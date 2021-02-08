В МВД Томска отказались предоставить следователям данные о Навальном

Следственное отделение Томского линейного отдела МВД отказалось передавать в Главное военное управление Следственного комитета (СК) РФ материалы доследственной проверки, проведенной после госпитализации оппозиционера Алексея Навального с отравлением в августе. Соответствующее постановление опубликовал в своем микроблоге в Twitter директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в понедельник, 8 февраля.

Доводы о возможной причастности сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) к отравлению Навального, послужившие основанием для передачи материалов, "не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются", говорится в документе. "Линейный отдел на транспорте МВД при Томском вокзале железной дороги достоверно установил, что группы убийц из ФСБ не существует. Наверняка ребята большое расследование провели, все проверили", - прокомментировал ответ Жданов.

Ранее МВД и СК отказались возбуждать дело об отравлении Навального. 8 февраля Томский областной суд оставил в силе отказ томского МВД, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, сами следователи в суд не пришли, судья отказалась вызывать их, чтобы узнать о выводах проверки.

Отравление Навального запрещенным ядом типа "Новичок"

Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин, врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Германия, Великобритания, США, НАТО и ЕС призвали Москву найти и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

Спецлаборатория бундесвера и Организация по запрещению химического оружия выявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим запрещенным веществом семейства "Новичок". 17 января после курса реабилитации Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика арестовали, а позже отправили в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше". 23 и 31 января по всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

Журналисты Bellingcat и The Insider в ходе расследования выяснили, что к отравлению Навального, по всей вероятности, причастна группа сотрудников ФСБ. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, упомянутым в расследовании. Тот в почти часовой беседе рассказал подробности операции, ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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