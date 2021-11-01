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Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
Замглавы иранского МИДа Али Багери сообщил, что Тегеран согласился вернуться к переговорам о ядерной программе до конца следующего месяца. Точная дата пока не называется.
По словам Тегерана, разморозка части активов должна стать жестом доброй воли для возобновления переговоров. Иран выразил готовность к серьезным переговорам США по его атомной программе.
Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.
Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
Посол России в Иране выложил в Twitter фото с британским коллегой. Это вызвало негативную реакцию в Иране, поскольку фото напоминает о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году.
По данным Тегерана, атака на объект Организации по атомной энергии Ирана близ Кереджа сорвана до того, как был нанесен "какой-либо ущерб".
Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?
Атака на украинский самолет могла быть "намеренным актом терроризма", допустил суд. В иске в том числе фигурирует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.
США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.
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