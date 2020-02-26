США и Южная Корея перенесли совместные военные учения из-за коронавируса

Вооруженные силы Южной Кореи и США перенесли на неопределенное время совместные военные учения Cobra Gold в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в азиатской стране. Решение было непростым и принято с учетом объявления Сеулом четвертой, высшей степени опасности инфекционного заражения, заявил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в четверг, 27 февраля.

По словам представителя южнокорейских вооруженных сил, решение касается командно-штабных учений, которые планировалось провести в марте. Вместе с тем альянс Сеула и Вашингтона продолжит обеспечение надежного военного сдерживания и будет поддерживать надежную оборонительную позицию по защите Южной Кореи от внешних угроз, сообщило совместное военное командование.

В Южной Корее размещены 28,5 тысячи военнослужащих США в качестве сдерживания потенциальной угрозы со стороны КНДР.

Южная Корея - на втором месте по заражению коронавирусом

В ночь на 27 февраля власти в Сеуле сообщили о 334 новых случаях заражения коронавирусом, большинство из них - в городе Тэгу. Таким образом, число заболевших в Южной Корее теперь составляет 1595 человек, уже скончались 12 пациентов. По этому показателю страна находится на втором месте после Китая, с которого началось распространение вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

От атипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории материкового Китая скончались 2747 человек, а всего в стране зафиксировали 78 497 случаев заболевания инфекцией, 32 495 зараженным удалось вылечиться. В Италии заражены 470 человек, в Японии - 172, в Иране - 139, в США - 60, в Германии - 27, во Франции - 18. Всего в 48 странах и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань) насчитывается более 82 тысяч зараженных.

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