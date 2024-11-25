С загоревшимся SSJ ранее произошли 15 авиаинцидентов

На борту Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в Анталье, за последние 3,5 года произошли 15 авиапроисшествий, три из них - осенью, пишет "Агентство. Новости".

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) российской авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс из Сочи и загоревшегося после приземления в аэропорту турецкого города Анталья, за последние 3,5 года произошли 15 авиапроисшествий, три из них - осенью. На это в понедельник, 25 ноября, обратило внимание "Агентство. Новости".

Самолет с номером RA-89085 ввели в эксплуатацию в феврале 2017 года. С марта 2021 года Telegram-каналы Aviaincident и "Авиаторщина" сообщили о 15 инцидентах с лайнером.

Так, 7 сентября машину со взлетной полосы вернули на стоянку по техпричинам, 28 сентября самолет прекратил взлет из-за повышенной вибрации двигателя, 16 октября SSJ повредил створки шасси при вынужденной посадке из-за отказа гидросистемы.

Пассажиры в Анталье не пострадали

По информации авиакомпании, Superjet 24 ноября загорелся после жесткой посадки в неблагоприятных метеоусловиях при сильном дожде и ветре.

Пожар был потушен, 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадавших не было.

По версии авиаблогов, при приземлении наблюдалось "козление" - отскок от полосы, в результате стойка шасси продавила топливный бак, загорелся левый двигатель.

СК России устанавливает виновных

Следственный комитет (СК) России и Росавиация устанавливают виновных. Близкий к следствию источник, сообщил газете "Коммерсанту", что рассматриваются две версии - сдвиг крыла при посадке или ошибка пилота, - "как в 2019 году в Шереметьево".

В июне 2023 года Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова - командира самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Происшествие в аэропорту Шереметьево в 2019 году

По версии обвинения, самолет, которым управлял Евдокимов, был недостаточно сбалансирован, посадка происходила с перегрузкой, а командир судна "не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности". Сам подсудимый вины не признавал, настаивая, что причиной ЧП стали недостатки в конструкции самолета.

Кроме того, суд взыскал с Евдокимова 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил управлять воздушными судами в течение трех лет.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года выполнял рейс Москва-Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек. Минтранс РФ не стал приостанавливать эксплуатацию самолетов этой модели.