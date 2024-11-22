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Спецслужбы США опасаются диверсий в оборонных компаниях

Сергей Ромашенко
22 ноября 2024 г.

Национальная разведка США призвала компании оборонного сектора проявлять бдительность. Есть опасения, что спецслужбы РФ могут вербовать сотрудников оборонных предприятий.

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В США опасаются диверсий со стороны России
В США опасаются диверсий со стороны РоссииФото: Kai Remmers/dpa/picture alliance

Разведсообщество США предупредило американские компании военно-промышленного сектора о возросшей угрозе диверсий со стороны связанных с Россией субъектов. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предупреждение, обнародованное на сайте Директора национальной разведки США.

Документ выпущен на фоне угроз со стороны президента РФ Владимира Путина и других российских представителей. В своем видеообращении, посвященном удару по Украине российской ракетой средней дальности в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, Путин заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, оружие которых украинские военные используют для ударов по России. Среди этих стран есть и США.

Вербовка сотрудников оборонных компаний

В сообщении американского разведсообщества говорится, что российские спецслужбы могут вербовать "инсайдеров" из числа сотрудников оборонных предприятий и нанимать третьих лиц для совершения диверсий. Разведслужбы США указывают на серию диверсий, совершенных в ряде стран Европы предположительно лицами, связанными с Россией. "Российские диверсии в Европе увеличивают риск для американских компаний за рубежом, а потенциально и в самих США", - указывают разведслужбы.

Путин 21 ноября заявил, что российские военные нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам президента РФ, это одна из новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник". Ранее Россия не использовала это оружие в войне против Украины и не заявляла о его существовании. Ряд экспертов полагает, что речь идет о ракете, созданной на базе ракетного комплекса "Рубеж" с дальностью до 6000 километров.

Путин: "Право на удары по военным объектам Запада"

Отдельно Путин подчеркнул, что Россия имеет право наносить удары по "военным объектам" зарубежных стран. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь независимо от действий России.

В Украине было отменено запланированное на 22 ноября заседание Верховной рады. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, в том числе на депутатов, сообщают, что причина этого - угроза ракетного удара по правительственному кварталу в Киеве. Официально это не подтверждено.

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