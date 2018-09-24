Толоконникова рассказала об охране Верзилова в Берлине из-за возможной слежки

Участница панк-группы Pussy Riot рассказала DW о состоянии здоровья издателя "Медиазоны" и о том, почему полиция выставила охрану у его палаты.
Полиция Берлина взяла под охрану издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, проходящего лечение в берлинской университетской клинике Charite. Об этом в понедельник, 24 сентября, DW сообщила участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
По ее словам, немецкие правоохранительные органы сопровождают родственников Верзилова до мест их проживания, охраняют их дома и палату пациента в Charite.
"Сейчас они под протекцией полиции, полиция с ними ночует, их перевозит", - рассказала Толоконникова. "Перемещались они утром из больницы" в большом полицейском фургоне, в котором было около десяти сотрудников органов правопорядка, уточнила активистка.
Возможная слежка российских госорганов
УчастницаPussy Riot пояснила, что подобные меры предосторожности были предприняты в ответ на подозрения о возможной слежке со стороны российских силовых структур. По ее словам, руководитель американской правозащитной организации Voice Project Хантер Хини, помогавший Верзилову в расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), заметил, что за ним в Берлине наблюдали два человека "подозрительного вида" и "славянского вида".
Хантер описал их как "людей из силовых структур, но одетых в гражданское". По версии правозащитника, наблюдение за ним велось 22 и 23 сентября рядом с домом, где он остановился, а также у больницы Charite.
Глава Voice Project обратился за помощью к берлинской полиции, после чего правоохранители решили выставить в больнице охрану. В воскресенье, 23 сентября, у палаты дежурили два полицейских, уточнила активистка.
"Могли отравить специальным военным ядом"
Надежда Толоконникова, которая находись с Верзиловым в Берлине, но уже покинула Германию, также сообщила последние новости о состоянии его здоровья.
По ее словам, берлинские врачи "начинают приходить к каким-то совершенно невероятным теориям" о том, что издателя "Медиазоны" могли отравить "специально разработанным военным ядом". В детали она при этом не вдавалась. Официальных заявлений на этот счет от медиков в Charite пока нет.
По словам Толоконниковой, связаны подобные оценки с тем, что ситуация с нарушениями сознания у пациента несколько затянулась. "Ему становится немного лучше, но доктора, мне кажется, сами несколько озадачены", - рассказала она, добавив, что медики не могут понять, "почему так долго длится это состояние делирия".
"Не понимает, где находится"
"Иногда у него есть моменты ясности, которые нас обнадеживают, а потом он возвращается опять в это состояние бреда… Какие-то простые вещи он помнит, но не очень понимает, где находится", - добавила она.
Толоконникова добавила, что с Петром Верзиловым остаются близкие - отец и Вероника Никульшина из Pussy Riot.
Расследование убийства журналистов в ЦАР
Ранее стало известно, что Петр Верзилов за день до предполагаемого отравления получил от иностранных специалистов финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
По словам Толоконниковой, Верзилов говорил о "сенсационной информации" и был единственным, кто знал пароль к файлу с результатами расследования.
Как отмечает "Новая газета", Верзилов дружил с режиссером Александром Расторгуевым и знал о готовящейся командировке в Центральноафриканскую республику. Он сам должен был участвовать в экспедиции журналистов, у него уже был забронирован билет. Однако в последний момент Верзилов отказался от поездки, поскольку решил участвовать в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу в России. После того как четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле, их задержали и арестовали на 15 суток.
Госпитализация и лечение
Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им. Склифософского в тяжелом состоянии. А 15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин.
Версию об интоксикации подтвердили врачи клиники Charite, где Верзилов проходит курс лечения. Немецкие медики пока затрудняются назвать субстанцию, которая вызвала отравление. "Это могли быть медикаменты или натуральные вещества", - сказал представитель клиники на пресс-конференции в Берлине.
В июле группа российских журналистов - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев - отправились в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК "Вагнер". 31 июля стало известно, что они застрелены.
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