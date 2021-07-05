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Новости, статьи, видеосюжеты и фотогалереи о стиле жизни немцев и европейцев
Традиции, образ и стиль жизни в Германии и Европе. Новости из мира моды и стиля. Любопытные факты, курьезы из жизни немцев. Фото, видео, комментарии и стиле жизни.
75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника. День бикини - хороший повод поговорить об истории пляжной моды.
Лето - самое время отдохнуть. Но духота многих лишает сна. На что следует обратить внимание, прежде чем отправиться спать? Вот несколько советов немецких экспертов.
Не можете заснуть из-за жары? Что делать? Советы немецких экспертов.
Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
До осени еще далеко, но в России сейчас обсуждают правила сбора грибов, хотя, как уже выяснилось, изменения не касаются тех, кто собирает для себя. Как обстоят дела в Германии?
Карин Хасс живет в сибирской деревне с 2006 года. Там она вышла замуж и отказалась от привычных занятий. Каково это - жить в тайге?
6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
Знаменитая и неподражаемая супермодель Клаудия Шиффер названа "Женщиной годой". Церемония вручения наград журнала GQ из-за пандемии пройдет без красной дорожки - только в режиме онлайн.
История этого полезного изобретения - купальника - насыщена неожиданными превращениями, шумными скандалами и курьезами.
Балерина из Новой Зеландии Табита Домброски выбрала в Европе школу Джона Кранко, где еще преподают по "русскому методу".
Почему День святого Валентина называется именно так? Кем был этот Валентин? И что рекомендуют дарить в этот день психологи?
Невозможно представить себе рождественские и новогодние праздники без елки. А ведь обычай наряжать елку появился не так давно.
Black Friday! Как не поддаваться на рекламные уловки и потреблять осознанно, чтобы потом выкидывать меньше еды и одежды? DW рассказывает о немецком опыте.
Эта женщина вошла в легенду - и не только потому, что она основала крупнейшую в Германии империю эротических товаров. Беате Узе ломала запреты и даже получила высшую награду страны.
16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW.
Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.
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