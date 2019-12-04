С кем жена Медведева летает на лайнере за 50 млн долларов

Алексей Навальный узнал, что жена премьер-министра России Дмитрия Медведева летает на частном самолете стоимостью в 50 млн долларов. Тут даже уточка позавидует, уверен Сергей Елкин.
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