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17 июля 1942 года началось одно из крупнейших сражений Второй мировой войны - Сталинградская битва. Интервью DW с немецким историком.
В ходе операции "Багратион" стало ясно: вермахту пришел конец. Среди немецких военачальников возникла идея свержения нацистской власти в Германии. Подробности в интервью DW c немецким историком.
75 лет назад началась одна из самых масштабных военных операций за всю историю человечества - Белорусская наступательная операция. О ее значении - в интервью DW с немецким историком.
На высоте около 2600 метров поисковой экспедиции, возможно, удалось обнаружить два места массового захоронения солдат вермахта. В одном - найдены около 200 могил.
Автор книги исследования о Сталинградской битве предложил создать в Волгограде европейский центр памяти и примирения. Немецкий историк считает, что этот город может помочь "выйти из узких коридоров национальной памяти".
Хайнрих Герлах написал о Сталинграде два романа. Первый - в советском плену, второй - в ФРГ.
Ученик гимназии из Нового Уренгоя стал объектом травли в России после того, как назвал воевавших во Второй мировой войне солдат вермахта "невинно погибшими".
Сталинградская битва - одно из самых жестоких сражений Второй мировой войны. Сейчас на мемориальном кладбище в селе Россошки Волгоградской области появилась ''Часовня мира'' - символ памяти и примирения.
Сталинградская битва - одно из самых жестоких сражений Второй мировой войны. Сейчас на мемориальном кладбище в селе Россошки Волгоградской области появилась "Часовня мира" - символ памяти и примирения.
На мемориальном кладбище в селе Россошки похоронены красноармейцы и солдаты вермахта, погибшие во время Сталинградской битвы. Сейчас здесь появилась "Часовня мира" - символ памяти и примирения.
Главы МИД Германии и России намерены после мемориальных мероприятий обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине.
Почти у каждого немца есть родственники, которые прошли через Вторую мировую войну. Многие из них погибли или пропали без вести в России. Как немцы ищут их следы, выясняла DW.
Сталинград для россиян - символ героической победы, для немцев - вины и полного поражения. Но можно ли строить будущее на исторических символах? - спрашивает Инго Маннтойфель.
Немецкая печать сожалеет о том, что годовщину Сталинградской битвы немцы и россияне вспоминают по отдельности. И недоумевает по поводу временного присвоения Волгограду имени Сталина.
В Военно-историческом музее Дрездена проходит выставка, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы. Какое значение имело это сражение для исхода войны?
3 февраля в Волгограде прошел совместный концерт двух оркестров: немецкого и российского. Музыканты из Оснабрюка приготовили подарки публике и запаслись лекарствами перед поездкой.
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