России (11.09.2020) 11.09.2020

Уголовное дело в РФ по поводу отравления Алексея Навального по-прежнему не возбуждено. Доследственная проверка и "проверочные мероприятия" продолжаются. Журналист Андрей Захаров съездил в Томск и выяснил, что это за "мероприятия".
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