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Теракты в Париже 2015 года

13 ноября 2015 года боевики "Исламского государства" устроили взрывы у стадиона "Стад де Франс", стрельбу в ресторанах, захватили заложников в концертном зале Bataclan. Погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

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Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021) 08.09.2021

Сегодня в Париже начался процесс по делу о терактах в Париже в 2015 году. На скамье подсудимых два десятка человек. Те, кто пострадал в результате теракта, до сих пор не могут оправиться от шока.
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

Суд по делу о терактах в Париже: что говорят те, кто выжил 08.09.2021

В Париже начался суд по делу о нескольких терактах, совершенных одновременно 13 ноября 2015 года в нескольких публичных местах. Кто на скамье подсудимых и что говорят потерпевшие?
This court sketch made on September 23, 2019 in Paris courthouse, shows (LtoR) Ines Madani, Ornella Gilligmann and Sarah Hervouet during the trial of five women on charges of an alleged plot to detonate a car bomb in front of Paris' Notre-Dame cathedral. - It is the first time women have appeared on charges of jihadist terrorism in an assize court, which handles the most serious crimes in France. Four of the women risk up to life in prison and the fifth a 30-year sentence for the September 2016 plot at the mediaeval cathedral, which in April 2019 was ravaged by an accidental fire. (Photo by Benoit PEYRUCQ / AFP)

В Париже суд оставил в силе суровый приговор молодой исламистке 07.06.2021

Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор стороннице "Исламского государства" Инес Мадани. Она проведет в тюрьме 30 лет за подготовку терактов во Франции.
07.10.2019, Frankreich, Paris: Marine Le Pen, Vorsitzende der Partei Rassemblement National, nimmt bei einer Debatte zu dem Thema Migration in der Nationalversammlung teil. Die Debatte wurde von dem französischen Präsidenten Macron angekündigt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд во Франции оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях жертв ИГ 04.05.2021

Глава французских праворадикалов Ле Пен после терактов в Париже разместила в Twitter снимки убитых заложников группировки "Исламское государство". Прокуратура требовала штрафа в 5000 евро. Суд оправдал политика.
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

Во Франции джихадист приговорен к 14 годам лишения свободы 09.04.2021

35-летний Реда Хаме признал, что был завербован в Сирии человеком, считающимся организатором терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Участие в их планировании он отрицает.
A police officer stands guard outside the Bataclan theatre in Paris on November 18, 2015. Three men were arrested during a police assault in Paris targeting the suspected mastermind of November 13's attacks, police said. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images)

В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском "Батаклане" 08.03.2021

36-летний гражданин Алжира входил в ячейку "Исламского государства" во Франции и Бельгии, он был задержан в Бари на юге Италии.
20.10.2020, Frankreich, Paris: Ein Porträt des getöteten Lehrers Samuel Paty steht auf einer Staffelei vor dem Palais Bourbon, dem Sitz des Unterhauses des Parlaments. Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten der Pariser Nationalversammlung des ermordeten Lehrers Paty gedacht. Sie versammelten sich auf den Treppen des Palais Bourbon. Foto: Lewis Joly/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции 12.01.2021

В разных частях Франции полиция задержала семь молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Их подозревают в контактах с убийцей школьного преподавателя Самюэля Пати.
17.12.2020 *** Französische Gendarme gehen im Flur des Justizpalastes entlang. Heute geht der Strafprozess gegen vier Verdächtige nach dem Thalys-Angriff im Jahr 2015 zu Ende. Bei dem mutmaßlichen Terrorangriff in einem Zug zwischen Amsterdam und Paris waren zwei Menschen verletzt worden.

Исламист, напавший на поезд Thalys, приговорен к пожизненному сроку 17.12.2020

Трое подельников марокканца Аюба аль-Хаззани осуждены на сроки от 7 до 27 лет. Избежать гибели людей удалось лишь благодаря вмешательству пассажиров, обезвредивших преступника.
Dezember 2020, Paris, Frankreich, Eine Gerichtszeichnung stellt eine Szene aus dem Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» dar. Die Szene zeigt die Anhörung von 14 mutmaßliche Komplizen des Attentäters. Einer der Hauptbeschuldigten im Prozess ist zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Главный фигурант дела о нападении на Charlie Hebdo получил 30 лет 16.12.2020

Али Риза Полат признан судом в Париже виновным в соучастии в преступлении с террористической подоплекой. Полата считают правой рукой террориста Амеди Кулибали, совершившего нападение на редакцию Charlie Hebdo.
Security forces keep vigil in front of the Louvre Museum in Paris, France, on February 3, 2017 which was closed following a terror attack. The area was sealed off after an assaillant was shot and wounded after he attacked soldiers on patrol in the Louvre's underground mall. Photo by Maya Vidon-White/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем 09.12.2020

Пятерых молодых людей, задержанных в связи с жестоким убийством Самюэля Пати под Парижем, подозревают в телефонных контактах с нападавшим.
Police officers guard the crime scene at a bar in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Страны Евросоюза намерены расширить обмен данными в борьбе с терроризмом 13.11.2020

Министры внутренних дел государств ЕС готовят совместное заявление об ужесточении борьбы с терроризмом. В проекте документа подчеркивается, что обмен данными должен осуществляться с соблюдением основных прав человека.
13.11.2020 *** Saint-Denis Mayor Mathieu Hanotin, French Prime Minister Jean Castex and Paris Mayor Anne Hidalgo pay tribute outside the Stade de France in Saint-Denis November 13, 2020 during ceremonies across Paris marking the fifth anniversary of the terror attacks of November 2015 in which 130 people were killed. Christophe Archambault/Pool via REUTERS

В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года 13.11.2020

Теракты 13 ноября 2015 года стали самыми кровопролитными из всех, совершенных во Франции в мирное время. В траурных мероприятиях в Париже участвовали премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр столицы Анн Идальго.

14.11.2015 ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY French fire brigade members aid an injured individual near the Bataclan concert hall following fatal shootings in Paris, France, November 13, 2015. At least 30 people were killed in attacks in Paris and a hostage situation was under way at the concert hall in the French capital, French media reported on Friday. REUTERS/Christian Hartmann Reuters/C. Hartmann

5 лет после теракта в "Батаклане". Что рассказывают те, кто выжил 13.11.2020

13 ноября 2015 года в парижском клубе Bataclan произошел теракт, погибли 90 человек. Тех, кому удалось спастись, продолжают преследовать воспоминания. О жизни после теракта они рассказали DW.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

После терактов во Франции и Австрии Макрон и Курц обсудят вопросы безопасности 09.11.2020

Лидеры Франции и Австрии встретятся в Париже, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Европе после террористических актов, совершенных в обеих странах.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе 05.11.2020

Кровавый теракт в Вене стал свидетельством того, что джихадисты угрожают не только Франции, но и другим европейским странам. Что можно сделать для предотвращения радикализации мусульман?
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