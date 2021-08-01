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Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
Даниил Медведев стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, обыгравшим в ходе Итогового турнира ATP три лучшие ракетки мира. И вторым россиянином, выигравшим турнир.
Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема - не состоится впервые со Второй мировой войны.
Немецкий теннисист Беккер накопил долгов на 56 миллионов евро. Его спортивные трофеи проданы за 750 тысяч.
Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?
Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.
Александр Зверев в финальном поединке обыграл лидера мирового мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Немецкий теннисист родился в Гамбурге, но корни у него российские.
Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса. Как утверждает следствие, они замешаны в договорных матчах и незаконных ставках.
Впервые за 22 года спортсменка из Германии смогла победить в финале Уимблдона. Ангела Меркель поздравила Анжелик Кербер с победой.
Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании.
Группировка занималась подтасовкой результатов теннисных матчей. Ставки делались во второстепенных турнирах, где, как правило, не ведется видеозапись, а игроки более подвержены подкупу.
В Twitter политика от АдГ Йенса Майера была опубликована запись, оскорбляющая сына теннисиста Бориса Беккера. Позже Майер отрицал авторство, однако адвокат Беккера уже подал на него жалобу в суд.
Биография знаменитого немецкого спортсмена полна как взлетов, так и падений. Шестикратный победитель турниров Большого шлема прославился также своими любовными похождениями и финансовыми махинациями.
Теннисистка рекламировала проект элитного жилья, которое так и не было построено. Компания-застройщик собрала деньги у 1500 клиентов.
Победительница Уимблдонского турнира - 1998 ушла из жизни в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком.
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