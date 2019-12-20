Кельн, Трир и 10 других самых старых городов Германии

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.
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