Песков готовит Путина к “20 вопросам”. Асад, Путин, Эрдоган, Нетаньяху, Меркель и Макрон обсуждают нарастающую военную напряженность в Идлибе. Новости последней недели в веселых масленичных куплетах Трампа, Лукашенко, Зеленского и других. Смотрите в 112-м выпуске "Заповедника"!
Путин в роли Короля выясняет у придворных Медведева, Пескова и Золотова, что случилось с его рейтингом. Трамп, Меркель, Мей, Макрон и Дуда поют страшную песенку о санкциях для Хуайвея Си Цзиньпину. И снова с нами Винни-Пух! В этот раз в его роли Борис Джонсон, который сменяет Пятачка-Мей и настроен довести "Брекзит" до конца. Смотрите в 78 выпуске "Заповедника"!