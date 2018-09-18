Что известно о состоянии здоровья Верзилова и его лечении в Берлине?

Во вторник, 18 сентября, врачи берлинской клиники Charite рассказали о диагнозе и состоянии здоровья Петра Верзилова. В прошлую субботу один из участников российской панк-группы Pussy Riot, издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" был доставлен на самолете из Москвы в Берлин с предполагаемым отравлением.

В этот же день на вопросы журналистов отвечали сопровождающие Верзилова мать Елена, Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина из Pussy Riot, а также директор берлинской правозащитной организации Cinema fоr Peace Яка Бизилж, который помог организовать перелет пациента на зафрахтованном санитарном самолете.

Диагноз немецких врачей

Руководитель Charite профессор Карл Макс Айнхойпль (Karl Max Einhäupl), предваряя ожидаемые вопросы журналистов, начал пресс-конференцию с заявления о том, что речь пойдет исключительно о медицинской стороне дела, а не о домыслах, как и почему возникли проблемы со здоровьем Верзилова.

Профессор Кай-Уве Эккардт

Заведующий отделением нефрологии профессор Кай-Уве Эккардт (Kai-Uwe Eckardt), опекающий Верзилова, сообщил, что пациент по-прежнему нуждается в интенсивном медицинском уходе, но угрозы его жизни больше нет. Он в сознании, может вставать с кровати, день ото дня ему становится лучше, но сколько времени надо будет провести в стационаре, пока сказать нельзя.

Причиной заболевания Верзилова Эккардт считает, скорее всего, отравление, другого объяснения у него нет. Говоря об этом, однако, профессор тщательно избегал формулировок, которые позволяли бы сделать вывод о том, что Верзилов был кем-то отравлен. Установить, какое именно вещество вызвало отравление, через шесть дней после интоксикации вряд ли возможно, заявил профессор, но специалисты Charite продолжают работу и в этом направлении.

Верзилов, по его словам, страдает антихолинергическим синдромом, который вызывают вещества, содержащиеся как в медикаментах, применяемых для лечения депрессий и психических расстройств, в некоторых растениях, например, в красавке, так и в добавках к наркотикам. В пользу такого диагноза говорит и внезапность, с которой во вторник на прошлой неделе (11 сентября) развивалось заболевание.

Что делал Верзилов 11 сентября?

С помощью родных и близких пациента врачи Charite восстановили события того вторника. В тот день Верзилов несколько часов провел в суде, где слушалось дело Вероники Никульшиной. В ожидании решения он несколько раз выходил из здания суда, был с друзьями в кафе, чтобы перекусить. Примерно в четыре часа дня Петр и Вероника сели в такси, и уже в такси он почувствовал сильную усталость.

Елена Верзилова

Дома прилег, но в районе шести проснулся и отправил вышедшей из дома подруге сообщение, что ему плохо. Вернувшись, Вероника сначала не придала особого значения расширенным зрачкам Петра, шутила по этому поводу, но когда ему стало становиться все хуже и хуже, вызвала "скорую". Сам Верзилов пока не может вспомнить, что он делал в тот день и что с ним происходило.

Расширенные зрачки, пояснил журналистам Айнхойпль, это первый признак антихолинергического синдрома. Но как в организм Верзилова могли попасть вещества, вызывающие этот синдром, он сказать не берется.

На карандаше у органов

В отличие от врачей Charite Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина не сомневаются, что Верзилова сознательно отравили. "Это из-за того, что Петя делает, из-за его политической активности", - сказала Никульшина корреспонденту DW.

Надежда Толоконникова

"Кто именно сделал это, я не знаю, я же не следственный комитет, - добавила Толоконникова. - Но я думаю, что это связано с российскими органами, которые уже достаточно долго держат Петю на карандаше".

Людей, которые, как Верзилов, борются в России с коррупцией, расследуют пытки в отделениях полиции или тюрьмах, требуют освободить политических заключенных, Толоконникова называет "камикадзе". "Ведь они прямо нападают на представителей силовых структур, - сказала она, - а эти люди мстительны, как и их предводители".

Возвращаться в Москву опасно

Мать Петра Верзилова Елена исключает, что ее сын мог по собственной инициативе наглотаться каких-нибудь таблеток или принять сверхдозу.

"Петя ведет очень здоровый образ жизни, бегает по утрам, ходит в тренажерный зал, - рассказала она. - Таблеток не пьет, даже когда что-то болит, зачем, говорит, травить свой организм, и наркотики он никогда не принимал".

В Берлине Надежда Толоконникова, Вероника Никульшина и мать Верзилова собираются оставаться столько, сколько это потребуется на его лечение. Толоконникова и Никульшина собираются затем вернуться в Россию, но будут отговаривать от этого самого Петра Верзилова. "Я буду уговаривать его не лететь пока в Москву, это очень опасно, - сказала Никульшина. - Одно дело, когда нас незаконно задерживают, и совсем другое дело, когда нас травят".

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Путин Навальному завидует Что для других задержание, то для Алексея Навального пиар? О том, кто регулярно обеспечивает оппозиционеру попадание в топы новостей, - карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы президента России в одной картинке Желающих стать президентом РФ все больше, только Путин хранит молчание. Интрига, впрочем, не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какой Навальный Путину подарок приготовил Алексей Навальный, арестованный на 20 суток, объявил о проведении всероссийской акции протеста 7 октября - в день рождения Путина. "Подарок" тому вряд ли понравится, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Борьба с оппозицией за деньги налогоплательщиков Подозреваемый в нападении на главу штаба Навального Николая Ляскина заявил, что ему за это заплатил сам пострадавший. Карикатурист Сергей Елкин представил себе такую сцену.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Митинг Навального и противотанковые ежи на Тверской На Тверской - мешки с песком и противотанковые ежи. Так Кремль готовится к несанкционированной акции сторонников Навального? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Только зеленки для Навального мало Кировский суд подтвердил приговор по делу "Кировлеса" в отношении Алексея Навального. Властям нападений с зеленкой на политика, видимо, мало, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина У Кремля рыльце в зеленке На Алексея Навального совершено очередное нападение с использованием зеленки. Политик был временно госпитализирован. Карикатурист Сергей Елкин знает, у кого рыльце в зеленке.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Алексей Навальный и цепкая российская Фемида Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный идет на выборы - схватка началась! Новость, что Алексей Навальный будет бороться за пост президента в 2018 году, обострила борьбу между сторонниками и противниками его выдвижения. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина. Автор: Наталья Позднякова

