О чем свидетельствует "бутылка Навального" (18.09.2020)

Почему бутылка из гостиницы, в которой жил Навальный в Томске, может быть важной уликой в деле об отравлении оппозиционера? Что она могла рассказать о "Новичке" экспертам бундесвера?