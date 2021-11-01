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Тегеран

A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
22.05.2021 In this photo released on Saturday, May 22, 2021, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, the Guard's new drone called Gaza is displayed in an undisclosed location in Iran. The Revolutionary Guard has unveiled the new drone amid heightened tensions between Israel and the Palestinians, the country's state TV reported Friday. The report said the wide-body drone has a 35-hour flight duration and is capable of carrying 13 bombs more than 2,000 kilometers ( 1,240 miles). (Sepahnews via AP)

США ввели санкции против иранской программы беспилотников 30.10.2021

Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
Iran Deputy Foreign Miister Ali Bagheri Kani and Ministry of Foreign Affairs Chairwoman Theodora Gentzis pictured during a diplomatic meeting between the Belgian Foreign Affairs Ministry and a delegate of Iran in Brussels, Wednesday 27 October 2021. BELGA PHOTO HADRIEN DURE

Иран готов возобновить переговоры о ядерной сделке в ноябре 28.10.2021

Замглавы иранского МИДа Али Багери сообщил, что Тегеран согласился вернуться к переговорам о ядерной программе до конца следующего месяца. Точная дата пока не называется.
August 26, 2021, Tehran, Tehran, Iran: A handout photo made available by the Iranian presidential office shows Iranian foreign minister Hossein Amirabdollahian before meeting with Pakistan foreign minister at the presidential office in Tehran, Iran, 26 August 2021. Pakistani foreign minister Shah Mahmood Qureshi is in Tehran to meet with Iranian officials over the latest development in the region. Tehran Iran - ZUMAi98_ 20210826_zih_i98_013 Copyright: xIranianxPresidencyx

Иран призвал США разблокировать часть его банковских счетов 03.10.2021

По словам Тегерана, разморозка части активов должна стать жестом доброй воли для возобновления переговоров. Иран выразил готовность к серьезным переговорам США по его атомной программе.
Das von der offiziellen Website der iranischen Armee stammende Bild zeigt den Abschuss einer Rakete aus einem mobilen Raketenwerfer während einer Militärübung. In der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan haben Bodentruppen der iranischen Armee mit einer Militärübung begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The flag of Iran is seen in front of the building of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже 27.09.2021

Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Mariano Grossi from Argentina, addresses the media during a news conference behind plexiglass shields regarding the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program at the International Center in Vienna, Austria, Monday, June 7, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана 13.09.2021

Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Head of Iran's Atomic Energy Organization Mohammad Eslami and International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi attend a news conference, in Tehran, Iran, September 12, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов 12.09.2021

Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана 17.08.2021

Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
November 1943***Soviet Union Premier Josef Stalin, U.S. President Franklin D. Roosevelt, center, and British Prime Minister Winston Churchill sit at the Teheran Conference in the capital of Persia, Iran, on Nov. 28, 1943. The three leaders, meeting for the first time, are to discuss Allied plans for the war against Germany and for postwar cooperation in the United Nations. (AP Photo)

Фото в Twitter с послами России и Британии вызвало дипскандал в Иране 12.08.2021

Посол России в Иране выложил в Twitter фото с британским коллегой. Это вызвало негативную реакцию в Иране, поскольку фото напоминает о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году.
180918 -- VIENNA, Sept. 18, 2018 -- Head of the Atomic Energy Organization of Iran AEOI Ali Akbar Salehi addresses the 62nd General Conference of the International Atomic Energy Agency in Vienna, Austria, on Sept. 17, 2018. wtc AUSTRIA-VIENNA--GENERAL CONFERENCE IAEA PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Иран сообщил о предотвращении атаки на атомный объект близ Тегерана 23.06.2021

По данным Тегерана, атака на объект Организации по атомной энергии Ирана близ Кереджа сорвана до того, как был нанесен "какой-либо ущерб".
Iran Ebrahim Raisi, Chief Justice of Judicial system of Iran and member of the Assembly of Experts Rechte: jamaran

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

January 8, 2020, Tehran, Iran: Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran as search and rescue works are conducted at the site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 176 people on board. All 176 people onboard the Ukrainian 737 plane that crashed near Iran's capital Tehran early Wednesday have died, according to a state official. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

Сбитый "Боинг" МАУ: суд в Канаде допустил "акт намеренного терроризма" 21.05.2021

Атака на украинский самолет могла быть "намеренным актом терроризма", допустил суд. В иске в том числе фигурирует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран начал обогащение урана до 60 процентов 16.04.2021

Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
Hassan Ruhani, Präsident des Iran, spricht während einer Kabinettssitzung. Präsident Ruhani hat die Gegner von Internet-Freiheiten im Iran scharf kritisiert. Hintergrund der Kritik des Präsidenten ist ein Verfahren gegen seinen Kommunikationsminister, der eine Blockierung des Onlinedienstes Instagram verhindert und auch eine Anweisung für Internet-Beschränkungen ignoriert haben soll. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран назвал 60-процентное обогащение урана ответом на "зло" 14.04.2021

Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.
09.04.2007 NATANZ, IRAN - APRIL 9: A general view of the Natanz nuclear enrichment facility, is seen on April 9, 2007, 180 miles south of Tehran, Iran. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad announced yesterday, April 9, that Iran has stepped up their Uranium enrichment programme, with up to 3,000 isotope separating centrifuges now in operation. The news has brought condemnation from the International Community and the UN. Iran?s top nuclear negotiator Ali Larijani confirmed the scaling-up of activity but declined to elaborate on the subject. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов 13.04.2021

США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.
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