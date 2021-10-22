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Солнце

OMSK, RUSSIA - AUGUST 2, 2021: A view of a solar power plant of the Gazpromneft-Omsk Refinery, a subsidiary of the Gazprom Neft Russian oil producer. Gavriil Grigorov/TASS

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома? 22.10.2021

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.

13/10/2021 *** Mit Neuschnee bedeckt sind herbstliche Blätter im 1139 Meter hoch gelegenen Ortsteil Oberjoch. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии выпал первый снег (фото) 16.10.2021

Мороз и солнце - вот что можно сейчас наблюдать в баварской деревне Оберйох, расположенной высоко в горах и популярной среди любителей горнолыжного спорта.
Hier verdichten. Unterkannte des Fotos bitte die Hofanlage. Rechter Rand vom Bild die grüne Biogasanlage. Im Hintergrund sieht man dann die Windanlagen links Sprakebüll: Landwirtschaftlicher Betrieb, Biogasanlage und Firmensitz von Sonnenenergie Andresen GmbH. Im Hintergrund Wind und Solarparks von Sprakebüll Stichwörter: Sprakebüll, Solarenergie; Photovoltaik, Fotovoltaik Quelle: SEA, Rechtefrei

Шпракебюлль: поселок, где будущее "зеленой" энергетики уже наступило 06.08.2021

В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
A couple walk beside the sea at West Kirby on the north-west coast of England on March 1, 2021, as the sun sets. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея) 24.06.2021

Немецкий язык богат пословицами и поговорками о солнце - на все случаи жизни и времена года.
March 14, 2021, Bobcaygeon, on, Canada: Ice boater Fritz Mattern waits for the wind at sunrise on Pigeon Lake near Bobcaygeon, Ont., on Sunday, March 14, 2021. Warmer temperatures last week and then a plunge back into the deep freeze made for ideal ice boating conditions in central Ontario. Bobcaygeon Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc35_ 20210314_zaf_c35_039 Copyright: xFredxThornhillx

''Солнце'' в немецком языке 24.06.2021

В немецком языке есть немало устойчивых выражений со словом "солнце". Используют их не только в разгар лета.
Karlstadt, Flugplatz, 13.07.20, Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse Bild: Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse | Verwendung weltweit

Полеты на Марс, затмения и надкусанное Солнце: что будет происходить в космосе в 2021 году 29.01.2021

Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
13.09.2020, Griechenland, Athen: 6335906 13.09.2020 Tourists enjoy the view of the city, in Athens, Greece. Kostis Ntantamis / Sputnik Foto: Kostis Ntantamis/Sputnik/dpa |

Солнце и налоговые льготы: пандемия дает шанс для роста экономики Греции 29.11.2020

Греция ставит на иностранных специалистов, работающих удаленно. План таков: привлечь их в страну налоговыми льготами, снизить зависимость экономики от туризма и дать ей новый импульс.
12.09.2019, Bayern, Prien: Das Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel im Chiemsee. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель и возможный "кронпринц" встретятся в баварском "Версале" (фото) 14.07.2020

Король Баварии Людвиг II был большим поклонником французского монарха Людовика XIV - того самого "короля-солнце", при котором весь двор переехал в Версаль.

Ein Junge springt am 11.07.2016 ins Sprungbecken vom Freibad Lister Bad in Hannover (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея) 29.06.2020

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.
Ein Junge springt am 11.07.2016 ins Sprungbecken vom Freibad Lister Bad in Hannover (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие поговорки и пословицы о лете 29.06.2020

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.

Kleiner Junge mit einem Herz auf dem Rücken, Caorle, Venezien, Italien, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Сколько солнца полезно вашему ребенку? 24.06.2020

Не спешите с ответом. Обязательно прочитайте это интервью с ведущим немецким экспертом.
Alternativenergie Alternativenergie; Energie; Solarenergie; Technologie; Windenergie; alternativ; alternative; alternativer; alternatives; elektrizität; energie; energieerzeugung; energien; erneuerbar; erneuerbare; erneuerbarer; erneuerbares; gegenlicht; growian; leistung; regenerativ; regenerative; regenerativer; regeneratives; solar; solarenergie; solarzelle; solarzellen; sonne; sonnenenergie; sonnenkraft; strom; stromerzeugung; stromlieferant; technik; technologie; voltaik; wind; windenergie; windenergien; windkraft; windkraftanlage; windpark; windrad; zukunft; Alternative; Energy; Power; Solar; Technology; Wind; back; cell; cells; electricity; energies; energy; farm; future; generation; light; power; renewable; supplier; technology; turbine; voltaic; windmill

Доля ВИЭ в электроэнергетике ФРГ впервые превысила 50 процентов 28.05.2020

Ветер, биогаз и солнце стали в Германии в 1-м квартале 2020 года главными энергоносителями, роль угля стремительно падает. Его крупнейший поставщик на немецкий рынок - Россия.

20 вопросов Путину. "Белое солнце Идлиба". Новости на Масленицу – "Заповедник", выпуск 112, 01.03.20 01.03.2020

Песков готовит Путина к “20 вопросам”. Асад, Путин, Эрдоган, Нетаньяху, Меркель и Макрон обсуждают нарастающую военную напряженность в Идлибе. Новости последней недели в веселых масленичных куплетах Трампа, Лукашенко, Зеленского и других. Смотрите в 112-м выпуске "Заповедника"!

Leuchtturm auf Fehmarn | Verwendung weltweit

Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии 21.07.2019

Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями".

Рейтинг Короля-Солнце. Санкции для Хуайвея. Жесткий выход Бориса Джонсона – "Заповедник", выпуск 78, 02.06.19 03.06.2019

Путин в роли Короля выясняет у придворных Медведева, Пескова и Золотова, что случилось с его рейтингом. Трамп, Меркель, Мей, Макрон и Дуда поют страшную песенку о санкциях для Хуайвея Си Цзиньпину. И снова с нами Винни-Пух! В этот раз в его роли Борис Джонсон, который сменяет Пятачка-Мей и настроен довести "Брекзит" до конца. Смотрите в 78 выпуске "Заповедника"!

13.12.2018, Bayern, Stötten: Mit Frost überzogen sind die Bäume um die Kirche Sankt Georg auf dem rund 1000 Meter hohen Auerberg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мороз и солнце - день альпийский (фото) 15.12.2018

Эта фотография была сделана в баварском регионе Восточный Альгой.

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