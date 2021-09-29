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Сочи

Город-курорт в России, на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае. Был столицей XXII зимних Олимпийских игр в 2014 году.

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2021: People are seen at the Sochi Autodrom racing circuit hosting the 2021 Formula One Russian Grand Prix. The third practice session of the 2021 F1 Russian Grand Prix has been canceled amid heavy rains in Sochi. Sergei Fadeichev/TASS

Из-за непогоды ограничено авиа- и железнодорожное сообщение в Сочи 25.09.2021

По данным МЧС России, 25 и 26 сентября на территории Краснодарского края местами будут идти ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference following a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

"Важные истории" нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей 14.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья владеют дорогой недвижимостью в Москве, Петербурге, Сочи и Великобритании, выяснили журналисты "Важных историй".

Полмиллиарда от Путина и угроза суда в Гааге: что будет дальше с Лукашенко? DW Новости (31.05.2021) 31.05.2021

Режим в Минске получит от Кремля транш кредита на сумму в 500 млн долларов. Между тем, кроме как в Россию, Лукашенко уже никуда не ездит. Грозит ли ему уголовное преследование в Гааге и ФРГ? Мнение правоведа из Берлина.
Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko talks to each other standing on the boat during their meeting in the Black Sea resort of Sochi, in Russia, Saturday, May 29, 2021.(Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

СМИ ФРГ о встрече Путина и Лукашенко: Угроза для ЕС или повод для оптимизма? 31.05.2021

Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи и выплата Беларуси 500 млн долларов в рамках российского госредита привлекли внимание немецкой прессы. Подробности о ее реакции - у DW.
Karikatur von Sergey Elkin zu Lukaschenko erhält von Putin 500 Millionen Euro Belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko kommt zum Geldautomaten, in dem russischer Präsident Wladimir Putin sitzt.

Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи 31.05.2021

Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
Russian President Vladimir Putin (R) meets with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko in Sochi, on May 28, 2021. (Photo by Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP) (Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images)

Путин и Лукашенко договорились о втором транше кредита в 500 млн долларов 29.05.2021

Минск получил первые 500 млн долларов в рамках госкредита от Москвы в декабре 2020-го. Теперь президент РФ Путин обсудил в Сочи с правящим в Беларуси Лукашенко второй транш.
Russian President Vladimir Putin meets with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko in Sochi, Russia May 28, 2021. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Лукашенко пожаловался Путину на давление Запада 28.05.2021

Санкции ЕС ударят по авиакомпании "Белавиа", которая не имеет отношения к случаю с самолетом Ryanair, заявил Лукашенко на встрече с Путиным. Он пообещал показать президенту РФ документы, касающиеся инцидента.

Российские политологи: Для Путина Лукашенко и токсичен, и необходим (28.05.2021) 28.05.2021

Российские политологи о том, что усиливающаяся конфронтация с Западом делает отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко еще более тесными. Кремль готов и дальше платить режиму в Беларуси.

Путин и Лукашенко в Сочи: почему Кремлю выгоден режим Лукашенко в Беларуси. DW Новости (28.05.2021) 28.05.2021

Александр Лукашенко, оказавшийся в международной изоляции, может оказаться в еще большей зависимости от России и лично Путина. На фоне действующих и уже анонсированных новых санкций проблем с деньгами у режима будет все больше.

Путину выгоден арест Протасевича? (25.05.2021) 25.05.2021

Александр Лукашенко поедет в Сочи в конце этой недели встречаться с Владимиром Путиным. Многие российские политологи не сомневаются, что речь снова пойдет о деньгах.

NOVOKUZNETSK, RUSSIA - AUGUST 1, 2017: An aerial view of central Novokuznetsk, Kemerovo Region. Kirill Kukhmar/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05A8B7 Novokuznetsk Russia August 1 2017 to Aerial View of Central Novokuznetsk Kemerovo Region Kirill Kukhmar TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS05A8B7

Две трети городов России признаны неблагоприятными для жизни 02.04.2021

В числе самых благоприятных для проживания российских городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Грозный, Сочи, Тюмень, а также ряд городов Подмосковья.
15.12.2018, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 15, 2018: St Petersburg Music House Artistic Director, cellist Sergei Roldugin at a gala concert marking the 80th birthday of conductor Yuri Temirkanov in the Grand Hall of the St Petersburg Philharmonic. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa

Фонд Ролдугина обслужит олимпийские объекты в Сочи за 172 млн рублей 28.03.2021

Фонд "Талант и успех" друга Путина Сергея Ролдугина получил подряд на обслуживание объектов Олимпийского парка. 150 миллионов выделены из бюджета Краснодарского края, еще 22 миллиона - из бюджета города Сочи.
19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

В Сочи арестованы члены организации "Свидетели Иеговы" 26.03.2021

Двух членов организации "Свидетели Иеговы" суд в Сочи поместил под домашний арест. Мера пресечения в отношении еще двоих фигурантов дела о "вовлечении граждан в экстремистскую деятельность" пока не выбрана.
ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Томас Бах - тактик на троне МОК 10.03.2021

10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.

Лукашенко в гостях у Путина. Россия и внешний мир. Новые санкции для России – "Заповедник", выпуск 159, 28.02.21 28.02.2021

Сюжет о встрече Путина и Лукашенко в Сочи, во дворце. Музыкальный номер об отношениях России и остального мира. Европейские лидеры решают, что делать с русскими соседями. Смотрите в 159-м выпуске "Заповедника"!
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