Суперлуние над Германией (фото)

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20.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Утром в среду повсюду публикуют фотографии нынешнего полнолуния. Вносим свой посильный вклад кадром из Франкфурта-на-Майне.
Февральские кадры из Германии
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