 США и Южная Корея перенесли совместные военные учения из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2020

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Мир

США и Южная Корея перенесли совместные военные учения из-за коронавируса

В связи с объявлением высшего уровня кризисной ситуации из-за коронавируса SARS-CoV-2 в Южной Корее решено отложить запланированные на март совместные учения с США.

Военная база США в южнокорейском Пхёнтхэке

Военная база США в южнокорейском Пхёнтхэке

Вооруженные силы Южной Кореи и США перенесли на неопределенное время совместные военные учения Cobra Gold в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в азиатской стране. Решение было непростым и принято с учетом объявления Сеулом четвертой, высшей степени опасности инфекционного заражения, заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в четверг, 27 февраля.

По словам представителя южнокорейских вооруженных сил, решение касается командно-штабных учений, которые планировалось провести в марте. Вместе с тем альянс Сеула и Вашингтона продолжит обеспечение надежного военного сдерживания и будет поддерживать надежную оборонительную позицию по защите Южной Кореи от внешних угроз, сообщило совместное военное командование.

Контекст

Грозит ли Европе эпидемия из-за вспышки коронавируса в Италии и когда будет разработана вакцина? Интервью DW с экспертом Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, профессором Жераром Краузе. (25.02.2020)

В Южной Корее размещены 28,5 тысячи военнослужащих США в качестве сдерживания потенциальной угрозы со стороны КНДР.

Южная Корея - на втором месте по заражению коронавирусом

В ночь на 27 февраля власти в Сеуле сообщили о 334 новых случаях заражения коронавирусом, большинство из них - в городе Тэгу. Таким образом, число заболевших в Южной Корее теперь составляет 1595 человек, уже скончались 12 пациентов. По этому показателю страна находится на втором месте после Китая, с которого началось распространение вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

От атипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории материкового Китая скончались 2747 человек, а всего в стране зафиксировали 78 497 случаев заболевания инфекцией, 32 495 зараженным удалось вылечиться. В Италии заражены 470 человек, в Японии - 172, в Иране - 139, в США - 60, в Германии - 27, во Франции - 18. Всего в 48 странах и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань) насчитывается более 82 тысяч зараженных.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

 

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин  

Борьба с коронавирусом в России: граждан Китая ищет полиция  

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