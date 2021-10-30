Спецслужбы США и Британии обвиняют ГРУ в кибератаках на сотни целей по всему миру

По данным спецслужб США и Великобритании, к кибератакам, которые ранее приписывались частным группировкам хакеров, причастно ГУ Генштаба РФ. За два года по всему миру им совершены нападения на сотни целей.