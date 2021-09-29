Город-курорт в России, на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае. Был столицей XXII зимних Олимпийских игр в 2014 году.
В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
Режим в Минске получит от Кремля транш кредита на сумму в 500 млн долларов. Между тем, кроме как в Россию, Лукашенко уже никуда не ездит. Грозит ли ему уголовное преследование в Гааге и ФРГ? Мнение правоведа из Берлина.
Александр Лукашенко, оказавшийся в международной изоляции, может оказаться в еще большей зависимости от России и лично Путина. На фоне действующих и уже анонсированных новых санкций проблем с деньгами у режима будет все больше.
Сюжет о встрече Путина и Лукашенко в Сочи, во дворце. Музыкальный номер об отношениях России и остального мира. Европейские лидеры решают, что делать с русскими соседями. Смотрите в 159-м выпуске "Заповедника"!