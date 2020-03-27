 США сместили Китай с первого места по числу зараженных | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.03.2020

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Коронавирус

США сместили Китай с первого места по числу зараженных

Череда ошибок и упущенных возможностей привели США на первое место по числу заражений коронавирусом, пишет The New York Times. Президент Трамп объясняет столь высокую цифру успехами тестирования.

Безлюдная улица в Сан-Франциско

Безлюдная улица в Сан-Франциско

США, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса и других источников, в ночь на пятницу, 27 марта, переместились на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.

Согласно этой информации, в Соединенных Штатах зафиксировано более 85 тысяч подтвержденных случаев заражения, что почти на 4 тысячи больше, чем в Китае. Германия с 44 тысячами подтвержденными случаями заражения остается на пятом месте после США, Китая, Италии и Испании.

Издание The New York Times пишет, что к этому сценарию привела "череда ошибок и упущенных возможностей", совершенных руководством США. В частности, президент Дональд Трамп посылал противоречивые сигналы относительно масштаба угрозы и тех мер, которые страна собирается принять для противодействия коронавирусу. Даже после того, как эпидемия охватила Китай, американские власти не восприняли ее всерьез, пишет издание.

Между тем Трамп объяснил попадание США на первое место по числу зараженных успехами, которых страна добилась в тестировании населения. "Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей", - сказал он.

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    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

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    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

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  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

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    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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