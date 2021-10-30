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Спецслужбы США

Американские структуры, выполняющие специальные функции, в том числе по разведке и обороне.

Virus attack in city.

Спецслужбы США: Истоки COVID-19 могут остаться неизвестными 30.10.2021

Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
(191112) -- FARS, Nov. 12, 2019 () -- A man walks on the dried-up part of the Maharloo Lake in Fars Province, southern Iran, Nov. 11, 2019. A large part of Maharloo Lake has almost disappeared over the past years due to drought. (Photo by Ahmad Halabisaz/)

Разведслужбы США: Глобальное потепление - угроза нацбезопасности 22.10.2021

Это первый случай, когда спецслужбы США представили свою оценку последствиям изменения климата. Отчет опубликован примерно за десять дней до начала конференции ООН по климату в Глазго.

200213 -- WUHAN, Feb. 13, 2020 -- A staff member works in a laboratory in Wuhan, central China s Hubei Province, Feb. 13, 2020. As a designated service provider of nucleic acid detection of the novel coronavirus, KingMed Diagnostics laboratory in Wuhan conducts non-stop detection service and detects over 2,000 samples from various cities in Hubei Province every day. CHINA-HUBEI-WUHAN-NCP-LABORATORY CN ChengxMin PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Спецслужбы США не считают коронавирус SARS-CoV-2 биологическим оружием 28.08.2021

Спецслужбы США не выявили однозначный источник пандемии, но исключили вероятность разработки вируса в качестве биологического оружия. Они допустили переход коронавируса от животного и инцидент в лаборатории.
29.01.2020, Österreich, Wien: Im Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien werden Laboruntersuchungen zur Abklärung des Coronavirus vorgenommen. Foto: Hans Punz/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Разведка США не пришла к конкретным выводам о происхождении SARS-CoV-2 25.08.2021

Спецслужбы США по поручению президента Байдена составили новый отчет о происхождении SARS-CoV-2. Он не объясняет, перешел ли вирус к людям естественным путем или при утечке из лаборатории, пишет WSJ.
Kabul ist die Hauptstadt Afghanistans. Sie ist mit rund 3,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt Afghanistans und das ökonomische und kulturelle Zentrum des Landes; Copyright: Faheem

Спецслужбы США предполагают скорый захват талибами Кабула 11.08.2021

По оценке разведки США, город может быть захвачен уже через 30-90 дней после вывода американского военного контингента из Афганистана - гораздо раньше, чем предполагалось изначально.
IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum «Cyber Range» im neuen Cybersicherheitszentrum «Athene», wie eingeschleuste Erpresser-Programme («Ransomware») unschädlich gemacht werden können. Kurz vor Weihnachten legen Cyberattacken öffentliche Einrichtungen lahm. Vor allem der Trojaner Emotet treibt sein Unwesen und geht dabei besonders raffiniert vor. (zu dpa «Gefährlicher Anhang - Schadsoftware stört öffentliche Einrichtungen») +++ dpa-Bildfunk +++

Спецслужбы США и Британии обвиняют ГРУ в кибератаках на сотни целей по всему миру 01.07.2021

По данным спецслужб США и Великобритании, к кибератакам, которые ранее приписывались частным группировкам хакеров, причастно ГУ Генштаба РФ. За два года по всему миру им совершены нападения на сотни целей.
UFO comprising a ring of lights, photographed in the evening sky by Fred and Phyll Dickeson of Timaru, New Zealand Date: 27 October 1979 (Mary Evans Picture Library) || Nur für redaktionelle Verwendung

Спецслужбы США обнародовали отчет о неопознанных летающих объектах 26.06.2021

Спецслужбы США проанализировали десятки свидетельств военных об НЛО. Свои выводы они представили в девятистраничном отчете.

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021) 31.05.2021

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
FILE - This Saturday, July 14, 2018 file photo shows the building of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of Russia, also know as Russian military intelligence service in Moscow, Russia. After seeing its secrets increasingly exposed by determined journalists and Kremlin critics, the Russian military intelligence agency known as the GRU endured another hit Friday, Oct. 26: A new report details misbehavior, sloppiness and bizarre bureaucratic decisions that allowed a Russian journalist to identify multiple alleged GRU officers. While no one is suspected of grave wrongdoing, journalist Sergei Kanev says he wants to call attention to problems within an organization that he feels has crossed a line beyond traditional spying into unchecked violence and foreign interference. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

В США подозревают ГРУ в атаках с применением "направленной энергии" 11.05.2021

Спецслужбы США расширяют расследование случаев применения направленного излучения против американских чиновников. В атаках подозревают российское ГРУ, но доказательств его причастности нет.
A sign is seen at Colonial Pipeline Baltimore Delivery in Baltimore, Maryland on May 10, 2021. - The US government declared a regional emergency Son May 9, 2021 as the largest fuel pipeline system in the United States remained largely shut down, two days after a major ransomware attack was detected. The Colonial Pipeline Company ships gasoline and jet fuel from the Gulf Coast of Texas to the populous East Coast through 5,500 miles (8,850 kilometers) of pipeline, serving 50 million consumers. The company said it was the victim of a cybersecurity attack involving ransomware -- attacks that encrypt computer systems and seek to extract payments from operators. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Атаковавшие трубопровод в США хакеры заявили, что хотят лишь денег 11.05.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможную причастность России к кибератаке. Спецслужбы США проверяют, связана ли группировка хакеров DarkSide с властями РФ.

Supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S. January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith TPX IMAGES OF THE DAY

Спецслужбы США установили личности 400 нападавших на Капитолий 27.01.2021

ФБР, идентифицируя участников нападения на Конгресс, обратилось за помощью к населению и получило 200 тысяч обращений. Некоторые узнали на кадрах из Капитолия своих друзей или родственников.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 01.07.2013 in Hannover neben einem Serverschrank mit Netzwerkkabeln. (zu dpa Niedersachsen fürchtet sich vor Hacker-Angriffen vom 07.08.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Спецслужбы США подозревают россиян в кибератаке Sunburst 05.01.2021

Эксперты ФБР, АНБ и других спецслужб предполагают, что ответственность за мощную хакерскую атаку под названием Sunburst лежит на россиянах. Ее целью был сбор разведданных, сказано в совместном заявлении.

Почему покушение на Навального не расследуют в России: депутат Думы Вячеслав Никонов в Conflict Zone 18.12.2020

Путин считает, что Навального поддерживают спецслужбы США, и признает, что в РФ за ним "присматривали". Ранее в интервью DW член Госдумы ("Единая Россия") Вячеслав Никонов объяснил, почему дело Навального не расследуют.
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Спецслужбы США раскрыли шпионскую программу Drovorub 14.08.2020

Российские хакеры, связанные с ГРУ, по данным спецслужб США, разработали шпионскую программу, проникающую в компьютеры с Linux. АНБ и ФБР предупреждают об опасности.

US President Donald Trump is being removed by a member of the secret service from the Brady Briefing Room of the White House in Washington, DC, on August 10, 2020. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Из-за стрельбы у Белого дома Трамп прервал брифинг 10.08.2020

В непосредственной близости от Белого дома охрана открыла стрельбу по вооруженному человеку. Вскоре он был задержан спецслужбами.
El exvicepresdiente Joe Biden y probable candidato demócrata a la presidencia, durante un discurso ofrecido en Filadelfia este martes 2 de junio de 2020. (JIM WATSON/Getty Images/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Спецслужбы США заявили о намерении РФ опорочить Байдена перед выборами 07.08.2020

Москва критиковала Джозефа Байдена за его роль в политике администрации Барака Обамы по Украине, она хочет очернить бывшего вице-президента США перед выборами, заявил глава Наццентра контрразведки и безопасности.
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