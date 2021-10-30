Американские структуры, выполняющие специальные функции, в том числе по разведке и обороне.
О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
Путин считает, что Навального поддерживают спецслужбы США, и признает, что в РФ за ним "присматривали". Ранее в интервью DW член Госдумы ("Единая Россия") Вячеслав Никонов объяснил, почему дело Навального не расследуют.