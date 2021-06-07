 В Париже суд оставил в силе суровый приговор молодой исламистке | Новости из Германии о Европе | DW | 07.06.2021

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Европа

В Париже суд оставил в силе суровый приговор молодой исламистке

Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор стороннице "Исламского государства" Инес Мадани. Она проведет в тюрьме 30 лет за подготовку терактов во Франции.

Рисунок судебного художника с процесса по делу сторонницы ИГ Инес Мадани

Рисунок судебного художника с процесса по делу сторонницы ИГ Инес Мадани

Сторонница террористической организации "Исламское государство" Инес Мадани, задержанная в сентябре 2016 года после обнаружения заминированной машины вблизи собора Парижской Богоматери, проведет в тюрьме 30 лет за попытку совершения терактов. Соответствующий приговор суда первой инстанции в понедельник, 7 июня, подтвердил апелляционный суд в столице Франции.

Добиваясь смягчения приговора, 24-летняя Мадани заявила на суде, что "уже не является тем человеком, которым она была пять лет назад". Однако прокурор назвал это выступление обвиняемой "абсолютно не достойным доверия".

Исламистки готовили теракты также у Лионского вокзала и Эйфелевой башни

Вместе с Мадани в сентябре 2016 года в пригороде Парижа были задержаны еще две женщины в возрасте 23 и 39 лет. По данным полиции, две из трех задержанных были известны ей как радикальные исламистки, пытающиеся попасть к боевикам в Сирию. По данным следствия, Инес Мадани и ее сообщницы готовили теракты сразу в нескольких районах Парижа, в том числе у Лионского вокзала и у Эйфелевой башни.

При задержании Мадани напала на сотрудника спецподразделения полиции с ножом, ранив его в плечо. Когда она попыталась скрыться, полицейские выстрелили ей в ноги.

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    Автор: Михаил Бушуев


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