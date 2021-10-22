Рейтинг Короля-Солнце. Санкции для Хуайвея. Жесткий выход Бориса Джонсона – "Заповедник", выпуск 78, 02.06.19

Путин в роли Короля выясняет у придворных Медведева, Пескова и Золотова, что случилось с его рейтингом. Трамп, Меркель, Мей, Макрон и Дуда поют страшную песенку о санкциях для Хуайвея Си Цзиньпину. И снова с нами Винни-Пух! В этот раз в его роли Борис Джонсон, который сменяет Пятачка-Мей и настроен довести "Брекзит" до конца. Смотрите в 78 выпуске "Заповедника"!