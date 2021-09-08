Теракты в Париже 2015 года

13 ноября 2015 года боевики "Исламского государства" устроили взрывы у стадиона "Стад де Франс", стрельбу в ресторанах, захватили заложников в концертном зале Bataclan. Погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
.
Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Министры внутренних дел государств ЕС готовят совместное заявление об ужесточении борьбы с терроризмом. В проекте документа подчеркивается, что обмен данными должен осуществляться с соблюдением основных прав человека.