В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана

Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.