С карантином пора заканчивать? Что говорят в Германии и Европе

Сколько времени население Германии готово терпеть ограничения, вызванные борьбой против пандемии коронавируса, как долго выдержит их немецкая экономика? Депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман (Marco Buschmann) считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво. Особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения.

В данный момент, подчеркнул Бушман в беседе с DW, введенные правительством ФРГ ограничения экономической деятельности и гражданских свобод оправданы. Однако власти уже сейчас должны "напряженно работать над поиском приемлемых с медицинской точки зрения решений, которые позволили бы ослабить и в конце концов отменить локдаун". Необходимо взвесить, "в какой мере можно пойти на риск ради хотя бы частичного возвращения к нормальному состоянию".

Средний класс требует запустить экономическую деятельность

"Четких перспектив" для населения и бизнеса требует финансовый эксперт входящей в правительственную коалицию консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Ханс Михельбах (Hans Michelbach). Такие перспективы необходимы, чтобы страна могла подготовиться к "структурному запуску экономической деятельности".

Карстен Линнеман

Некоторые влиятельные политики в Германии даже предлагают уже конкретные сроки. Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) из крупнейшей правительственной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), считает, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами - с понедельника 20 апреля.

Сохранение нынешнего состояния на протяжении двух-трех месяцев неприемлемо, это слишком большой удар по экономике, убежден политик, занимающий не только пост заместителя парламентской фракции блока ХДС/ХСС. Карстен Линнеман возглавляет также внутрипартийное объединение представителей среднего и малого бизнеса (Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT). Деловые круги являются важным электоратом партии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

До Пасхи немцы готовы терпеть ограничения

Ставший в последние недели широко известным в Германии вирусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) тоже считает, что, с медицинской точки зрения, к первым послаблениям можно будет приступить уже после Пасхи. В то же время председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery), еще недавно критиковавший особо жесткие карантинные меры, теперь полагает, что, к примеру, школы вновь откроются лишь в мае.

Хорст Зеехофер

В этой набирающей силу дискуссии о "стратегиях выхода" правительство ФРГ пока не участвует. "Мы находимся лишь в начальной стадии пандемии и не имеем право преждевременно отменять необходимые меры", - заявляет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Руководство страны ориентируется при этом, в частности, на весьма четкий статистический критерий. Оно считает, что подготовка к первым послаблениям может начаться лишь после того, как число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 будет удваиваться не чаще, чем один раз в десять дней. Пока же это происходит примерно каждые пять дней.

Согласно опросу, проведенному в конце марта социологическим институтом Forsa, 88 процентов жителей Германии не возражают против сохранения нынешних строгих мер на протяжении еще трех недель. Более того, свыше половины, 55 процентов, даже готовы поддержать их дальнейшее ужесточение. Впрочем, эти три недели завершатся как раз вместе с пасхальными каникулами. Об отношении к более длительному локдауну социологи пока не спрашивали.

Шатдаун в странах Европы: до нормальной жизни еще далеко

А каковы настроения в других странах Европы? В Италии, больше всех пострадавшей от пандемии COVID-19, рост числа инфицированных замедляется. Тем не менее призывов к отмене поистине драконовских мер, на которые пришлось пойти властям, пока почти не слышно.

Из-за большого числа заболевших COVID-19 Испания открывает временные госпитали с дополнительными больничными местами

Испания, занимающая в Европе второе место по числу заболевших, на первую половину апреля даже ужесточила ограничительные меры. Покидать свои дома разрешено только тем, чья работа является жизненно необходимой, заявили власти. "Так нельзя! Правительство с нами даже не посоветовалось", - возмущается Антонио Гараменди, президент предпринимательского объединения CEOE. Паралич экономики грозит массовой безработицей и социальным кризисом, предупреждает он.

Ни о каком возвращении к нормальной жизни не идет пока речь и в Австрии. Наоборот, теперь правительство предписывает покупателям в супермаркетах носить маски. Венская газета Die Presse не исключает, что некоторые подобные "новые нормы" будут действовать около года, хотя "тот аварийный режим, в котором страна находится в настоящий момент, она, естественно, столь долго не выдержит".

Борьба с пандемией в Нидерландах, Великобритании и Швеции

В первые несколько недель пандемии два европейских государства шли особым путем. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании, Марк Рютте и Борис Джонсон, первоначально придерживались концепции коллективного иммунитета или иммунитета толпы. Она предполагает отказ от широкомасштабных карантинных мер в надежде на то, что основная часть населения сравнительно быстро заразится, но легко перенесет заболевание и выработает при этом необходимый иммунитет.

Правительство Швеции не вводило жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса

Так что ставка первоначально была сделана только на изоляцию или самоизоляцию представителей групп риска - пожилых и хронически больных. Поэтому в этих странах довольно долго, к примеру, не закрывали школы. За такую политику оба правительства подверглись жесткой критике: их обвинили в том, что они равнодушны к человеческим жизням. После этого Нидерланды и Великобритания поменяли курс и по примеру других европейских стран прибегли к карантинным мерам и ограничениям. Именно потому, что это произошло довольно поздно, их отмены пока никто особо не требует.

Совершенно особый случай в Европе, да и не только, представляет собой Швеция. В этой скандинавской стране практически все время продолжалась нормальная жизнь, точнее говоря - относительно нормальная. Предприятия общественного питания продолжают работать, большинство школ не закрывалось. Шведское правительство разве что запретило посещать родственников в домах престарелых. В остальном же оно продолжает полагаться на сознательность жителей страны в условиях пандемии.

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