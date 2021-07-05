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Стиль жизни

Новости, статьи, видеосюжеты и фотогалереи о стиле жизни немцев и европейцев

Традиции, образ и стиль жизни в Германии и Европе. Новости из мира моды и стиля. Любопытные факты, курьезы из жизни немцев. Фото, видео, комментарии и стиле жизни.

ARCHIV - Micheline Bernardini, eine Nackttänzerin des Pariser Casinos, präsentiert am 5. Juli 1946 in einem Schwimmbad in Paris den ersten Bikini, den der französische Ingenieur Louis Reard entwickelt hatte (Archivfoto). Zunächst erhielt das als schamlos empfundene Kleidungsstück vielerorts Badeverbot. Erst in den freizügigeren 60er- Jahren setzte er sich durch. Jetzt wird der Bikini bereits 60 Jahre alt. (zu dpa-Korr. Liebling der Schönen: Der Bikini wird 60 vom 16.05.2006) - nur s/w - +++(c) dpa - +++

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея) 05.07.2021

75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника. День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.
***14.12.2015/// young beautiful blonde woman on the bed ID: 2371958 Copyright: Colourbox

10 способов, которые помогут уснуть в жару 23.06.2021

Лето - самое время отдохнуть. Но духота многих лишает сна. На что следует обратить внимание, прежде чем отправиться спать? Вот несколько советов немецких экспертов.
Das sprichwörtliche Bett im Kornfeld steht am 22.06.2016 in Germerode (Hessen) in einem Feld der Sorte Triticale, einer Kreuzung aus Weizen und Roggen. Auf dem rund drei Kilometer langen Mohnwanderweg, der alljährlich in Germerode zur Mohnblütenzeit eröffnet ist, kommen Besucher daran vorbei. Foto: Uwe Zucchi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U. Zucchi

Сон в жаркую ночь 23.06.2021

Не можете заснуть из-за жары? Что делать? Советы немецких экспертов.
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно 01.06.2021

Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
Sommer-Steinpilz, Sommersteinpilz (Boletus reticulatus, Boletus aestivalis), Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern | Summer bolete, Summer cep (Boletus reticulatus, Boletus aestivalis), Germany, Mecklenburg-Western Pomerania | Verwendung weltweit

Как собирают грибы в Германии 07.05.2021

До осени еще далеко, но в России сейчас обсуждают правила сбора грибов, хотя, как уже выяснилось, изменения не касаются тех, кто собирает для себя. Как обстоят дела в Германии?
Deutsche Schriftstellerin Karin Haß, lebte mit ihrem Mann Slawa in der Taiga.

Как немка переехала в сибирскую тайгу и нашла там любовь 12.02.2021

Карин Хасс живет в сибирской деревне с 2006 года. Там она вышла замуж и отказалась от привычных занятий. Каково это - жить в тайге?

05.01.2017+++Hannover, Deutschland+++ Sternsingerinnen und Sternsinger aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover werden am 05.01.2017 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen) empfangen. Das Motto der 59. Sternsinger-Aktion 2017 lautet: Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung _ in Kenia und weltweit! Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что празднует Европа в дни православного Рождества 06.01.2021

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
ARCHIV - 22.05.2007, Frankreich, Cannes: Topmodel Claudia Schiffer kommt zur Vorstellung des Wettbewerbsfilms Schmetterling und Taucherglocke bei den Filmfestspielen in Cannes. Am 25.08.2020 wird Schiffer 50 Jahre alt. (zu dpa-Porträt Vom Supermodel zur Influencerin - Claudia Schiffer wird 50) Foto: Christophe Karaba/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Клаудия Шиффер: "Женщина года" 29.10.2020

Знаменитая и неподражаемая супермодель Клаудия Шиффер названа "Женщиной годой". Церемония вручения наград журнала GQ из-за пандемии пройдет без красной дорожки - только в режиме онлайн.

Grado. Dreiköpfige Familie in Badeanzügen im Meer stehend. Um 1895. Fotografie.

История купальника 03.07.2020

История этого полезного изобретения - купальника - насыщена неожиданными превращениями, шумными скандалами и курьезами.
Tabitha Dombroski, Choreografin und Absolventin John Cranko Schule in Stuttgart

Откровения балерины: это стиль жизни, но очень тяжелый 02.07.2020

Балерина из Новой Зеландии Табита Домброски выбрала в Европе школу Джона Кранко, где еще преподают по "русскому методу".

Eine junge Frau knotet am Dienstag (14.02.2012) in Berlin rote Herz-Luftballons zum Valentinstag an einen Zaun. Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn

День всех влюбленных: о святом Валентине и правильных подарках 14.02.2020

Почему День святого Валентина называется именно так? Кем был этот Валентин? И что рекомендуют дарить в этот день психологи?
Trends beim Thema Weihnachtsbaumschmuck. #46948237 © victoria p. - Fotolia.com

Кто придумал украшать елку 31.12.2019

Невозможно представить себе рождественские и новогодние праздники без елки. А ведь обычай наряжать елку появился не так давно.
Die Frankfurter Zeil während des Black Friday am 23.11.2018 | Verwendung weltweit

"Черная пятница": как не поддаться ажиотажу и покупать по-умному 29.11.2019

Black Friday! Как не поддаваться на рекламные уловки и потреблять осознанно, чтобы потом выкидывать меньше еды и одежды? DW рассказывает о немецком опыте.
Beate Uhse, die Gründerin und Chefin des Flensburger Versandunternehmens für Sex- und Hygieneartikel im März 1969 vor ihrem Versandhaus in Flensburg (Archivbild). Sie starb im Alter von 81 Jahren an einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in der Schweiz, teilte das Unternehmen am Mittwoch (18.07.2001) mit. Beate Rotermund-Uhse sei bereits im engsten Familienkreis beigesetzt worden. dpa (nur s/w)

Немка, которая заработала миллионы на сексе 25.10.2019

Эта женщина вошла в легенду - и не только потому, что она основала крупнейшую в Германии империю эротических товаров. Беате Узе ломала запреты и даже получила высшую награду страны.
Ein Mädchen beisst in einen Laib Brot. Brot essen © st-fotograf #17982690 - Fotolia.com , Deutschland, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 24.01.2013

Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты 16.10.2019

16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW.
Rindersteaks liegen am 30.03.2014 auf einer Terrasse in Berlin auf einem kleinen Kugelgrill. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

Что немцам запрещают делать на балконе 27.09.2019

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.
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