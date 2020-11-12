 Мэр Томска задержан оперативниками ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2020

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Россия

Мэр Томска задержан оперативниками ФСБ

Ивана Кляйна увели в наручниках прямо с селекторного совещания в мэрии Томска. На него заведено дело о превышении должностных полномочий.

Наручники

Российские правоохранительные органы задержали мэра Томска - члена правящей партии "Единая Россия" Ивана Кляйна. Его задержали оперативники ФСБ во время селекторного совещания утром в пятницу, 13 ноября, и вывели из здания мэрии в наручниках, сообщили российские СМИ.

Агентство ТВ2 сопроводило новость скриншотом трансляции совещания, на котором за спиной мэра стоят люди в масках с нашивками ФСБ на обмундировании. Следственный комитет России (СКР) сообщил, что на мэра Томска заведено уголовное дело о превышении полномочий.

Дело о превышении полномочий

По версии следствия, Кляйн попросил своего подчиненного - начальника департамента градостроительства - занести участок своей компании "Томское пиво" в санитарно-защитную зону, чтобы не позволить другому предпринимателю построить рядом дома. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание по которой - семь лет лишения свободы.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он возглавлял ОАО "Томское пиво" и был депутатом думы Томской области. Двое предшественников Кляйна на посту мэра - Александр Макаров и Николай Николайчук - также имели проблемы с законом.

Макаров в 2010 году был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получение взятки. Сам он назвал свое дело политически мотивированным. Макаров вышел на свободу в 2016 году. Николай Николайчук в 2015 году был признан судом виновным в халатности и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

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    Автор: Александра Елкина


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