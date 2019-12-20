 Кельн, Трир и 10 других самых старых городов Германии | Советы туристам в Германии | DW | 07.01.2020

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Туристу на заметку

Кельн, Трир и 10 других самых старых городов Германии

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи.

  • Аугсбург во времена Римской империи. Гравюра 1850 года

    Самые старые города Германии

    Критерии и признаки

    Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев - учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым - продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.

  • Кельн

    Самые старые города Германии

    Древний Рим

    Считается, что старейшие города, существующие до сих пор на территории нынешней Германии, возникли во времена Древнего Рима, то есть были основаны в качестве римских военных лагерей или гражданских поселений на территории здешних римских провинций - на прежних землях кельтских и германских племен вдоль Мозеля, Дуная и Рейна. На фото - капитолийская волчица в Кельне.

  • Реконструированная римская башня в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Главные кандидаты

    Часто старейшим немецким городом называют Трир. В любом случае, он был крупнейшим и важнейшим среди них - своего рода "Северным Римом", в котором проживало до 70 тысяч человек. Однако на это право также претендует Вормс. Именно он по решению федерального правительства представляет Германию в Рабочей группе старейших городов Европы. В тройку главных претендентов входит также баварский Кемптен.

  • Экспонат Римско-германского музея в Кельне

    Самые старые города Германии

    В алфавитном порядке

    Так как однозначного ответа на вопрос ученые не дают, мы предлагаем вашему вниманию список из 12 старейших немецких городов, составленный в алфавитном порядке. Многие из них уже отпраздновали свои 2000-летние юбилеи. Отметим также, что после распада Римской Империи новые города на территории нынешней Германии начали появляться лишь спустя несколько столетий - в начале VIII века.

  • План одного из римских гарнизонов на территории Германии

    Самые старые города Германии

    Андернах

    Этот город на левом берегу Рейна ведет свою историю с 12-го года до н. э. Римляне основали здесь лагерь, чтобы охранять переправу через реку на границе с германскими племенами. Место было выбрано около кельтского поселения Antunnacum. Во время раскопок в Андернахе были обнаружены остатки римских укреплений и терм, а также золотые украшения и монеты.

  • Одна их археологических находок, сделанных на территории Аугсбурга

    Самые старые города Германии

    Аугсбург

    Основателями немецкого города Аугсбурга были Друз Старший и Тиберий. В 15-м году до н. э. они прибыли сюда, чтобы по воле своего приемного отца - римского императора Октавиана Августа заложить военный лагерь. Позже он превратился во второе по величине после Трира римское поселение севернее Альп, а в конце первого века даже стал столицей провинции Реция. На фото - находка, сделанная в Аугсбурге.

  • Археологическая находка, сделанная во время раскопок в Бонне

    Самые старые города Германии

    Бонн

    Бывшая столица ФРГ Бонн также обязана своим появлением на картах и левом берегу Рейна древним римлянам, вернее - тому же самому пасынку Октавиана Августа - Друзу Старшему. В 11-м году до н. э. Друз заложил на этих землях германского племени эбуронов военный лагерь, чтобы разведывать отсюда новые территории. В 9-м году н. э. лагерь стал римским каструмом - большим укрепленным гарнизоном.

  • Средневековая городская стена в Вормсе

    Самые старые города Германии

    Вормс

    Старейшие свидетельства присутствия римлян на территории Вормса также относятся к временам правления Октавиана Августа. Их найдено немного, но этого достаточно, чтобы он претендовал на звание старейшего города Германии. При императоре Тиберии здесь началось строительство военного гарнизона, а также было заложено гражданское поселение, позже ставшее центром полуавтономного округа Civitas Vangionum.

  • Фрагмент мозаики Дионисия в Римско-германском музее Кельна

    Самые старые города Германии

    Кельн

    Многочисленные археологические находки, сделанные на территории Кельна, можно увидеть в Римско-германском музее. Укрепленное поселение Оппидум Убиорум было основано здесь в 38-м году до н. э. В середине I-го века оно получило статус колонии - Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Произошло это по воле жены императора Клавдия - родившейся здесь Агриппины, считающейся поэтому основательницей города.

  • Археологический парк Cambodunum

    Самые старые города Германии

    Кемптен

    В списке самых древних немецких городов Кемптен занимает особое место, так как именно он первым из них упомянут в летописях. Запись датирована 18-м годом н. э. Примерно за 30 лет до этого римские войска заняли здешние кельтские территории, на которых находилось поселение Cambodunum. В городе работает археологический парк. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века.

  • Немецкий угол - место впадения Мозеля в Рейн

    Самые старые города Германии

    Кобленц

    Этот город возник в стратегическом месте - там, где Мозель впадает в Рейн. Римский каструм был заложен в 9-м году до н. э. для охраны водного пути из Майнца в Ксантен. Выгодное положение привело к быстрому росту поселения. В Кобленце обнаружены остатки древнеримского храма. Для переправы через Рейн римляне построили 350-метровый деревянный мост, около 50 опор которого дошло до наших дней.

  • Исторический спектакль под открытым небом в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Ксантен

    В Ксантене на Нижнем Рейне находится один из самых известных археологических парков Германии. Музей расположен на месте раскопок города Colonia Ulpia Traiana. Первый военный лагерь был заложен здесь по распоряжению Друза Старшего в 12-м году н. э. Примерно через сто лет поселение получило статус римской колонии. Она входила в число полутора сотен городов империи, имевших такие высшие права.

  • Реконструкция римского корабля в Майнце

    Самые старые города Германии

    Майнц

    Сегодня этот город является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, а во времена древних римлян был центром их провинции Верхняя Германия. Римские войска отвоевали эти земли у кельтов в 12-м году до н. э. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода. Также в этом месте находился самый большой римский театр севернее Альп, вмещавший до 10 тысяч зрителей.

  • Битва римлян и германцев под Нойсом

    Самые старые города Германии

    Нойс

    На территории Нойса, расположенного на левом берегу Рейна напротив Дюссельдорфа, находился один из важнейших гарнизонов для операций на землях германских племен - Castrum Novaesium. Лагерь был основан в 16-м году до н. э. Вокруг него вскоре возникло большое гражданское поселение для семей легионеров, торговцев и постоялых дворов. На рисунке 1630 года - битва римлян и германцев под Нойсом.

  • Порта Нигра

    Самые старые города Германии

    Трир

    До прихода римлян в этом месте на Мозеле проживало кельтское племя треверов. В 30-м году до н. э. здесь основали первый римский лагерь, а город Augusta Treverorum, названный в честь императора Октавиана Августа, был заложен около 16-го года до н. э. Своего наивысшего расцвета он достиг в конце второго века. Сегодня древнеримские памятники Трира включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Римский воин

    Самые старые города Германии

    Шпайер

    Римский военный лагерь, положивший начало истории Шпайера, был основан в 10-м году до н. э. Численность его гарнизона составляла 500 солдат. В 150-м году город, возникший на месте военного лагеря, был нанесен на карту мира греческим ученым Клавдием Птолемеем под кельтским названием Noviomagus. Археологические находки этого периода его истории выставлены в краеведческом Музее Пфальца.

  • Эрфурт

    Самые старые города Германии

    P.S.

    После распада Римской империи первые сведения о возникновении новых городов на территории нынешней Германии датированы началом VIII века, большинство - в Тюрингии и Гессене, некоторые - в Баварии. Среди них - Арнштадт (704 год), считавшийся самым старым городом ГДР, а также Фрайзинг (724), Бад-Херсфельд (736), Эрфурт (742, фото) и Фульда (744), основанные во время христианизации этих земель.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Аугсбург во времена Римской империи. Гравюра 1850 года

    Самые старые города Германии

    Критерии и признаки

    Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев - учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым - продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.

  • Кельн

    Самые старые города Германии

    Древний Рим

    Считается, что старейшие города, существующие до сих пор на территории нынешней Германии, возникли во времена Древнего Рима, то есть были основаны в качестве римских военных лагерей или гражданских поселений на территории здешних римских провинций - на прежних землях кельтских и германских племен вдоль Мозеля, Дуная и Рейна. На фото - капитолийская волчица в Кельне.

  • Реконструированная римская башня в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Главные кандидаты

    Часто старейшим немецким городом называют Трир. В любом случае, он был крупнейшим и важнейшим среди них - своего рода "Северным Римом", в котором проживало до 70 тысяч человек. Однако на это право также претендует Вормс. Именно он по решению федерального правительства представляет Германию в Рабочей группе старейших городов Европы. В тройку главных претендентов входит также баварский Кемптен.

  • Экспонат Римско-германского музея в Кельне

    Самые старые города Германии

    В алфавитном порядке

    Так как однозначного ответа на вопрос ученые не дают, мы предлагаем вашему вниманию список из 12 старейших немецких городов, составленный в алфавитном порядке. Многие из них уже отпраздновали свои 2000-летние юбилеи. Отметим также, что после распада Римской Империи новые города на территории нынешней Германии начали появляться лишь спустя несколько столетий - в начале VIII века.

  • План одного из римских гарнизонов на территории Германии

    Самые старые города Германии

    Андернах

    Этот город на левом берегу Рейна ведет свою историю с 12-го года до н. э. Римляне основали здесь лагерь, чтобы охранять переправу через реку на границе с германскими племенами. Место было выбрано около кельтского поселения Antunnacum. Во время раскопок в Андернахе были обнаружены остатки римских укреплений и терм, а также золотые украшения и монеты.

  • Одна их археологических находок, сделанных на территории Аугсбурга

    Самые старые города Германии

    Аугсбург

    Основателями немецкого города Аугсбурга были Друз Старший и Тиберий. В 15-м году до н. э. они прибыли сюда, чтобы по воле своего приемного отца - римского императора Октавиана Августа заложить военный лагерь. Позже он превратился во второе по величине после Трира римское поселение севернее Альп, а в конце первого века даже стал столицей провинции Реция. На фото - находка, сделанная в Аугсбурге.

  • Археологическая находка, сделанная во время раскопок в Бонне

    Самые старые города Германии

    Бонн

    Бывшая столица ФРГ Бонн также обязана своим появлением на картах и левом берегу Рейна древним римлянам, вернее - тому же самому пасынку Октавиана Августа - Друзу Старшему. В 11-м году до н. э. Друз заложил на этих землях германского племени эбуронов военный лагерь, чтобы разведывать отсюда новые территории. В 9-м году н. э. лагерь стал римским каструмом - большим укрепленным гарнизоном.

  • Средневековая городская стена в Вормсе

    Самые старые города Германии

    Вормс

    Старейшие свидетельства присутствия римлян на территории Вормса также относятся к временам правления Октавиана Августа. Их найдено немного, но этого достаточно, чтобы он претендовал на звание старейшего города Германии. При императоре Тиберии здесь началось строительство военного гарнизона, а также было заложено гражданское поселение, позже ставшее центром полуавтономного округа Civitas Vangionum.

  • Фрагмент мозаики Дионисия в Римско-германском музее Кельна

    Самые старые города Германии

    Кельн

    Многочисленные археологические находки, сделанные на территории Кельна, можно увидеть в Римско-германском музее. Укрепленное поселение Оппидум Убиорум было основано здесь в 38-м году до н. э. В середине I-го века оно получило статус колонии - Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Произошло это по воле жены императора Клавдия - родившейся здесь Агриппины, считающейся поэтому основательницей города.

  • Археологический парк Cambodunum

    Самые старые города Германии

    Кемптен

    В списке самых древних немецких городов Кемптен занимает особое место, так как именно он первым из них упомянут в летописях. Запись датирована 18-м годом н. э. Примерно за 30 лет до этого римские войска заняли здешние кельтские территории, на которых находилось поселение Cambodunum. В городе работает археологический парк. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века.

  • Немецкий угол - место впадения Мозеля в Рейн

    Самые старые города Германии

    Кобленц

    Этот город возник в стратегическом месте - там, где Мозель впадает в Рейн. Римский каструм был заложен в 9-м году до н. э. для охраны водного пути из Майнца в Ксантен. Выгодное положение привело к быстрому росту поселения. В Кобленце обнаружены остатки древнеримского храма. Для переправы через Рейн римляне построили 350-метровый деревянный мост, около 50 опор которого дошло до наших дней.

  • Исторический спектакль под открытым небом в Ксантене

    Самые старые города Германии

    Ксантен

    В Ксантене на Нижнем Рейне находится один из самых известных археологических парков Германии. Музей расположен на месте раскопок города Colonia Ulpia Traiana. Первый военный лагерь был заложен здесь по распоряжению Друза Старшего в 12-м году н. э. Примерно через сто лет поселение получило статус римской колонии. Она входила в число полутора сотен городов империи, имевших такие высшие права.

  • Реконструкция римского корабля в Майнце

    Самые старые города Германии

    Майнц

    Сегодня этот город является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, а во времена древних римлян был центром их провинции Верхняя Германия. Римские войска отвоевали эти земли у кельтов в 12-м году до н. э. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода. Также в этом месте находился самый большой римский театр севернее Альп, вмещавший до 10 тысяч зрителей.

  • Битва римлян и германцев под Нойсом

    Самые старые города Германии

    Нойс

    На территории Нойса, расположенного на левом берегу Рейна напротив Дюссельдорфа, находился один из важнейших гарнизонов для операций на землях германских племен - Castrum Novaesium. Лагерь был основан в 16-м году до н. э. Вокруг него вскоре возникло большое гражданское поселение для семей легионеров, торговцев и постоялых дворов. На рисунке 1630 года - битва римлян и германцев под Нойсом.

  • Порта Нигра

    Самые старые города Германии

    Трир

    До прихода римлян в этом месте на Мозеле проживало кельтское племя треверов. В 30-м году до н. э. здесь основали первый римский лагерь, а город Augusta Treverorum, названный в честь императора Октавиана Августа, был заложен около 16-го года до н. э. Своего наивысшего расцвета он достиг в конце второго века. Сегодня древнеримские памятники Трира включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Римский воин

    Самые старые города Германии

    Шпайер

    Римский военный лагерь, положивший начало истории Шпайера, был основан в 10-м году до н. э. Численность его гарнизона составляла 500 солдат. В 150-м году город, возникший на месте военного лагеря, был нанесен на карту мира греческим ученым Клавдием Птолемеем под кельтским названием Noviomagus. Археологические находки этого периода его истории выставлены в краеведческом Музее Пфальца.

  • Эрфурт

    Самые старые города Германии

    P.S.

    После распада Римской империи первые сведения о возникновении новых городов на территории нынешней Германии датированы началом VIII века, большинство - в Тюрингии и Гессене, некоторые - в Баварии. Среди них - Арнштадт (704 год), считавшийся самым старым городом ГДР, а также Фрайзинг (724), Бад-Херсфельд (736), Эрфурт (742, фото) и Фульда (744), основанные во время христианизации этих земель.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

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    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

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    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

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    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

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    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

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    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

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    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

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    Парк Мускау (Саксония)

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    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

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    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

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    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

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    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

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    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

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  • Аббатство Корвей

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    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

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    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

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    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

  • Участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

  • Водонапорные башни в Аугсбурге

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.  

Древний римлянин - современный пешеходный человечек

Такие светофорные человечки скоро появятся на одном из пешеходных переходов в немецком городе Бергкамен.  

Порта Нигра и другие достопримечательности Трира

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Трире. Основные сведения и советы туристам.  

Всемирное наследие: Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Немецкий храм, который спасла жена Наполеона

Самая большая романская церковь Европы находится в Шпайере - небольшом немецком городе на Рейне. В начале XIX века этот собор хотели использовать в качестве каменоломни. Часть II.  

Самая старая миква севернее Альп

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.  

А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия

Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.  

"Святой песок" - самое старое еврейское кладбище Европы

"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".  

"Иерусалим на Рейне" - кандидат во Всемирное наследие

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас значится немногим более четырех десятков немецких объектов. Через пять лет в него могут попасть места, связанные с историей немецких евреев.  

Сто хранителей готической вечности

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества.  

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор!  

Самое длинное сооружение в истории Римской империи

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии. Основные сведения и советы туристам.  

Аббатство Корвей: там, где уцелели "Анналы" Тацита

Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.  

Древнеримские страсти: Как император Нерон убивал свою кельнскую мать

2000 лет со дня рождения справляют только, когда речь идет о великих исторических личностях. Юлию Агриппину вряд ли можно назвать великой. Тем не менее, она оставила неизгладимый след в истории.  

Баварский Кемптен - один из старейших городов Германии

Этот город, расположенный в популярном туристическом регионе Альгой, был основан древними римлянами. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.  

Самые старые города Германии  

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

Аудио- и видеофайлы по теме

Памятники ЮНЕСКО: Трир  

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Памятники ЮНЕСКО: Средний Рейн  

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