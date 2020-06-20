 США не намерены отменять запрет на въезд в страну для европейцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2020

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Мир

США не намерены отменять запрет на въезд в страну для европейцев

Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации, однако снятия эпидемиологических ограничений на въезд в страну для путешественников из Шенгенской зоны пока не предвидится, заявила пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп

Запрет на въезд в США для европейцев президент страны Дональд Трамп ввел в марте

Соединенные Штаты пока не планируют снимать запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны. Президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за ситуацией, однако на данный момент у властей "нет планов" по отмене эпидемиологических ограничений в области путешествий, сообщил в пятницу, 19 июня, официальный представитель Белого дома в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что введение этих ограничений в самом начале пандемии COVID-19 было исключительно важно для спасения человеческих жизней в США.

Запрет въезд в страну для путешественников, прибывающих из государств Шенгенской зоны, Трамп ввел в середине марта, когда сразу в нескольких европейских странах были зафиксированы вспышки коронавируса. Тогда президент США заявил, что ограничения вводятся на срок в 30 дней. Однако в середине апреля Трамп сообщил, что они останутся в силе до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в европейских странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, не улучшится.

В конце мая глава Белого дома указал, что снятие запрета на въезд в США для европейцев будет зависеть от их прогресса в борьбе с пандемией. 

Пандемия коронавируса в США

По данным сайта Worldometers на утро 20 июня, общее число заражений коронавирусом в США с начала пандемии достигло 2 286 168 случаев. По этому показателю страна занимает первое место в мире. От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в Штатах к сегодняшнему дню скончались 121 233 пациента, 545 из них - за последние 24 часа.

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    Автор: Марина Барановская


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