"Спецоперация" в Беларуси: Лукашенко объявил, что предъявит претензии ФРГ

В Беларуси проведена некая "масштабная антитеррористическая операция". Об этом заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости в пятницу, 2 июля.

Одновременно он пообещал, что по итогам операции "предъявит претензии" руководству Германии. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Масу (Heiko Maas), министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - цитирует его агентство БелТа. "Об этом позже", - добавил Лукашенко.

Суть операции он пока не раскрыл.

"Нам казалось, что они (Запад. - Ред.) экономически будут нас душить", - отметил он. "Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", добавил белорусский правитель, не объяснив, однако, с чем связаны подобные утверждения.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что Минск приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" . Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Гёте-Институт и DAAD на время прекратили работу в Беларуси

Министерство иностранных дел ФРГ 30 июня заявило о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске, говорилось в сообщении.

"Мы очень сожалеем о желании белорусского правительства и надеемся, что в будущем сможем продолжить работу в Беларуси", - подчеркнул генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert).

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