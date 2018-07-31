ЧВК Вагнера: все, что о ней известно  

Три российских журналиста - Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль – были убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) в понедельник, 30 июля. Россияне отправились туда, чтобы расследовать деятельность "частной военной компании Вагнера". Многие сведения о ней журналисты и активисты собирали по крупицам в течение последних лет. DW представляет все самое важное, что удалось узнать на сегодняшний момент.

Что такое ЧВК Вагнера

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Наемничество запрещено статьей 359 УК РФ, однако в Госдуме и в МИД РФ высказываются предложения узаконить в России частные военные компании. Рассказывая о целях российских журналистов в ЦАР, государственные СМИ РФ сообщили, что те "снимали в республике документальное кино о жизни этой страны".

Откуда взялся "Вагнер" и каковы интересы Пригожина

Дмитрий Валерьевич Уткин "Вагнер", 1970 года рождения, считается руководителем одноименной частной военной компании. Этой деятельностью он, видимо, занялся после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. Копия рапорта о его увольнении есть в Сети. О ее подлинности ничего не известно, однако опровержений тоже не было. В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для военных, отличившихся особым героизмом. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США, в списке американского Минфина указано: "Связан с частной военной компанией Вагнера".

Евгений Пригожин

Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.

Сам Пригожин, который тоже находится под санкциями США, связь с ЧВК Вагнера отрицает. Есть только косвенные свидетельства его причастности. С зимы 2016-2017 года разработкой газовых и нефтяных месторождений в Сирии заинтересовалась российская фирма ООО "Евро Полис". По утверждению изданий РБК и "Фонтанка", она аффилирована с Пригожиным.

"Евро Полис" летом 2017 года заключила соглашение с сирийским госконцерном о том, что будет заниматься охраной и добычей энергоресурсов на местных месторождениях и получать в свое распоряжение четвертую часть объема добытого c тех вышек, которые отбила у боевиков из ИГИЛ, сообщало агентство AP со ссылкой на копию соглашения. Функции охраны, как считается, должны брать на себя бойцы ЧВК Вагнера.

Где воевали наемники Вагнера

ЧВК Вагнера выросла, как считается, из военной компании "Славянский корпус", которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В "Славянском корпусе" состоял и будущий руководитель ЧВК - Дмитрий Уткин, позывной "Вагнер". Первые свидетельства о деятельности ЧВК Вагнера были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. В октябре 2017 года глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности "вагнеровцев" к уничтожению военно-транспортного Ил-76 на востоке Украины в июне 2014 года, штурму Донецкого аэропорта и боевых действиях под Дебальцево. Независимых подтверждений этой информации нет.

ЧВК Вагнера, по различным свидетельствам, дважды участвовала в освобождении Пальмиры

Со второй половины 2015 года свидетельства активности ЧВК Вагнера появлялись уже только в Сирии. Считается, что ее бойцы, в частности, активно участвовали в первом и втором штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах. С июня 2017 года цели наемников, как сообщали российские СМИ РБК и "Фонтанка", изменились. "Фонтанка" писала о том, что российский Минобороны резко сократил снабжение ЧВК вооружением, передавая лишь устаревшие образцы.

Якобы ЧВК предложили получать финансирование в самой Сирии, в том числе за счет захвата и охраны нефтяных и газовых месторождений. В этой связи примечательно, что атака в районе сирийского поселка Хушам предположительно с участием "вагнеровцев" велась в районе нефтяного месторождения и, по некоторым данным, имела целью его захват.

Интересы российских ЧВК в Африке

Интерес российских наемников к региону зафиксирован после переговоров высшего российского руководства с лидерами Судана и Центральноафриканской республики осенью 2017 года. По данным британской BBC, следы ЧВК Вагнера были замечены в Судане с конца 2017 года. Российский журналист Александр Коц публиковал видео с российским инструктором, обучающим солдат в Судане, с подписью "будни российской ЧВК".

По сведениям издания The Bell, наемники численностью около ста человек тренируют военные подразделения Судана. В обмен, как полагает издание, связанные с Евгением Пригожиным компании "М Инвест" и Meroe Gold подписали концессионные соглашения на добычу золота в этой стране.

Дорога на Сибю, где были убиты российские журналисты

Но вооруженные люди из России были замечены и в соседней Центральноафриканской республике, причем, возможно, что речь идет уже о новой ЧВК, не связанной с группой Вагнера. Официально известно только то, что Россия изучает возможности "взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 г. началась реализация поисковых горнорудных концессий", как сообщил в конце марта МИД РФ.

Также внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Москва "на безвозмездной основе" поставила для нужд центральноафриканской армии в конце января - начале февраля" партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командировала 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.



Первыми о том, что "гражданскими инструкторами" могут быть члены российских ЧВК, сообщили французские радиостанция Europe1, агентство AFP и издание Le Monde. По их сведениям, россияне в качестве своей базы выбрали поместье бывшего лидера страны Бокассы – в 60 километрах от столицы Банги. Побывавший на месте корреспондент AFP сообщил, что не смог вести фото- или видеосъемку.

Бойцы частной армии: кто они

Набор наемников, судя по информации о погибших, шел по всей России. Очень многие из убитых в Сирии ранее имели опыт ведения боевых действий на востоке Украины. Это подтверждают как родственники, так и знакомые погибших наемников. По данным украинского СБУ, тех, кто воевал в обеих "горячих точках", насчитывается 277 человек.

Вербовка личного состава частной армии, судя по всему, не ограничивалась только Россией, но велась и среди жителей части восточной Украины, находящейся под контролем сепаратистов. По данным СБУ на октябрь 2017 года, в ЧВК Вагнера служили 40 бойцов с украинскими паспортами. Аналогичные сведения без указания точных цифр приводили ранее и несколько российских СМИ.

Как принимают и сколько платят наемникам

Принятые на работу в ЧВК наемники подписывают соглашение о неразглашении информации. Больше всех деталей сообщило о работе ЧВК Вагнера петербургское издание "Фонтанка", которое заявляет, что располагает частью внутренней документации компании. Ссылаясь на опубликованные копии документов, "Фонтанка" утверждает, в частности, что все претенденты заполняют анкеты с личной информацией, фотографией, проходят проверку на полиграфе и за свою работу получают от 160 до 240 тысяч рублей в месяц.

Руслан Левиев, основатель группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT), которая следит за действиями российских военных в Сирии, уточняет, что зарплата зависит от навыков, целей и места операции. Во время обучения на территории России, по данным CIT, зарплата составляет от 50 до 80 тысяч, во время зарубежных операций - 100-120 тысяч, в случае военных действий - 150-200 тысяч, в случае особых кампаний или крупных сражений - до 300 тысяч.

Где тренируются наемники в России

"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532). О других тренировочных пунктах информации нет.

Потери среди наемников

Подсчет потерь среди "солдат удачи" осложняется по ряду причин: это и нелегальный статус ЧВК и ее бойцов, и формальная неподотчетность компании госорганам, и соглашение о неразглашении. В результате родственники погибших нередко только спустя несколько недель узнают о случившемся. Минобороны РФ отказывается фиксировать потери среди наемников.

СБУ в октябре 2017 года привело данные о 67 погибших, которые имели опыт боевых действий как в Донбассе, так и в Сирии. На декабрь 2017 года общее число установленных потерь с начала участия наемников в военных действиях в Сирии журналисты "Фонтанки" оценивали в 73, команда CIТ - в 101 человека.

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