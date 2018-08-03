 Сценарий российского МИДа для Стивена Сигала | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.08.2018

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Россия

Сценарий российского МИДа для Стивена Сигала

Стивен Сигал стал представителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям. О новом амплуа актера - карикатурист Сергей Елкин.

Сергей Лавров говорит Стивену Сигалу: Давай мы будем работать как злой МИДовец - добрый МИДовец

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    Автор: Сергей Елкин


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