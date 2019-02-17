 Суперлуние над Германией (фото) | Кадр дня | DW | 20.02.2019

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Кадр за кадром

Суперлуние над Германией (фото)

Информационные агентства предлагают много красивых снимков нынешнего полнолуния. Мы выбрали этот.

Франкфурта-на-Майне

20.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Утром в среду повсюду публикуют фотографии нынешнего полнолуния. Вносим свой посильный вклад кадром из Франкфурта-на-Майне.

Февральские кадры из Германии

  • Руст

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Первые красавицы Германии - 2019

    19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.

  • Билефельд

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Германии распустились подснежники

    18.02.2019, Билефельд • Прошедшие выходные выдались в Германии на славу солнечными и необычно теплыми для этого времени года, так что во многих местах разом распустились подснежники. Эта фотография была сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия в городе Билефельде.

  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Уборщица Гретель

    18.02.2019, Санкт-Ингберт • Политике - годы, карнавалу - воскресный вечер. Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр взяла небольшой тайм-аут от партийных дел и выступила в роли Уборщицы Гретель на карнавальном заседании в своей родной земле Саар. В этом году пик карнавального сезона в Германии приходится на понедельник, 4 марта.

  • Ридлинген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Фен с буквой Ё

    17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.

  • Ольденбург

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Бесплатный интернет

    16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Из берлоги - на первый медосмотр

    15.02.2019, Берлин • До сих пор зоопарк Берлин-Фридрихсфельде публиковал черно-белые снимки камеры наблюдения из берлоги. Сейчас пришло время медосмотра, во время которого была сделана эта фотография и установлен пол - двухмесячный мишка оказался медведицей. Теперь можно выбирать имя. Есть предложения?

  • Бибесхайм-ам-Райн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Германию вернулись аисты

    14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.

  • Гельзенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Германии цветут ведьмины орехи

    13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.

  • Галерея Штедель

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Шедевры Тициана во Франкфурте

    13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Кельне уже начинают расцветать крокусы

    12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Баварская лисичка, баварская сестричка

    11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .

  • Шварцвальд

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Побелевшее "Чернолесье"

    10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .

  • Кенигштайн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    По следам Петра I

    09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.

  • Рюген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Останки торгового корабля XVIII века

    08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.

  • Айбеншток

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Русская баня в Рудных горах

    07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".

  • Оберстдорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Дрезден. Зимняя сказка

    06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Монастырь Святого Михаила

    05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.

  • Оснабрюк

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Полицейским понравились электробайки

    04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Гармиш-Партенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимняя прогулка в Баварии

    03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.

  • Коберн-Гондорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Заснеженные виноградники на Мозеле

    02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.

  • Фройденберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимний вечер в фахверковом Фройденберге

    01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.


Смотрите также:
Самое длительное лунное затмение XXI века

  • Лунное затмение в Альпах

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако нынешнее затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • лунное затмение в Бразилии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему "кровавая Луна"?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


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Берлинское полнолуние

Шпиль церкви Николайкирхе на фоне нынешнего сентябрьского полнолуния. (17.09.2016)  

Полет над луной

Самолет готовится к посадке в аэропорту Франкфурта-на-Майне. (19.07.2016)  

Кадр за кадром - Февраль 2019  

"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века  

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"Суперлуна" в небе над Землей  

Новый Старый город  

Франкфурт-на-Майне - город культуры  

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