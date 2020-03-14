 США и ФРГ заинтересованы в немецких разработках против коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 15.03.2020

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Германия

США и ФРГ заинтересованы в немецких разработках против коронавируса

Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых из компании CureVac продолжить работу в Америке, сообщает Die Welt. В Берлине хотят, чтобы вакцину против коронавируса разрабатывали в Германии.

Сотрудник немецкой лаборатории по разработке вакцины против коронавируса

Сотрудник немецкой лаборатории по разработке вакцины против коронавируса

Между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Президент США Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке или же предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США, сообщает в воскресенье, 15 марта, немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на информированный источник в правительстве ФРГ.

По данным журналистов, Трамп обещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства, поскольку он делает все, чтобы раздобыть вакцину для США. "Но именно что только для США", - цитирует издание слова анонимного источника.

Бывший глава CureVac встречался с Трампом

Между тем 3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также высокопоставленными представителями американской фармакологической индустрии. На этой встрече обсуждались стратегия и возможности быстрого создания антикоронавирусной вакцины.

"Мы вполне уверены, что в течение нескольких месяцев сумеем разработать эффективную вакцину-кандидат", - цитируются слова Меничеллы в сообщении CureVac.

Глава немецкой биотехнологической компании CureVac Ингмар Хёрр

Глава CureVac Ингмар Хёрр

Однако 11 марта на том же сайте было опубликовано сообщение, что Дэн Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Хёрру (Ingmar Hoerr). О причинах ухода Меничеллы не сообщается. Хёрр возглавлял фирму и в прошлом, до 2018 года.

Берлин хочет, чтобы вакцину разрабатывали в Германии

По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac. Власти стремятся, чтобы компания продолжила свои разработки в Германии, пишет Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что разработки CureVac поддерживает международное объединение по борьбе с эпидемиями CEPI.

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    Автор: Марина Барановская


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