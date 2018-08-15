 Спасательный корабль Aquarius ожидают в порту Валетты | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2018

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Европа

Спасательный корабль Aquarius ожидают в порту Валетты

На борту зафрахтованного организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" находятся более 140 беженцев, они будут распределены между несколькими странами ЕС.

Aquarius заходит в порт Валетты

Aquarius заходит в порт Валетты

Спасательный корабль Aquarius, на борту которого находятся более 140 беженцев, ожидается на Мальте. Он должен зайти в порт Сенглея близ Валетты во второй половине дня 15 августа, сообщило мальтийское правительство.

Днем ранее власти Мальты заявили о готовности принять корабль, зафрахтованный организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ". Впоследствии мигранты, находящиеся на его борту, будут распределены между Германией, Францией, Люксембургом, Португалией и Испанией. Государства достигли соглашения по приему и распределению находящихся на спасательном судне мигрантов.

50 беженцев примет Германия

В частности, Германия намерена принять до 50 беженцев с корабля Aquarius. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) принял решение, "исходя из гуманных побуждений". В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности страны принять 60 беженцев.

Контекст

В общей сложности на борту  Aquarius находится 141 мигрант, все из них были спасены в Средиземном море несколькими днями ранее. Около половины беженцев - несовершеннолетние, сообщил представитель "Врачей без границ". Большинство спасенных в Средиземном море мигрантов составляют жители Сомали и Эритреи. У граждан этих стран, как правило, имеются хорошие шансы на предоставление убежища, отмечает информационное агентство AFP.

Aquarius продолжит спасение беженцев

Между тем глава организации SOS Méditerranée в Германии  Верена Папке (Verena Papke)  сообщила, что Aquarius продолжит спасать беженцев в Средиземном море. Корабль "как можно быстрее начнет новую спасательную операцию", заявила она на пресс-конференции в Берлине.

В июне Испания приняла более 600 беженцев с Aquarius, спасенных у берегов Ливии. Ранее Италия и Мальта уже отказывали Aquarius в доступе к гаваням, что вызвало обеспокоенность Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

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