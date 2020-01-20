 Со счетов Яшина и Жданова несколько раз списали погашенный долг по иску московского метро | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2020

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Россия

Со счетов Яшина и Жданова несколько раз списали погашенный долг по иску московского метро

Оппозиционеры утверждают, что с их счетов списали деньги по иску московского метро, несмотря на то что требуемую задолженность в январе погасил Алексей Навальный.

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

Со счетов директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, муниципального депутата округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова несколько раз списали по около 56 тысяч рублей. Оппозиционеры утверждают, что эта сумма, которую у них отсудил ГУП "Московский метрополитен" за акции протеста 27 июля 2019 года. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook Илья Яшин и Иван Жданов.

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По их данным, банки списали деньги по требованию судебных приставов. Илья Яшин заявил, что сумму с его счетов сняли четыре раза. Иван Жданов подчеркнул, что по решению суда, сумма должна быть взыскана солидарно. По его словам, это значит, что она взыскивается один раз и выплатить ее может кто угодно. Алексей Навальный погасил задолженность 31 января и уведомил судебных приставов, после чего производство дела прекратили.

Вечером 3 февраля на сайте судебных приставов в Банке данных исполнительных производств напротив фамилии Яшина и Жданова числился долг в 56557 рублей. 

Иски к оппозиционерам

Московский метрополитен подал судебный иск к организаторам протестных митингов за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в конце августа 2019 года. Из-за летних акций протеста в Москве судебные иски к оппозиционерам к подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения", а также МВД и прокуратура Москвы.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. А к оппозиционным политикам были предъявлены иски за вытоптанный газон, за перекрытие дорог, за задержки рейсов общественного транспорта и так далее.

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    Автор: Григорий Аросев


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