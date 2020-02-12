Соратники Меркель из ХДС ищут нового лидера и новый курс

В партии, которую долгие годы возглавляла Ангела Меркель, - Христианско-демократическом союзе (ХДС) - разброд и шатание. Сначала с поста председателя ХДС ушла сама Меркель (Angela Merkel), затем - ее преемница в должности и протеже - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). 10 февраля АКК - до такой аббревиатуры в Германии сокращают ее имя и фамилию - заявила, что не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры и уйдет с поста председателя ХДС.

Крамп-Карренбауэр пробыла в должности председателя ХДС всего 14 месяцев, однако этого ей оказалось достаточно, чтобы понять неизбежность поражения во внутрипартийной борьбе за власть. Одна из причин фиаско АКК в том, что протеже Ангелы Меркель так и не смогла выйти из тени своей популярной предшественницы во главе ХДС, сохранившей за собой самый важный в Германии пост канцлера. А, кроме того, преемнице Меркель по партийной линии не удалось сплотить ряды христианских демократов и преодолеть внутрипартийные противоречия, которые, впрочем, возникли еще во времена председательства самой Меркель и из-за ее партийной политики.

Меркель и "социал-демократизация" консерваторов

Ангела Меркель после избрания председателем ХДС в 2000 году

Идеология ХДС совмещает три части: христианско-социальную, либеральную и консервативную. Все эти три части важны в равной степени, не уставала повторять АКК после своего избрания председателем партии на съезде в Гамбурге в декабре 2018 года.

Но многие христианские демократы и их разочарованные избиратели, переметнувшиеся к другим партиям, так не считают. Их не устраивает, что Ангела Меркель, возглавившая ХДС в 2000 году, сдвинула партию влево и заставила ее перенять целый ряд социал-демократических взглядов. Она, дескать, разбазарила христианско-демократическое "столовое серебро", отказавшись от считавшихся ранее незыблемыми и само собой разумеющихся позиций.

Примеры? Решение отключить все действующие в Германии атомные электростанции… Отмена всеобщей воинской повинности… Превращение ФРГ в иммиграционную страну… Заигрывание и даже попытки создать правительственную коалицию с "зелеными"… Однополые браки… Ангела Меркель сделала в Германии возможным прежде немыслимое для ХДС.

Щедрая социальная политика правительства Меркель во многом объясняется действиями ее партнера по правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Но канцлер ловко умела записать на свой баланс ставшие законом удачные социал-демократические инициативы. В результате электоральные позиции СДПГ слабели, а ХДС - крепли.

Обнаженный правый фланг заполняют популисты

На правом фланге в бундестаге - фракция АдГ

Но одновременно христианские демократы обнажали свой правый политический фланг. Образовавшийся вакуум стала заполнять "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступавшая на первых порах в роли хранительницы "консервативного Грааля", а со временем трансформировавшаяся в правопопулистскую и отчасти даже праворадикальную партию.

В ХДС пока не знают, чем ответить и как остановить взлет популярности АдГ. Отгородиться непроницаемой стеной или попытаться задушить в объятиях на парламентском уровне? На востоке Германии есть деятели ХДС, которые были бы не прочь поэкспериментировать и на практике проверить, можно ли сотрудничать с правыми популистами. В том числе и для того, чтобы с помощью крена в их сторону реанимировать консервативное начало христианской демократии.

В среде христианских демократов на западе Германии отторжение АдГ настолько велико, что ни о каких контактах с популистами не может быть и речи. Это, однако, не означает, что в старых федеральных землях никто в ХДС не хотел бы вернуть партию на прежний, более консервативный курс.

Внутрипартийные оппоненты Меркель объединились в союз

Йенс Шпан

Около трех лет назад некоторые христианские демократы, не желавшие поступиться консервативными принципами, объединились в так называемый "Союз за ценности" (Werteunion).

На встрече участников этого объединения в апреле 2018 года был принят "Консервативный манифест", содержащий резкую критику миграционной политики Ангелы Меркель, предложение вернуть всеобщую воинскую повинность и тезис о том, что главной основой общества остаются традиционный брак и семья в составе отца, матери и детей.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), слывущий - несмотря на брак с мужчиной - убежденным консерватором, к "Союзу за ценности" не примкнул, но отправил на собрание его членов приветствие. Партии, написал Шпан, нужны такие формирования, как этот союз, и приверженность умному либеральному консерватизму. "Если мы будем выступать и действовать с позиций, которых в последнее время болезненно не хватало широким слоям ощущающих свою гражданскую ответственность избирателей, - считает он, - то сможем сделать АдГ избыточной".

ХДС вперед в прошлое?

Чем хуже результаты опросов и выборов, тем больше в ХДС сторонников такой точки зрения. Партия утратила свой уникальный профиль, ее теперь не отличить от СДПГ, сетуют одни. Никто теперь не знает, каковы, собственно, программные цели ХДС, ворчат другие. И сообща они верят, что возвращение к прежним консервативным корням позволит им открыть путь и к прежним успехам на выборах. Но оправданны ли такие надежды?

В случае переориентации ХДС дрейф избирателей, разумеется, будет. Но не факт, что только в одну сторону. Перебежавшие в лагерь АдГ, возможно, вернутся в ряды голосующих за христианских демократов. Но столько же, а то и больше уйдут от ХДС в противоположную сторону - к "зеленым", СДПГ, Левой партии или к либералам.

Три фаворита на пост председателя ХДС

Кто бы ни стал преемником АКК на посту председателя партии, ему - или ей - придется иметь дело с этой дилеммой. Причем, ситуация усугубляется тем, что времена больших, считавшихся общенародными партий, выражавших интересы широких слоев населения, в Германии прошли. Так что даже возвращение к своему консервативному ядру не исключает дальнейшего снижения рейтинга ХДС.

В любом случае будущий курс этой партии зависит от того, кто ее возглавит после ухода с поста председателя сначала Ангелы Меркель, а потом и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фаворитов трое: премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), упомянутый Йенс Шпан и лидирующий в опросах бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Считается, что Лашет - сторонник курса Ангелы Меркель и мог бы в случае успеха на следующих выборах, которые пройдут осенью 2021 года, создать правительственную коалицию с партией "Союз-90"/"зеленые", которая относится, скорее, к левому политическому спектру. Если же председателем ХДС станет Шпан или Мерц, то можно ожидать поворота партии вправо.

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