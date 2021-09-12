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Теракты в США 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Помимо 19 террористов-самоубийц, погибли почти 3000 человек, еще 24 пропали без вести.

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Members of the FBI arrive for a private ceremony near the One World Trade Center and 9/11 Memorial ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 12.09.2021

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 10: Family members of 9 /11 victims and people tribute their loved ones on the 20th anniversary of September 11 attacks at the 9/11 Memorial & Museum in New York City, United States on September 10, 2021. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

Мир вспоминает жертв терактов 9/11 11.09.2021

В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов. Политики Германии и ЕС выразили солидарность с американцами.
07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии 11.09.2021

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.

The One World Trade Center is reflected on a nearby building ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству 11.09.2021

Единство не означает необходимость верить в одно и то же, пояснил Джозеф Байден. В годовщину терактов 11 сентября напомнил о важности взаимного уважения и веры друг в друга.
German Interior Minister Horst Seehofer addresses the media during a press conference on the 'Constitution Protection Report 2020' in Berlin, Germany, Tuesday, June 15, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Глава МВД Германии: С 2000 года в стране предотвращены 23 теракта 11.09.2021

Угроза атак террористов существует и сейчас, заявил Хорст Зеехофер в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Министр внутренних дел Германии призвал расширить полномочия Ведомства по охране конституции ФРГ.
11.09.2016+++A person touches the south reflecting pool at the National September 11 Memorial and Museum on the 15th anniversary of the 9/11 attacks in Manhattan, New York, U.S., September 11, 2016. REUTERS/Andrew Kelly (c) Reuters/A. Kelly

Госсекретарь США напомнил о солидарности после терактов 11 сентября 10.09.2021

Люди во всем мире молились, пели и плакали у посольств США после атак "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, заявил глава Госдепа.
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ по случаю 20-летия терактов 11 сентября призвал к обновлению альянсов 10.09.2021

11 сентября 2001 года нападению подверглись не только США, но и все мы, подчеркнул глава МИД ФРГ. На фоне провала миссии в Афганистане он призвал к обновлению западных альянсов.

Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021) 10.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 во многом были спланированы в Гамбурге, где трое из четырех пилотов-смертников учились и жили несколько лет. DW встретилась с профессором, у которого учился террорист Мохаммед Атта.
Das Handout der Bundeswehr zeigt Soldaten der Bundeswehr, die während der Rückverlegung zum Ende der Mission Resolute Support (RSM) in ein Transportflugzeug A400M der Luftwaffe steigen. Kurz vor Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan hat die Wehrbeauftragte des Bundestags eine öffentliche Debatte über die Lehren aus der Militärmission gefordert. +++ dpa-Bildfunk +++

Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан 30.06.2021

Служащие бундесвера возвращаются в Германию из Афганистана на четырех военных самолетах. Солдаты вооруженных сил ФРГ были направлены в Исламскую Республику после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Ein Soldat der Bundeswehr sichert am 05.03.2013 bei Masar-i-Scharif in Afghanistan ein Tal. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год 19.02.2020

Мандат бундесвера на присутствие в Афганистане должен быть продлен до 31 марта 2021 года, решило 19 февраля правительство Германии. Бундестаг рассмотрит этот вопрос 4 марта.
ARCHIV 2005****epa00895860 (FILE) - Moroccan Mounir El Motassadeq leaves the criminal justice building in Hamburg, Germany, 09 August 2005. More than five years after the 9/11 attacks the convicted terrorist aide El Motassadeq has to appear for the third and last time at Hamburg's Higher Regional Court (OLG) coming Friday, 05 January 2007. In a final trial day the OLG is scheduled to decide about El Motassadeq's sentence. EPA/ULRICH PENNEY |

В ФРГ пособнику "Аль-Каиды" выплатили при освобождении из тюрьмы 7000 евро 28.02.2019

Осужденному за причастность к терактам 11 сентября 2001 года выплатили после освобождения из немецкой тюрьмы 7000 евро, несмотря на запрет. Дело расследует прокуратура Гамбурга.
15.10.2018, Hamburg: Der Terror-Helfer Mounir el Motassadeq (M) wird von Polizeibeamten aus einem Hubschrauber am Geschäftsfliegerzentrum geführt. Nach fast 15 Jahren Haft ist der 9/11-Terrorhelfer Mounir el Motassadeq am Montag von einem Hubschrauber aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel abgeholt worden. Er soll in sein Heimatland Marokko abgeschoben werden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa - ACHTUNG: Person wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

ФРГ начала процесс депортации осужденного за теракты 11 сентября 15.10.2018

Первый осужденный по делу о терактах 11 сентября 2001 года аль-Мотасадек доставлен вертолетом из тюрьмы в аэропорт Гамбурга. Оттуда его регулярным рейсом переправят в Марокко.

President Donald Trump and First Lady Melania Trump stand for a moment of silence for the victims at a ceremony marking the anniversary of 9/11 at the Flight 93 National Memorial in Shanksville, Pennsylvania on Tuesday, September 11, 2018. It is the 17th anniversary of the crash of United Flight 93 on September 11, 2001. Photo by Pat Benic/UPI Photo via Newscom picture alliance |

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года 11.09.2018

В 17-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне Дональд Трамп на траурной церемонии в боро Шанксвилл заверил в своей решимости в борьбе с терроризмом. Мемориал в Пенсильвании он назвал посланием миру.
08.09.2018, USA, New York: Die wiedereröffnete U-Bahn-Station WTC Cortlandt in New York. Knapp 17 Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York hat die damals unter den einstürzenden Zwillingstürmen zerstörte U-Bahn-Station wiedereröffnet. Nun halten Züge der Linie 1 wieder an der Station, die einst «Cortlandt Street» hieß und nun in «WTC Cortlandt» umbenannt wurde. (zu dpa 17 Jahre nach 9/11: U-Bahn-Station am World Trade Center wieder auf vom 09.09.2018) Foto: Christina Horsten/dpa | Verwendung weltweit

Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке вновь открыто метро 10.09.2018

Станция была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года и оставалась законсервированной 17 лет. Восстановительные работы обошлись в 182 миллиона долларов.
Der Marokkaner Mounir Al Motassadeq ist am Mittwoch, 11. August 2004, auf dem Weg zum Oberlandesgericht in Hamburg. Motassadeq wird im Revisionsverfahren vorgeworfen, in die Terrorattacken vom 11. September 2001 involviert zu sein. (AP Photo/Fabian Bimmer) ---Moroccan Mounir el Motassadeq arrives at the Hamburg court at the second day of Motassadeq's retrial on Wednesday, Aug. 11, 2004 in Hamburg, northern Germany. Motassadeq is accused of involvement in the September 11 terror attacks. (AP Photo/Fabian Bimmer) |

В Германии будет досрочно освобожден осужденный за теракты 11 сентября 2001 года 10.08.2018

Мунир аль-Мотасадек может быть освобожден за три месяца до окончания 15-летнего тюремного срока и сразу же будет депортирован в Марокко, пишет Bild.
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