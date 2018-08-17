Новая версия трагедии в ЦАР: журналистов убили местные власти и наемники из России?

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ.
Как продвигается расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР)? Согласно официальной информации МИД РФ, основная версия мотивов преступления - убийство с целью ограбления. По словам представляющей ведомство Марии Захаровой, 7 августа российские дипломаты смогли поговорить с водителем Бьенвеню Ндувокама, который вез Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Выживший после инцидента водитель "в целом повторяет ранее озвученную им версию о нападении неизвестных вооруженных грабителей на дороге в Декоа между 20:00 и 21:00". До этого, около 18:30 по времени ЦАР, машину с журналистами остановил центральноафриканский военный патруль, но пассажиры, "ссылаясь на то, что куда-то торопятся", не послушали рекомендаций военных и поехали на опасную территорию, подчеркивает Захарова.
Альтернативное расследование
15 августа издание "МБХ-медиа" опубликовало первые итоги альтернативного расследования, проводимого группой, созданной по инициативе Михаила Ходорковского. По мнению расследователей, "версия обычного ограбления как главного мотива преступников противоречит многим фактическим обстоятельствам дела".
Есть основания предполагать, что преступники организовали засаду на машину журналистов и ждали их на дороге между Сибю и Декоа, а значит, они знали, что журналисты изменят заранее запланированный маршрут. Кроме того, стало известно что через тот же блокпост, где журналистов остановили военные, ранее в том же направлении проследовала другая машина с тремя вооруженными мужчинами, похожими на наемников, а также двумя центральноафриканцами. Позже она проехала в обратном направлении.
Выводы группы расследователей: версия грабежа не выдерживает критики. Не стоит исключать причастность к убийству журналистов боевиков одной из мусульманских повстанческих группировок, известных под общим названием "Селека". Но заслуживает изучения и совсем другая версия: в преступлении могли участвовать люди, связанные с правительственными структурами ЦАР. Джемаль, Расторгуев и Радченко могли быть убиты при участии российских наемников.
Удастся ли разобраться в деле?
По словам пресс-секретаря Михаила Ходорковского Максима Дбара, в настоящий момент состав и организация расследовательской группы не раскрываются, поскольку это может снизить эффективность расследования и поставить людей под удар. "Пока расследовательская группа изучает фактические обстоятельства и на основании их делает вывод, что версия ограбления несостоятельна", - уточнил он. Делать предположения, выходящие за рамки фактической стороны, преждевременно. Расследовательская группа изучает все действия Джемаля, Расторгуева и Радченко в дни, когда они находились в ЦАР (28, 29, 30 июля).
Убийства журналистов бывает сложно расследовать, даже когда они осуществляются в Москве, а не на дороге между Сибю и Декоа в центре Африки. Особую сложность для работы расследователей представляет ситуация в ЦАР. Гражданский конфликт там характеризуется многополярным противостоянием различных группировок и центрального правительства в Банги, между которыми как-то "балансируют" еще и российские "специалисты".
Как пояснил DW корреспондент "МБХ-медиа" Роман Попков, готовивший материал о первых итогах работы группы расследователей, у нее есть информаторы в ЦАР и стрингеры - местные, центральноафриканские журналисты, сотрудничающие с группой. "Они работают, как говорится, "на земле", они уже проводили осмотр места происшествия, ведут опрос жителей сел, расположенных в том районе, где убили журналистов", - подчеркнул Попков. Тем не менее, какими будут окончательные результаты расследования, пока неясно.
История с водителем
Расследование будет продолжаться, как официальное, так и альтернативное, но уже сейчас особого внимания заслуживает история с водителем, который, как отмечено в материале "МБХ-медиа", "сумел странным образом спастись с места трагедии".
Мог ли он участвовать в подготовке нападения? По словам Максима Дбара, у расследовательской группы есть много вопросов к водителю, но пока нет возможности их задать. "При этом надо понимать: пока все материалы и интервью якобы водителя, которые появлялись в публичном пространстве, по мнению расследовательской группы, являются фейковыми". В свою очередь, Роман Попков указал: "Власти ЦАР заявляют, что спасшийся водитель находится в тюрьме, якобы, ради его безопасности. Но, строго говоря, неизвестно вообще, жив ли сейчас этот водитель и кого нам рано или поздно покажут в качестве "водителя". У независимой прессы доступа к этому водителю нет".
Бросается в глаза и небольшое расхождение в деталях между версией Марии Захаровой, рассказавшей, что прибывшие в ЦАР журналисты попросту познакомились с водителем "в одном из кафе Банги", и результатами расследования группы Ходорковского. Согласно этим данным, встречу с водителем дистанционно организовал некий Мартин, представившийся сотрудником ООН. "Мартин или тот, кто себя за такового выдавал, связал группу с водителем. При этом в ходе расследования выяснилось, что номер, который был дан как номер Мартина, был оформлен на подставное лицо", - уточнил Максим Дбар.
Именно на встречу с "Мартином" в город Бамбари и ехали Джемаль, Расторгуев и Радченко 30 июля, когда резко, необъяснимо и без оповещения коллег был изменен маршрут поездки. Журналисты отправилась по дороге, ведущей в засаду - не на восток ЦАР, а на север, в сторону Декоа. Остается неизвестным, чем было вызвано изменение маршрута и вообще знали ли журналисты о том, что маршрут был изменен. По утверждению расследователей, контакты Мартина журналисты получили от Кирилла Романовского - сотрудника "Федерального агентства новостей", которое может быть связано с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожина называют одним из спонсоров так называемой "частной военной компании Вагнера". Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в ЦАР, чтобы работать над проектом, посвященным ЧВК Вагнера.
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