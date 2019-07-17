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Сталинградская битва

Picture taken in 1942 of Soviet soldiers during the battle of Volgograd. (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Сталинградская битва глазами немецкого историка 17.07.2019

17 июля 1942 года началось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны - Сталинградская битва. Интервью DW с немецким историком.
04.07.1944, Weißrussland, Minsk: 5661859 04.07.1944 Great Patriotic War 1941-1945. Operation Bagration, the Belorussian Strategic Offensive June 23 - August 29, 1944. Minsk residents welcome Soviet soldiers (the Minsk Offensive of June 29 - July 4, 1944). RIA Novosti Foto: Ria Novosti//dpa |

Освобождение Минска и покушение на Гитлера - два звена одной цепи 03.07.2019

В ходе операции "Багратион" стало ясно: вермахту пришел конец. Среди немецких военачальников возникла идея свержения нацистской власти в Германии. Подробности в интервью DW c немецким историком.
03.07.1944, Weißrussland, Minsk: 5661860 03.07.1944 Great Patriotic War 1941-1945. Operation Bagration, the Belorussian Strategic Offensive June 23 - August 29, 1944. The Red Army enters Minsk (the Minsk Offensive of June 29 - July 4, 1944). RIA Novosti Foto: Ria Novosti//dpa |

Операция "Багратион" и освобождение Минска: был ли шанс у Гитлера? 22.06.2019

75 лет назад началась одна из самых масштабных военных операций за всю историю человечества - Белорусская наступательная операция. О ее значении - в интервью DW с немецким историком.
Quelle: http://www.volksbund.de/presse/pressefotos.html Symbolkreuz auf der deutschen Kiregsgräberstätte in Apscheronsk am westlichen Rand des Kaukasus/Russland (Ansicht vergrößern) Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Foto: Uwe Zucchi Abdruck honorarfrei Belegexemplar erbeten

Немецкие и российские горные стрелки ищут на Кавказе останки солдат Второй мировой 24.08.2018

На высоте около 2600 метров поисковой экспедиции, возможно, удалось обнаружить два места массового захоронения солдат вермахта. В одном - найдены около 200 могил.
Die zerstörte Stadtmitte von Stalingrad nach der Kapitulation. Die Ende August 1942 bis Stalingrad vorgestoßene deutsche 6. Armee mit rund 280000 Mann unter Generaloberst Friedrich Paulus wurde Ende November 1942 von der sowjetischen Armee eingekesselt. Trotz des Verbots Adolf Hitlers, zu kapitulieren oder auszubrechen, kapitulierte Paulus - nicht zuletzt wegen der desolaten Versorgungslage - am 31. Januar 1943 für den größten Teil seiner Truppen, die restliche Armee folgte der Kapitulation am 2. Februar 1943. Bei der Schlacht um Stalingrad, die als eine der kriegsentscheidenden in die Geschichte eingegangen ist, fielen rund 146 000 Soldaten, 90 000 kamen in Kriegsgefangenschaft. | Verwendung weltweit

Немецкий историк призвал создать в Волгограде европейский центр памяти 02.02.2018

Автор книги исследования о Сталинградской битве предложил создать в Волгограде европейский центр памяти и примирения. Немецкий историк считает, что этот город может помочь "выйти из узких коридоров национальной памяти".
Gefangene deutsche Soldaten vor Stalingrad, 1943 |

Пленный немец написал о Сталинграде два похожих романа 02.02.2018

Хайнрих Герлах написал о Сталинграде два романа. Первый - в советском плену, второй - в ФРГ.

Der Bundesadler ist am 17.10.2017 in Berlin im Plenarsaal des Bundestages zu sehen. Der Bundestag wird für die konstituierende Sitzung am 24.10.2017 umgebaut. Mit der FDP und AfD kommen zwei weitere Fraktionen dazu. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

На российского школьника пожаловались в ФСБ за речь в бундестаге 20.11.2017

Ученик гимназии из Нового Уренгоя стал объектом травли в России после того, как назвал воевавших во Второй мировой войне солдат вермахта "невинно погибшими".

Christian Holtz ist Initiator des Projekts Friedenskapelle von Rossoschka Friedenskapelle für Stalingrad: Deutsches Ost-West-Wirtschaftsforum stiftet Gedenkort Die Friedenskapelle wird den russischen und deutschen Teil des Soldatenfriedhofs miteinander verbinden und unterstreicht damit das gemeinsame Gedenken an die Opfer der Schlacht von Stalingrad. Fotos Wolgograd/Stalingrad Robert Richter/DW, Studio Moskau © DW/R. Richter

Символ примирения - ''часовня мира'' на месте Сталинградской битвы (видео) 07.09.2016

Сталинградская битва - одно из самых жестоких сражений Второй мировой войны. Сейчас на мемориальном кладбище в селе Россошки Волгоградской области появилась ''Часовня мира'' - символ памяти и примирения.

"Часовня мира" - символ примирения на месте Сталинградской битвы (07.09.2016) 07.09.2016

Сталинградская битва - одно из самых жестоких сражений Второй мировой войны. Сейчас на мемориальном кладбище в селе Россошки Волгоградской области появилась "Часовня мира" - символ памяти и примирения.

"Часовня мира" как символ примирения российского и немецкого народов - DW Новости (07.09.2016) 07.09.2016

На мемориальном кладбище в селе Россошки похоронены красноармейцы и солдаты вермахта, погибшие во время Сталинградской битвы. Сейчас здесь появилась "Часовня мира" - символ памяти и примирения.
07.05.2015 *** Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Russlands Außenminister Sergej Lawrow (r), legen am 07.05.2015 in der Zentralen Gedenkstätte Russlands zur Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad auf dem Mamajew-Hügel bei Wolgograd (Russland) einen Kranz nieder. Beide Politiker gedenken im ehemaligen Stalingrad des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Foto: Soeren Stache/dpa

Лавров и Штайнмайер возложили венки на Мамаевом кургане 07.05.2015

Главы МИД Германии и России намерены после мемориальных мероприятий обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине.
Quelle: http://www.volksbund.de/presse/pressefotos.html Letzter Gruß: auf der deutschen Kriegsgräberstätte in Eger/Tschechien (Ansicht vergrößern) Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Foto: Uwe Zucchi Abdruck honorarfrei Belegexemplar erbeten

Могила номер 105: Как немцы ищут родственников, погибших во Второй мировой 22.06.2014

Почти у каждого немца есть родственники, которые прошли через Вторую мировую войну. Многие из них погибли или пропали без вести в России. Как немцы ищут их следы, выясняла DW.
Picture taken in 1942 of Soviet soldiers during the battle of Volgograd. (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Комментарий: Историю нельзя использовать в своих интересах 09.10.2013

Сталинград для россиян - символ героической победы, для немцев - вины и полного поражения. Но можно ли строить будущее на исторических символах? - спрашивает Инго Маннтойфель.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Пресса: Русским и немцам стоило бы отметить годовщину Сталинградской битвы вместе 04.02.2013

Немецкая печать сожалеет о том, что годовщину Сталинградской битвы немцы и россияне вспоминают по отдельности. И недоумевает по поводу временного присвоения Волгограду имени Сталина.
1310824 Russia, Volgograd. 12/09/2012 The Motherland Monument on Mamayev Hill, Volgograd. Kirill Braga/RIA Novosti

Сталинград: трагедия, миф, бренд 02.02.2013

В Военно-историческом музее Дрездена проходит выставка, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы. Какое значение имело это сражение для исхода войны?
Zu sehen ist Christian Heinecke, Orchestervostand der Osnabrücker Symphoniker, in Wolgograd/Stalingrad. Januar 2013.

В Сталинград - с любовью 01.02.2013

3 февраля в Волгограде прошел совместный концерт двух оркестров: немецкого и российского. Музыканты из Оснабрюка приготовили подарки публике и запаслись лекарствами перед поездкой.