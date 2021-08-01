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Теннис

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Gold medal match - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Alexander Zverev of Germany in action during his gold medal match against Karen Khachanov of the Russian Olympic Committee REUTERS/Edgar Su

Немецкий теннисист Зверев взял золото на Олимпиаде 01.08.2021

Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
22.11.2020, Großbritannien, London: Tennis: ATP-Tour - ATP-World Tour Finals, Einzel, Herren, Finalrunde, Finale, Medwedew (Russland) - Thiem (Österreich): Daniil Medwedew hält die Siegertrophäe während Konfettiregen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP 22.11.2020

Даниил Медведев стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, обыгравшим в ходе Итогового турнира ATP три лучшие ракетки мира. И вторым россиянином, выигравшим турнир.
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 14, 2019 Serbia's Novak Djokovic poses with the trophy as he celebrates winning the final against Switzerland's Roger Federer REUTERS/Toby Melville

Уимблдонский теннисный турнир отменен из-за коронавируса 01.04.2020

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема - не состоится впервые со Второй мировой войны.
Boris Becker bankruptcy sale. File photo dated 08/07/19 of a selection of trophies, awards, and memorabilia from the tennis career of Boris Becker, including the Wimbledon singles trophy (centre top), on show in central London prior to them being offered at auction. The auction of trophies and memorabilia to pay off the debts of the former tennis star has attracted bids totalling around £687,000. Issue date: Thursday July 11, 2019. All 82 lots of items from Mr Becker's sporting career were sold during the auction, which closed four and a half hours after its expected end time on Thursday. The money will benefit the German's creditors after the 51-year-old was declared bankrupt in June 2017. Auctioneers Wyles Hardy & Co said 495 participants of 32 nationalities registered for the auction, with some placing bids from the Wimbledon crowd. See PA story SALE Becker. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:44052066 |

Распроданы спортивные трофеи Бориса Беккера 12.07.2019

Немецкий теннисист Беккер накопил долгов на 56 миллионов евро. Его спортивные трофеи проданы за 750 тысяч.
Steffi Graf (Deutschland) - Aufschlag

Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет 14.06.2019

Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию 12.06.2019

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Die Beschreibung: Titel: Nemtsova. Interview mit Ewgenii Kafelnikov, der Russische Tennis-Spieler Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 4.06.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Paris, Frankreich

Евгений Кафельников: "Я люблю свой народ, я люблю русских" 12.06.2019

Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.
Tennis - ATP Finals - The O2, London, Britain - November 18, 2018 Germany's Alexander Zverev celebrates with the trophy after winning the final against Serbia's Novak Djokovic Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Немецкий теннисист впервые со времен Беккера выиграл финальный турнир ATP 18.11.2018

Александр Зверев в финальном поединке обыграл лидера мирового мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Немецкий теннисист родился в Гамбурге, но корни у него российские.

Illustration picture shows the official US Open Wilson match ball ahead of the start of the 116th US Open Grand Slam tennis tournament, at Flushing Meadows, in New York City, USA, Saturday 27 August 2016. The US Open starts on 29 August 2016. YORICKxJANSENS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x04920772x Illustration Picture Shows The Official U.S. Open Wilson Match Ball Ahead of The Start of The 116th U.S. Open Grand Slam Tennis Tournament AT Flushing Meadows in New York City USA Saturday 27 August 2016 The U.S. Open Offs ON 29 August 2016 YORICKxJANSENS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x04920772x

Братья-теннисисты из Украины дисквалифицированы за договорные игры 16.10.2018

Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса. Как утверждает следствие, они замешаны в договорных матчах и незаконных ставках.
Germany's Angelique Kerber holds the Trophy after victory against American Serena Williams in the Women's Final of the 2018 Wimbledon championships, London on July 14, 2018. Kerber defeated Williams 6-3,6-3. Photo by Hugo Philpott/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Немка Анжелик Кербер обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона 14.07.2018

Впервые за 22 года спортсменка из Германии смогла победить в финале Уимблдона. Ангела Меркель поздравила Анжелик Кербер с победой.

24.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Kamen: Boris Becker (Head of Men's Tennis DTB) redet bei einer Pressekonferenz vom Westfälischen Tennisverband. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как Борис Беккер стал африканским дипломатом, чтобы избежать банкротства 19.06.2018

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании.

Tennis balls on the opening day of the ASB Classic. WTA Womens Tournament. ASB Tennis Centre, Auckland, New Zealand. Monday 2 January 2017. Â© Copyright photo: Andrew Cornaga / www.photosport.nz |

В Бельгии раскрыта армянская "теннисная" ОПГ 05.06.2018

Группировка занималась подтасовкой результатов теннисных матчей. Ставки делались во второстепенных турнирах, где, как правило, не ведется видеозапись, а игроки более подвержены подкупу.

BERLIN, GERMANY - JANUARY 18: (L-R) Noah Becker and Boris Becker attends Miranda Konstantinidou Autumn/Winter 2013/14 fashion show during Mercedes-Benz Fashion Week Berlin at Brandenburg Gate on January 18, 2013 in Berlin, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for IMG)

На депутата АдГ подали в суд за расистское высказывание о сыне Беккера 07.01.2018

В Twitter политика от АдГ Йенса Майера была опубликована запись, оскорбляющая сына теннисиста Бориса Беккера. Позже Майер отрицал авторство, однако адвокат Беккера уже подал на него жалобу в суд.

ARCHIV - Der deutsche Tennisspieler Boris Becker hechtet am 30.06.1985 während des Turniers in Wimbledon nach einem Ball. Als jüngster Spieler und erster Deutscher überhaupt gewann der ungesetzte Boris Becker am 07.07.1985 gegen Curren in vier Sätzen das Wimbledon-Finale. Foto: Rüdiger Schrader/dpa (zu dpa «Wunder, Becker und Olympia-Coups: Deutsche Sensationstriumphe» am 01.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Борис Беккер: великому теннисисту исполнилось 50 лет 22.11.2017

Биография знаменитого немецкого спортсмена полна как взлетов, так и падений. Шестикратный победитель турниров Большого шлема прославился также своими любовными похождениями и финансовыми махинациями.
30.08.2017+++ NEW YORK, NY - AUGUST 30: Maria Sharapova of Russia returns a shot against Timea Babos of Hungary during their second round Women's Singles match on Day Three of the 2017 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 30, 2017 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Марию Шарапову в Индии подозревают в мошенничестве с недвижимостью 21.11.2017

Теннисистка рекламировала проект элитного жилья, которое так и не было построено. Компания-застройщик собрала деньги у 1500 клиентов.
ARCHIV *** Jana Novotna File Photo. File photo dated 04-07-1998 of Jana Novotna with the gold plate after winning the Ladies Final match against Nathalie Tauziat at Wimbledon. Issue date: Monday November 20, 2017. Former Wimbledon champion Jana Novotna has died aged 49, the WTA has announced. See PA story TENNIS Novotna. Photo credit should read Neil Munns/PA Wire. URN:33805877 |

Умерла знаменитая теннисистка Яна Новотна 20.11.2017

Победительница Уимблдонского турнира - 1998 ушла из жизни в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком.

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